الكويت-سانا

تستعيد صناعة النشر السورية حضورها في الأسواق العربية عبر مشاركة نحو 30 دار نشر تحت مظلة اتحاد الناشرين السوريين في الدورة الـ 49 من معرض الكويت الدولي للكتاب، في خطوة تعكس تنوع الإنتاج الفكري والأدبي السوري، ومساعي الناشرين لتنشيط حركة النشر والتوزيع.

وأوضح رئيس اتحاد الناشرين السوريين الدكتور عاطف نموس، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المشاركة الحالية جاءت ثمرة تنسيق مشترك مع جمعية الناشرين الكويتية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، بهدف توسيع حضور دور النشر السورية وإتاحة المجال أمام أكبر عدد منها للمشاركة، مبيناً أن نحو 24 دار نشر اعتمدت الهوية البصرية الموحدة التي أقرها الاتحاد، فيما شاركت دور أخرى بأجنحة مستقلة.

وأشار نموس إلى أن توحيد الهوية البصرية يشكل خطوة مهمة في إبراز الحضور السوري ضمن المعارض العربية، وتقديم دور النشر تحت مظلة واحدة تعكس هويتها الثقافية، لافتاً إلى أن نسبة الالتزام بهذه الرؤية تجاوزت 85 بالمئة، مع تطلع الاتحاد إلى توحيد المشاركة بصورة أوسع في الدورات المقبلة، بما يعزز حضور الكتاب السوري ويقدم صورة واضحة عن هويته.

تنوع في الإصدارات والموضوعات

تتوزع مشاركة دور النشر السورية، بحسب رئيس الاتحاد، بين الأدب والتراث والكتب الفكرية والسياسية والتاريخية وكتب الأطفال، حيث حضرت دور: روائع الكتب، وعلاء الدين، ورواد، ونينوى، وكنعان، ودار الزمان، والعصماء، إلى جانب دور سفير، والسباعي وغيرها، مقدمةً عناوين متنوعة تعكس اهتمامات النشر السوري واتساع مجالاته.

وشهدت المشاركة عرض إصدارات حديثة صدرت خلال عام 2026، بينها أعمال في منهجية الكتابة والبحث الأدبي والإسلامي للدكتور فخر الدين قباوة، وإعادة تحقيق كتاب العقد الفريد لدى دار «روائع الكتب»، إلى جانب إصدارات جديدة في الرواية والأدب والتوثيق السياسي والتاريخي، وكتب وروايات تناولت الثورة السورية، فضلاً عن مؤلفات للأطفال جمعت بين إعادة الطباعة والإصدارات الجديدة.

ولفت نموس إلى أن الرواية استحوذت على حيز ملحوظ من الإنتاج السوري خلال العام الجاري، إلى جانب كتب الأطفال والتحقيقات العلمية والتراثية، موضحاً أن بعض الأعمال التي ظهرت هذا العام هي مشاريع بحثية وتحقيقية سابقة أُنجزت في مراحل ماضية، لكنها رأت النور مطبوعة خلال عام 2026.

استعادة موقع الكتاب السوري

أكد نموس أن من أبرز أهداف الاتحاد إعادة تنشيط الإنتاج الفكري والثقافي في سوريا، والعمل على استعادة مكانة سوريا التاريخية بوصفها مركزاً مهماً لإصدار الكتاب العربي، وصولاً إلى تعزيز قدرتها على أن تكون من الدول المصدرة للكتاب عربياً.

وأوضح أن سوريا تمتلك خبرات وكفاءات متقدمة في مجال الطباعة وصناعة الكتاب، إلى جانب قاعدة واسعة من المحققين والباحثين المتخصصين في اللغة العربية والتاريخ والعلوم الدينية وتحقيق المخطوطات، مشيراً إلى أهمية استثمار رصيد المكتبة الوطنية السورية من المخطوطات والوثائق التاريخية وإعادة تحقيقها ونشرها، فضلاً عن الاهتمام بإنتاج الكتب الموجهة للأطفال واليافعين.

وبيّن نموس أن المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب، إلى جانب المشاركات السابقة في معارض عربية أخرى، تمثل فرصة لتوسيع علاقات الناشر السوري مع نظرائه العرب والدوليين، وتبادل الخبرات والتعرف على تجارب النشر الحديثة، مشيراً إلى الحضور الفاعل لاتحاد الناشرين العرب ولقاءات رؤساء اتحادات الناشرين في عدد من الدول، وما رافق المعرض من ندوات ونشاطات تناولت واقع صناعة الكتاب وتحدياتها، ولا سيما تأثير الذكاء الاصطناعي في عمليات التأليف والنشر.

تحديات الصناعة وفرص التطوير

فيما يتعلق بواقع صناعة النشر، أشار رئيس الاتحاد إلى أنها تشهد تعافياً تدريجياً، رغم استمرار تحديات تتصل بارتفاع تكاليف الطباعة والإنتاج والتسويق، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي لا يشكل تهديداً للمؤلف، بل أداة مساعدة يمكن أن تختصر الوقت وتزيد سرعة الإنجاز، شرط الحفاظ على القيمة الفكرية والإبداعية للعمل.

ولفت إلى أن الناشر السوري واجه خلال العقود الماضية قيوداً وتحديات حدّت من فرص احتكاكه بالأسواق الخارجية وانتشاره، ما يستدعي اليوم العمل على فتح آفاق جديدة أمامه، مؤكداً أن التحدي لا يرتبط بالتكاليف وحدها، بل يمتد إلى اختيار الموضوعات الجيدة والأعمال التي تستجيب لاهتمامات القراء وتواكب القضايا المعاصرة.

وشدد على ضرورة تجاوز ظاهرة تكرار طباعة العناوين نفسها دون إضافة علمية أو تحقيقية حقيقية، والتركيز على جودة المحتوى وقيمة الفكرة وكفاءة الكاتب والمحقق، معتبراً أن المعارض الخارجية أصبحت بوابة تسويقية مهمة للناشرين، وتتيح لهم الوصول إلى جمهور أوسع واستعادة فرص التوزيع والانتشار.

معارض الكتاب تظاهرات ثقافية

بحسب نموس لا تقتصر أهمية معارض الكتاب على عرض الإصدارات وبيعها، بل تتجاوز ذلك إلى إقامة شراكات مهنية وثقافية، وعقد لقاءات واتفاقيات تعاون وتبادل الخبرات بين دور النشر والمؤسسات الأكاديمية والثقافية، مشيراً إلى أن معرض الكويت شهد نشاطات مرتبطة بالترجمة وتطويرها، إلى جانب مناقشة العلاقة بين النشر الورقي والإلكتروني، وإمكانات التكامل بينهما في تسويق الكتاب.

يُشار إلى أن الدورة الـ 49 من معرض الكويت الدولي للكتاب تتواصل حتى الـ 28 من تشرين الثاني الجاري تحت شعار “نقرأ… ونرتقي”، بمشاركة 592 جهة من 34 دولة عربية وأجنبية، وتحل دولة قطر ضيف شرف عليها.