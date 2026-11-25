حمص-سانا

تبدأ ملامح العرض المسرحي بالتبلور قبل وصول الممثلين إلى الخشبة، ففي البروفات تتحول الكلمات المكتوبة إلى اختيارات في الحركة والأداء وبناء الشخصيات، وتتقاطع رؤية المخرج مع تجارب الممثلين وملاحظاتهم، وصولاً إلى صيغة فنية للعرض.

ورصدت كاميرا سانا جانباً من هذه التحضيرات خلال بروفة مسرحية “تلت ساعة مع ملاك”، حيث تابعت التوجيهات الإخراجية والتفاعلات بين فريق العمل، وما تشهده الكواليس من مراجعة للمشاهد وتطوير للأداء، استعداداً للقاء الجمهور ضمن فعاليات مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين.

وتستند المسرحية إلى نص “عشرون دقيقة مع ملاك” للكاتب المسرحي الروسي ”ألكسندر فامبيلوف” الذي كتبه في مطلع ستينيات القرن الماضي ونشر للمرة الأولى عام 1970، وتدور أحداثه في غرفة فندق بإحدى المدن، حيث يجد مسافران نفسيهما بلا مال بعد سهرة صاخبة، فيطلب أحدهما من المارة عبر النافذة إقراضهما مئة روبل، وحين يستجيب رجل غريب يُدعى خوموتوف ويقدم لهما المبلغ دون مقابل، تتحول مبادرته إلى مصدر للريبة، ويبدأان البحث عن دوافعه، في مفارقة تطرح أسئلة حول الثقة والشك وطبيعة النفس البشرية.

من النص إلى الرؤية الإخراجية

أوضح مدير فرقة إشبيلية ومخرج المسرحية فهد الرحمون في تصريح لـ سانا، أن إعداد العمل يبدأ باختيار النص وفهم فكرته بصورة معمقة، ثم وضع رؤية إخراجية تتناسب مع البيئة الاجتماعية والثقافية للجمهور، ولا سيما عندما يكون النص عالمياً، لافتاً إلى أن القراءة المتكررة تكشف أبعاداً وأفكاراً جديدة تساعد المخرج على تقديمه بصورة واضحة وملائمة للعرض.

وأشار الرحمون إلى أن العمل مع الممثل يشكل محوراً أساسياً خلال البروفات، إذ يساعده المخرج على فهم الشخصية واستيعاب أبعادها وتقديمها بصورة قريبة من الجمهور.

الشخصية تتشكل في البروفات

من جهتها، بينت الممثلة ندى جوخدار، التي تعمل مع فرقة إشبيلية منذ نحو 13 عاماً، أن بناء الشخصية يتطلب تحديد ملامحها وطريقة حديثها وحركتها وملابسها، وقد يستعين الممثل بشخصيات من الواقع لفهمها وتجسيدها، موضحةً أن البروفات تسهم في تطوير التصور الأولي للشخصية من خلال ملاحظات المخرج وتفاعل بقية أعضاء الفريق.

بدوره، أوضح الممثل الحسن سرور، عضو الفرقة منذ نحو سبع سنوات، أن تجسيد الشخصية يستدعي الفصل بين شخصية الممثل الحقيقية والشخصية التي يؤديها، والتعمق في فهم طباعها وطريقة تفكيرها وتعاملها مع الآخرين.

وأضاف: إن البروفات تتيح اكتشاف تفاصيل قد لا تظهر عند القراءة الأولى للنص، وتساعد على تطوير الأداء، مشيراً إلى أن اختلاف مساحة مسرح التدريب عن خشبة العرض يؤثر أيضاً في استعداد الممثلين لتقديم العمل.

تحديات العمل المسرحي

عن الصعوبات التي تواجه فرق الهواة، أشار الرحمون إلى الظروف الاقتصادية والحاجة المستمرة إلى تدريب الممثلين وتطوير مهاراتهم الفنية، فيما لفتت جوخدار إلى أن محدودية المردود المادي للعمل المسرحي تجعل التوفيق بين الحياة المهنية والشغف بالمسرح تحدياً مستمراً.

من جانبه، أشار سرور إلى طول فترة التدريب والجهد المبذول وصعوبة التوفيق بين العمل والالتزامات المسرحية، بوصفها من أبرز التحديات التي تواجه الممثلين.

وقدمت مسرحية “تلت ساعة مع ملاك”، من إخراج فهد الرحمون، مساء أمس الثلاثاء على خشبة المركز الثقافي بحمص، ضمن فعاليات مهرجان حمص المسرحي 26.

يُشار إلى أن الدورة السادسة والعشرين من «مهرجان حمص المسرحي»، التي تنظمها نقابة الفنانين السوريين بالتعاون مع مديرية الثقافة بحمص، انطلقت في الحادي والعشرين من تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى السادس والعشرين منه على خشبة قصر الثقافة بحمص، بمشاركة ستة عروض مسرحية تُقدّم بمعدل عرض يومي عند الساعة السادسة مساءً، بهدف تنشيط الحراك المسرحي في المحافظة واستعادة التواصل المباشر بين الخشبة والجمهور.