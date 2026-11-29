الرباط-سانا

حصد مشروع الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج السوري ضياء نعيم «وقائع موت غير معلن» المرتبة الخامسة ضمن جوائز ورش الأطلس للتطوير، في دورتها التاسعة التي أقيمت على هامش المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بمشاركة مشروعات سينمائية من بلدان عربية وإفريقية.

ونال المشروع جائزة مالية بقيمة خمسة آلاف يورو، ضمن فئة جوائز أطلس للتطوير، وفق ما أعلنه المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في بيان نشره على موقعه الرسمي مؤخراً، موضحاً أن نعيم يتولى إخراج الفيلم وإنتاجه.

حكاية عن الذاكرة والماضي

وتدور أحداث الفيلم حول يوسف، شاب سوري يقيم في ألمانيا ويعمل في تجهيز الموتى ودفنهم، ويتمتع بقدرة غريبة تتيح له سماع أصواتهم والتعرف إلى وصاياهم الأخيرة، ومع وفاة والده بالتزامن مع سقوط النظام البائد، يقرر يوسف نقل جثمانه إلى دمشق لدفنه في المقبرة التي كان يعمل حارساً لها، رغم معارضة والدته الشديدة.

وخلال الرحلة، يعثر بين أوراق والده على وثيقة غامضة تثير شكوكه بشأن ماضيه، وتدفعه إلى البحث في تاريخ العائلة، ليكتشف أسراراً مأساوية تتصل بمقبرة جماعية، وتفتح أمامه تساؤلات حول حقيقة ما جرى فيها ومسؤولية والده عما حدث، في معالجة سينمائية تتناول الذاكرة والخوف والصمت العائلي وتبعات الماضي على الأجيال اللاحقة.

تجربة سينمائية صاعدة

وينحدر ضياء نعيم من دمشق، حيث ولد عام 1994، وهو مخرج وكاتب ومنتج سوري مقيم في برلين، درس الإخراج السينمائي في جامعة بابلسبيرغ للأفلام بين عامي 2019 و2025، ومن أعماله الفيلم الوثائقي “من الداخل والخارج” عام 2020، الذي حصل على دعم منظمة العفو الدولية، وعُرض في مهرجان هامبورغ السينمائي، وفيلم تخرجه “ألسنة مالحة” عام 2025، الذي نال تقديراً في مهرجان ماكس أوفولس السينمائي.

وشهدت الدورة التاسعة من ورش الأطلس، التي أقيمت بين 22 و26 تشرين الثاني الجاري، مشاركة 30 مشروعاً وفيلماً من 14 دولة، بحضور نحو 350 مهنياً من العاملين في القطاع السينمائي، بينما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز الممنوحة لعشرة مشروعات وأفلام 125 ألف يورو، ضمن مساري تطوير المشروعات وما بعد الإنتاج.

وتوفر ورش الأطلس التي أُطلقت عام 2018 ضمن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، منصة لدعم المخرجين والمنتجين العرب والأفارقة، عبر الاستشارات الفنية ولقاءات الإنتاج المشترك، وربط أصحاب المشروعات بشركاء دوليين للمساعدة في تمويل أفلامهم وإنجازها وتوزيعها.