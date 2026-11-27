دمشق-سانا

اختُتمت في المكتبة الوطنية السورية، أمس الخميس، فعالية «لأجل من غابوا.. نبني مستقبل من بقوا»، التي نظمتها مؤسسة حقوق الطفل بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل، في سياق الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في الـ 20 من تشرين الثاني من كل عام.

عروض فنية ومسرحية تجسد أحلام الأطفال

تضمنت الفعالية فقرات فنية متنوعة، استُهلت بعرض مسرحي قدمه خمسة أطفال من المؤسسة، جسّد أحلام أطفال سوريا في إعادة إعمار وطنهم، من خلال مشاهد رمزية لعاصفة قوية تمكنوا من تجاوزها بالإصرار وعدم الاستسلام، في رسالة تؤكد أهمية تضافر جهود السوريين، ودور العلم والزراعة في بناء سوريا والنهوض بها.

وأعقب العرض فقرة إنشادية قدمها المنشد عمار صرصر، تضمنت أنشودتين تغنت الأولى بدمشق وسوريا ونصرها وحريتها، فيما تناولت الثانية عزيمة الشباب وأهمية العمل والعلم في الإسهام ببناء سوريا ومستقبلها.

وألقت طفلة من أطفال مركز الرعاية التابع لمؤسسة حقوق الطفل كلمة باسم المؤسسة، تناولت فيها حقوق الطفل وأهمية مرحلة الطفولة بوصفها الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل، فيما أكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة هيثم سلطجي أن المرحلة الراهنة تضع المؤسسات الأهلية والخيرية أمام مسؤولية كبيرة في رعاية الأطفال وتأهيلهم، وإعداد جيل واعٍ ومتعلم ومثقف، قادر على المشاركة في بناء المستقبل.

وأوضح سلطجي أن المرحلة الراهنة تتيح فرصاً لتطوير العمل الأهلي ومبادراته، وتتطلب وضع خطط عملية لحماية الأطفال وتأهيلهم وتنمية قدراتهم، مشدداً على أهمية إعداد جيل يمتلك المعرفة والثقافة والمهارات، ويكون قادراً على التعبير عن حقوقه والمشاركة بفاعلية في بناء المستقبل.

كما عُرض مقطع مصور وثّق مراحل وتفاصيل الفعالية والأنشطة التي أُقيمت في داريا بالغوطة الغربية ودوما بالغوطة الشرقية، وقدم الأطفال عرضاً مسرحياً بعنوان «بريد من أطفال ياسمين دمشق إلى بحر غزة».

دور التعاون في حماية الأطفال وتنمية قدراتهم

أكد معاون مدير التنمية المحلية في محافظة دمشق عمر الحموي خلال كلمة ألقاها في الاحتفالية، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع الأهلي لتوفير الحماية والرعاية للأطفال، ولا سيما الذين يعيشون في ظروف التشرد، في ظل المخاطر التي يتعرضون لها.

ونوه الحموي بجهود المؤسسة في حماية الأطفال وتوفير الرعاية والخدمات لهم، مؤكداً أن الأطفال يمثلون طاقة بشرية قادرة على الإسهام في نهضة المجتمع، وداعياً إلى تعزيز ثقافة العمل والمبادرة لإعداد جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء المستقبل.

وشدد على أن مسؤولية المؤسسات والمجتمع تتجاوز تقديم المساعدات إلى وضع برامج وخطوات عملية تكفل حماية الأطفال وتنمية قدراتهم وتأهيلهم.

قصص نجاح لأطفال تجاوزوا ظروفهم الصعبة

استعرضت فقرة «قصة نجاح» تجارب عدد من الأطفال الذين واجهوا ظروفاً قاسية جراء تهجيرهم نتيجة قصف النظام البائد لمناطقهم، قبل أن يجدوا في مركز الرعاية التابع للمؤسسة بيئة داعمة أسهمت في تحسين أوضاعهم، وإعادة دمجهم في المدارس، وتعليمهم حرفاً ومهارات جديدة.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم الجهات الداعمة لمؤسسة «حقوق الطفل»، تقديراً لمساهماتها في دعم أنشطة المؤسسة، كما كرّمت المؤسسة أصحاب المشاريع المنفذة ضمن أنشطتها، ومن بينهم صاحب مشروع «ورقة» المعني بإعادة تدوير الورق والاستفادة منه، إضافة إلى عدد من المتطوعين تقديراً لجهودهم ومساهماتهم.

يُشار إلى أن مؤسسة «حقوق الطفل» تأسست عام 2006، وتهدف إلى رعاية الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية، من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية ورعائية، إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية ورياضية تسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم.