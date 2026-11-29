تونس-سانا

حصد الفنان السوري جابر جوخدار جائزة أفضل أداء رجالي في ختام الدورة السابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية في تونس، عن دوره في مسرحية «بروفة يوم الحساب»، التي مثّلت سوريا ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء في تقرير نشرته مساء أمس السبت، أن الجائزة أُعلنت خلال حفل الاختتام في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة تونس، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة الصرارفي، وجمع من الفنانين والمسرحيين، بينما ذهبت جائزة أفضل أداء نسائي إلى الممثلة إدفانس ويكي من بنين عن دورها في مسرحية “الغريقة”.

مواجهة درامية تستحضر الذاكرة

ويشارك جوخدار في بطولة “بروفة يوم الحساب” إلى جانب الفنانتين يارا صبري وروبين عيسى، وهي من تأليف فارس الذهبي وإخراج ماهر صليبي، وإنتاج وزارة الثقافة السورية ممثلة بمديرية المسارح والموسيقا وفرقة دمشق المسرحية، وتطرح قضايا العدالة الانتقالية والذاكرة وآثار الاعتقال والتعذيب في سجون النظام البائد.

وتدور أحداث العمل في قبو خياطة قديم بدمشق، حيث تواجه امرأتان ناجيتان من الاعتقال والتعذيب ذكريات الماضي، قبل أن يقتحم رجل عالمهما المغلق، لتتحول المواجهة إلى اختبار للذاكرة والحقيقة والعدالة والانتقام.

وكانت المسرحية عُرضت للمرة الأولى على خشبة مسرح الحمراء بدمشق في حزيران الماضي وسط إقبال جماهيري لافت.

حضور سوري لافت بقرطاج

وشهدت الدورة ال 27 من المهرجان، التي أقيمت بين الـ 21 والـ 28 من تشرين الثاني الجاري تحت شعار “تنبض بالحياة.. تنبض بالمسرح”، حضوراً سورياً بارزاً، إذ افتُتحت الفعاليات بالعرض الراقص “شمس الشرق.. أرض واحدة، قلب واحد” لفرقة ”إنانا”، بينما سجلت ”بروفة يوم الحساب” أول مشاركة لمسرحية من إنتاج وزارة الثقافة السورية في مهرجان مسرحي عربي ودولي منذ التحرير.

وفي بقية نتائج المسابقة الرسمية، التي تنافس فيها 11 عرضاً من 11 بلداً عربياً وإفريقياً، نالت المسرحية العراقية ”مأتم السيد الوالد” جائزة التانيت الذهبي وأفضل سينوغرافيا، وحصدت المسرحية التونسية “تشايكا” للمخرج معز المرابط التانيت الفضي وأفضل إخراج، بينما ذهب التانيت البرونزي إلى المسرحية البحرينية ”أرواح عالقة” لحسن الإسكافي، وفازت مسرحية ”الغريقة” من بنين بجائزة أفضل نص مؤلف لليتيسيا أجانوهون.

يُشار إلى أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية تأسس عام 1983، وكان يُنظم كل عامين بالتناوب مع أيام قرطاج السينمائية قبل أن يتحول إلى تظاهرة سنوية اعتباراً من عام 2015، ويُعد من أعرق المنصات المسرحية في العالمين العربي والإفريقي.