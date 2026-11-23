دمشق-سانا

تختبئ في الذاكرة الشعبية السورية تفاصيل كانت جزءاً من حياة الناس وعاداتهم وطرائق تعبيرهم عن هويتهم، ومع تغير أنماط الحياة وتراجع حضور بعض الممارسات، تبرز أهمية توثيق هذه العناصر وحفظ ما تحمله من معارف وروايات وتعبيرات، مستفيدة من الوسائل الرقمية التي تتيح تسجيلها وأرشفتها وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة.

وفي هذا السياق، تستجلي زاوية “نبض التراث” هذا الأسبوع ما يتيحه توظيف الإعلام والذكاء الاصطناعي من إمكانات لصون التراث الثقافي غير المادي، وما يطرحه في المقابل من تحديات تتصل بموثوقية المحتوى وأمانة تمثيل الموروث.

وتبحث دراسة بعنوان “الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي ودوره في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصونه”، للباحث محمد علي حبش، منشورة في العدد 38 لعام 2026 من مجلة “التراث الشعبي” الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب، في دور الإعلام الذكي بتوثيق الممارسات الشعبية والعادات والتقاليد والفنون المتوارثة، مستفيداً من التسجيلات الصوتية والمرئية والصور والبيانات المرافقة لها لبناء أرشيفات رقمية قابلة للحفظ والتصنيف والبحث، بما يتيح الاستفادة منها في التعريف بالموروث ونقله إلى الأجيال الجديدة.

نماذج تراثية وضوابط لحفظ الأصالة

وتختار الدراسة ثلاثة نماذج من التراث الشعبي السوري، هي الحكواتي ورقصة ستي وبائع العرقسوس، لتوضيح ما يمكن أن تقدمه هذه الأدوات في حفظ تفاصيلها ودلالاتها الاجتماعية والثقافية.

فتوثيق الحكواتي يشمل تسجيل حكاياته ونبرة صوته وأسلوب أدائه وتفاعله مع مستمعيه، بينما يتطلب حفظ رقصة ستي تسجيل حركاتها وإيقاعاتها ومناسباتها، وما تحمله من معانٍ اجتماعية، أما بائع العرقسوس فيمكن توثيق أدوات مهنته وطرائق إعداد الشراب وبيعه، والنداءات التي ارتبطت بحضوره في الشارع السوري، إلى جانب الصور والحكايات التي تحفظ مكانته في الذاكرة الشعبية.



ولا تقف إمكانات الإعلام الذكي عند حفظ هذه المواد، بل تمتد إلى إعادة تقديمها عبر محتوى مرئي وتفاعلي ومنصات رقمية توسع انتشارها، وتقربها من اهتمامات الأجيال الشابة، فضلاً عن تسهيل تنظيمها وفهرستها والاستفادة منها في البحث والبرامج التعليمية والإنتاج الثقافي.

وفي المقابل، تنبه الدراسة إلى ضرورة مراعاة دقة المعلومات وموثوقية المصادر والخصوصية الثقافية للموروث، ولا سيما مع إمكانية إنتاج صور وتسجيلات بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي التمييز بين المواد الأصلية والمحتوى المصطنع، وإخضاعه للتحقق من قبل الباحثين والمختصين والمؤسسات الثقافية، حفاظاً على أصالة التراث ومنع تشويهه.

مبادرات تحفظ الذاكرة

وتجد هذه الأفكار ما يوازيها في مبادرات سورية اتجهت إلى توثيق التراث وإتاحته رقمياً، من بينها ملتقى رِواق للتراث السوري، الذي يعمل على جمع عناصر التراث المادي واللامادي وتوثيقها ضمن منصة رقمية تربط الموروث بحرفييه ومجتمعاته.

وتشمل مجالات عمله الحرف التقليدية والأطعمة والمنسوجات والعمارة والزخارف، إلى جانب الموروث الشفهي والفنون الأدائية، بما يتيح التعرف إلى العنصر التراثي والأشخاص الذين يحملون معارفه ومهاراته.

وتبرز أهمية هذا التوجه في أن توثيق الحرفة، مثلاً، لا يكتمل بصورة المنتج النهائي، وإنما يحتاج إلى تسجيل أدواتها وموادها ومراحل إنجازها والمفردات التي يستخدمها أصحابها، بينما يتطلب حفظ الحكاية الشعبية توثيق رواياتها وأسلوب أدائها وسياقات تداولها، ومن هنا تكتسب مشاركة الحرفيين والرواة والممارسين أهمية خاصة، لأنهم أصحاب المعرفة التي تمنح المادة الموثقة معناها وقيمتها.

من الأرشفة الرقمية إلى إحياء الحرف التراثية

وفي مجال التراث الأثري، يقدم “المتحف الافتراضي في سوريا” نموذجاً للأرشفة الرقمية، من خلال إتاحة صور عالية الجودة وشروحات علمية لمقتنيات ومجموعات من المتاحف الوطنية في دمشق والمحافظات، ورغم تركيزه على التراث المادي، فإنه يوسع فرص الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالمواقع والمقتنيات، ويقدم مثالاً على دور الوسائط الرقمية في حفظ المعلومات وإتاحتها للباحثين والجمهور.

أما مؤسسة “سمات” (سوريون من أجل التراث)، فتعمل في مجالات التوثيق والحفظ الطارئ والتدريب والبحث حول التراث السوري المادي واللامادي، وتقدم تجربة في إشراك المجتمعات المحلية في حماية المعارف والمهارات المتوارثة، ومن أمثلة ذلك مشروع «حكاية» في قرى شمال سوريا، الذي اهتم بإحياء حرفة نسج القش، وجمع معلومات عن القطع التقليدية وأسمائها واستخداماتها وألوانها وقياساتها، ووثق مراحل إعادة إنتاجها بالصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب نقل المهارة من النساء الأكبر سناً إلى فتيات من المنطقة.

توازن التوثيق العلمي والممارسة الحية

وتوضح هذه التجارب أن صون التراث يحتاج إلى توثيق علمي يراعي سياق الممارسة وخصوصيتها، وإلى مشاركة المجتمعات التي تحمل هذا الموروث في تحديد ما ينبغي حفظه وكيفية تقديمه، كما أن استمرار الحرفة أو العادة أو الفن الشعبي في بيئته الاجتماعية يظل أساسياً، لأن الأرشيف الرقمي يحفظ الشواهد والمعارف، لكنه لا يعوض الممارسة الحية ولا يغني عن انتقالها بين الناس.

وتفتح التقنيات الحديثة، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، آفاقاً أوسع لحفظ الذاكرة الشعبية السورية والتعريف بعناصرها، شرط أن تبقى في خدمة التراث وأصحابه، وأن تقترن دقة التوثيق بإحياء الممارسات التي تمنح هذا الموروث حضوره في الحياة.