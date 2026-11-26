روما-سانا

يستكشف معرض “شمس سوداء: النفط والفن المعاصر” في العاصمة الإيطالية روما، التحولات التي أحدثها النفط في حياة المجتمعات والبيئة، وكيف انعكست هذه التحولات في تجارب فنانين معاصرين من بلدان مختلفة.

ويجمع المعرض، المقام بأكاديمية فرنسا في روما في “فيلا ميديتشي” من الـ 9 من تشرين الأول الماضي ولغاية الـ 18 من كانون الثاني 2027، أعمال نحو أربعين فناناً، معظمهم من مناطق تأثّرت باستخراج النفط، وفق تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم الخميس.

ويوضح الموقع الرسمي للأكاديمية، أن المعرض يتناول تأثير الصناعة النفطية في الممارسات الفنية والخيال المعاصر، وعلاقات القوة التي نشأت بين بلدان الشمال والجنوب حول استغلال الموارد الطبيعية، ولا سيما في مرحلة ما بعد الاستعمار.

النفط في ذاكرة الفن

يستند المعرض إلى مفهوم “البتروسين”، وهو مصطلح يحاكي مفهوم “الأنثروبوسين”، ويركّز على أثر صناعة النفط في تشكيل العصر الحديث، من استنزاف الأراضي وتغير المشهد الطبيعي إلى التلوث والكوارث البيئية، مروراً بالأزمات والصراعات المرتبطة بالموارد.

ويتوزّع مسار العرض على سبعة محاور، تتناول الاستخراج والاحتراق وخطوط الأنابيب والاحتجاجات والتسربات النفطية، وصولاً إلى علاقة التمويل النفطي بالمؤسسات الفنية، وما يرافق تراجع الوعود المرتبطة بالثروة السوداء من شعور بالفقدان.

مشاركة فنانين عرب

تضم قائمة المشاركين مجموعة من الفنانين العرب، منهم الفنان اللبناني عارف الريّس، والمصور اللبناني فؤاد الخوري، والفنانة العراقية جنان العاني، والفنانة الكويتية منيرة القادري، والفنانة الفلسطينية جمانة منّاع، ويلتقي هؤلاء في المعرض مع تجارب فنية عالمية، من بينها أعمال روبرت راوشنبرغ ونانسي هولت وروبرت سميثسون، التي تتناول البنى النفطية ومخلفات الصناعة وعلاقتها بالمشهد الطبيعي.

ومن الأعمال اللافتة في المعرض فيديو تركيبي بعنوان “طاقة بشرية” للفنانة الأمريكية جيسيكا سيغال، يظهرها جالسةً فوق مضخة نفط في حقل بالغرب الأمريكي، كما حوّل فنانون آخرون الأنابيب والمنشآت الصناعية ومشتقات النفط إلى عناصر تشكيلية تكشف حضور هذه الصناعة في تفاصيل الحياة اليومية.

ويأتي معرض “شمس سوداء” ضمن سلسلة معارض أطلقتها أكاديمية فرنسا في روما عام 2022 لاستكشاف علاقة الفن بالعناصر الطبيعية وتحولاتها، وسبقته محطتان هما “حكايات الحجر”، المستوحاة من أفكار الكاتب والفيلسوف روجيه كايو، و”أغنية الحوريات” التي خصصت للماء.