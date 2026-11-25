روما-سانا

تتوزع ملامح السينما المعاصرة على 120 فيلماً في الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان تورينو السينمائي، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء بمشاركة أسماء سينمائية من إيطاليا ودول أخرى، وبرنامج يجمع بين الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب عروض استرجاعية لأعمال سينمائية بارزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA) أمس الثلاثاء، أن حفل الافتتاح أقيم في مسرح ريجيو بمدينة تورينو الإيطالية، وشهد حضور الممثل الأمريكي جون ترافولتا والمخرجة الألمانية مارغريته فون تروتا والمخرجين ستيفن فريرز ومايك نيويل والممثلة ماريا دي ميديروس، فيما مُنح ترافولتا جائزة ”نجمة مولي” تكريماً لمسيرته السينمائية.

وشهدت الحفل العرض الدولي الأول لفيلم «نوفمبر 1963» للمخرج رولاند جوفيه، بحضور المخرج والممثل جون ترافولتا، أحد أبطال العمل، فيما تتوزع فعاليات الدورة على ثلاثة أقسام تنافسية للأفلام الطويلة والوثائقية والقصيرة، إلى جانب عروض خارج المسابقة وبرامج استرجاعية.

وتتواصل فعاليات المهرجان حتى الثاني من كانون الأول المقبل، متضمنة عروضاً ولقاءات مع عدد من المخرجين والممثلين، في دورة تسعى إلى الجمع بين اكتشاف التجارب السينمائية الجديدة واستعادة محطات من تاريخ الفن السابع.