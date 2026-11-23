واشنطن-سانا

تستعد سلسلة الكوميديا العائلية «وحيداً في المنزل» (Home Alone) للعودة بجزء جديد يعيد الممثل ماكولاي كولكين إلى الشخصية التي صنعت شهرته، بعد أكثر من ثلاثة عقود على ظهوره الأخير بدور الطفل كيفن ماكاليستر، في مشروع تعمل شركة ديزني على تطويره حالياً.

وذكرت مجلة «فارايتي» الأمريكية المتخصصة في أخبار صناعة الترفيه والسينما والتلفزيون، في تقرير نشرته في الـ 21 من تشرين الثاني الجاري، أن كولكين يشارك في كتابة سيناريو الفيلم الجديد إلى جانب صانعي الأفلام سيث روغن وإيفان غولدبرغ، اللذين يتوليان إنتاجه عبر شركتهما «بوينت غراي».

تصور مبدئي يقلب أدوار الشخصيات

أوضحت المجلة أن المشروع لا يزال في مرحلة التطوير المبكرة، ولم تُكشف بعد تفاصيل حكايته أو أسماء الممثلين المشاركين فيه، فيما لم تصدر ديزني تعليقاً رسمياً بشأنه.

تعود فكرة استئناف الحكاية إلى تصور سبق أن طرحه كولكين خلال لقاء جماهيري في تشرين الثاني 2025، إذ تخيل أن كيفن أصبح أباً يواجه صعوبة في التوفيق بين العمل ورعاية طفله، قبل أن يجد نفسه عالقاً خارج منزله، فيما ينصب ابنه الفخاخ لمنعه من الدخول، حيث تقوم الفكرة على قلب الموقف الكوميدي للفيلم الأصلي، بحيث يصبح الابن هذه المرة في موقع الطفل الذي يدافع عن المنزل، لكن هذا التصور لم يُعلن بعد، بوصفه الحبكة المعتمدة للفيلم الجديد.

بدأت السلسلة بفيلم “وحيداً في المنزل1” عام 1990، من إخراج كريس كولومبوس وتأليف جون هيوز، وقدم كولكين فيه شخصية كيفن، الطفل الذي تنساه أسرته في المنزل خلال سفرها إلى باريس لقضاء عطلة عيد الميلاد، فيجد نفسه مضطراً إلى حماية البيت من لصين يحاولان اقتحامه، هما هاري ومارف، اللذان جسدهما جو بيشي ودانيال ستيرن.

كيف يستعيد الجزء الجديد روح الفيلم الأصلي؟

أعاد الجزء الثاني “وحيداً في المنزل 2: ضائع في نيويورك” عام 1992 كولكين إلى الشخصية نفسها، قبل أن تتواصل السلسلة بأجزاء لاحقة لم يشارك فيها، من بينها “وحيداً في المنزل 3 ” عام 1997، ثم أفلام تلفزيونية، وصولاً إلى “Home Sweet Home Alone” الذي عُرض عبر منصة “ديزني بلاس” عام 2021 بشخصيات جديدة.

وتأتي أخبار المشروع الجديد بعد رحيل الممثلة كاثرين أوهارا في كانون الثاني 2026، التي أدت دور والدة كيفن في الفيلمين الأولين، حيث قال عنها المخرج كولومبوس في حديث لمجلة “فارايتي”: إن أداء أوهارا شكّل نصف روح الفيلم، معتبراً أن العلاقة بين شخصيتي الأم والابن كانت في صميم تأثيره العاطفي، وهو ما يطرح تساؤلات حول الطريقة التي سيستعيد بها الجزء المقبل روح العمل الأصلي مع غياب أحد أبرز وجوهه.

ولم يُحدد حتى الآن موعد بدء التصوير أو العرض، كما لم يُعلن عن المخرج أو بقية طاقم التمثيل، لتبقى عودة كيفن ماكاليستر إلى الشاشة في انتظار اتضاح ملامح المشروع خلال مراحل تطويره المقبلة.