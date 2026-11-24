حمص-سانا



افتتحت مديرية ثقافة حمص معرضاً للفن التشكيلي بعنوان «أطياف الخريف.. ألوان وحكاية» في قاعة المعارض بالمديرية، بمشاركة أعمال فنية متنوعة ضمت نحو 58 لوحة من نتاج ورشة «أطياف الخريف» إلى جانب أعمال لفنانين تشكيليين آخرين، على أن يستمر ثلاثة أيام.

وجاءت لوحات المعرض متناغمة في موضوعاتها وألوانها، مستحضرة تفاصيل فصل الخريف وتحولاته وتدرجاته اللونية، عبر أعمال منفذة بالألوان الزيتية والأكريليك، بينما يُختتم المعرض في 25 من الشهر الجاري بتكريم عدد من الفنانين التشكيليين في حمص.



وأوضح مدير دائرة الفنون الجميلة في مديرية ثقافة حمص محمد نور سعد الدين في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض يمثِّل ثمرة ورشة «أطياف الخريف» التي أقيمت في البهو المسرحي بالمركز الثقافي العربي في حمص بين 10 و16 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة نحو 16 فناناً تشكيلياً وهاوياً.



وأشار سعد الدين إلى أن المعرض يشكل مساحة لالتقاء الفنانين التشكيليين في المحافظة، ما يعزِّز التعاون بينهم ويدعم المواهب الشابة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الفنية، وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على أساليب ومدارس تشكيلية متنوعة تسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني.

تجارب فنية تتلاقح… وخبراتٌ تتجدد

من الفنانين المشاركين في المعرض، لفت الفنان التشكيلي حسن اللوش، المشارك بثلاث لوحات، إلى أن أعماله تستلهم مشاهد من حمص القديمة ومنطقة القصير على نهر العاصي، كما توظف عناصر الطبيعة وألوان الخريف للتعبير عن الواقع والمكان.



ومن زاويةٍ فنية تمزج بين الطبيعة والإنسان، قدَّمت الفنانة التشكيلية أميرة يوسف، المشاركة بلوحتين، رؤيتها للخريف بوصفه انعكاساً لمراحل الطبيعة والحياة وتحولاتها، مستلهمةً في أعمالها أيضاً ملامح من الضيافة العربية، مشيرةً إلى أن الورشة شكلت مساحةً غنية لتبادل الرؤى والخبرات الفنية، في أجواءٍ سادها التعاون والتفاعل بين المشاركين.



وفي تناغمٍ بصري منسجم، جسّدت الفنانة آني سكاجيان في لوحتها “البنت والغزال” معاني السكينة والأمان والتناغم بين الإنسان ومحيطه الطبيعي، بينما نسجت الفنانة وفاء النجار، المشاركة بخمس لوحات، رؤيتها الخاصة لفصل الخريف، مستحضرةً من خلال ألوان الطبيعة ومشاهدها معاني التجدد واستمرار الحياة.



ومن خلال ثلاث لوحاتٍ زيتية، نسج الفنان التشكيلي محمد إقبال سليمان رؤيته الخاصة للخريف، مستلهماً تفاصيل الطبيعة وتدرجات ألوانها، التي حملت في طياتها أحاسيس متباينة، تراوحت بين التفاؤل والغموض والرهبة، في تعبيرٍ بصري يعكس ما للألوان من قدرةٍ على استحضار المشاعر ونقلها.



وتسهم المعارض التشكيلية في تنشيط الحياة الثقافية في حمص من خلال عرض نتاج الفنانين المحليين وإبراز تنوع تجاربهم ومدارسهم الفنية، ما يعكس غنى المشهد الثقافي في المحافظة.