دمشق:

1 ـ ورشة بعنوان (فن إدارة ضغوط الحياة)، بإشراف الدكتورة مروة الحجي، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 ـ فعالية بعنوان (خرائط ريادة الأعمال الحديث)، في فضاء منزول الثقافي بالربوة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 ـ ورشة بعنوان (المناخ الأسري وتأثيره في صحتنا النفسية والجسدية)، بإشراف الأستاذة مي دياب، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 ـ أمسية شعرية بعنوان (الشباب حراس الثقافة)، يشارك فيها الأساتذة وسام الصغير، وأحمد الحسن، ومروة عبد السلام، وعمر أورفه لي، ومحمد طارق الفرا، والدكتور ثابت المعلم، وتقدمها الأستاذة دانا العلي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 ـ ندوة تفاعلية بعنوان (الوضع الإعلامي العام والبيئة الإعلامية في سوريا)، تقيمها لجنة الإعلام في مجلس الشعب بالمكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5:00 مساءً.

6 ـ محاضرة بعنوان (التحديات البيئية والرؤية المستقبلية للحلول المستدامة)، يلقيها الدكتور غسان كركوتلي والمهندس الحسن العويني، في مقر المنتدى الاجتماعي بالطلياني، الساعة الـ 5:00 مساءً.

7 ـ لقاء موسيقي غنائي تفاعلي بعنوان (نادي ذهب عتيق)، بإشراف الأستاذ شادي سروة، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 5:00 مساءً.

8 ـ عرض فيلم الأطفال المترجم “إنكانتو”، وفيلم الأطفال المدبلج “مغامرة ذاتية”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 مساءً، والساعة الـ 7:00 مساءً.

9 ـ الجلسة الثالثة والثلاثون من جلسات الصالون الفكري الأدبي بعنوان (اختلاف المفاهيم بين الأمس واليوم)، يدير الحوار الدكتور إبراهيم فهد منصور، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

10 ـ عرض مسرحي بعنوان (العرض يجب أن يستمر)، على مسرح الحمراء بدمشق، الساعة الـ 6:00 مساءً.

11 ـ عرض فيلم الرسوم المتحركة (أتمنى لك كلباً لطيفاً) للمخرج جلال الماغوط، في دار الأوبرا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

12 ـ حفل موسيقي لأوركسترا الشباب السوري، في المركز الوطني للفنون البصرية بالبرامكة، الساعة الـ 7:30 مساءً.

13 ـ عرض أفلام “حدوتة”، و”ألعاب الجوع: شروق الشمس عند الحصاد”، و”شربل”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

عرض مسرحي كوميدي تعليمي للأطفال والعائلة بعنوان (ماشا والدب)، تقدمه فرقة عمو سعيد، في المركز الثقافي العربي بقطنا، من الساعة الـ 9:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 2:00 ظهراً.

حمص:

1 ـ محاضرة بيئية بعنوان (تأثير الأشجار الحراجية على البيئة)، يقدمها الأستاذ ياسر حمود، في المركز الثقافي العربي بالمخرم، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 ـ معرض فني تشكيلي بعنوان (أطياف الخريف: ألوان وحكاية)، في قاعة المعارض بمديرية ثقافة حمص، من الساعة الـ 4:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 7:00 مساءً.

3 ـ عرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين بعنوان (أوتاد هرئة)، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 ـ عرض فيلم الرسوم المتحركة (أتمنى لك كلباً لطيفاً) للمخرج جلال الماغوط، في مجتمع حمص السينمائي بدير الآباء اليسوعيين في حمص، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

1 ـ فعالية شعرية يشارك فيها الشعراء صفية الدغيم، وسليمان جيجان، وزياد الشملان، وعبد الله الأسعد، في قاعة الأنشطة والمحاضرات بمقر فرع اتحاد الكتاب العرب في حماة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 ـ عرض مسرحي للأطفال بعنوان (السنافر)، في كلية الطب البيطري بحماة، من الساعة الـ 2:00 ولغاية الساعة الـ 3:00 ظهراً.

3 ـ أمسية شعرية ضمن فعاليات معرض حماة للكتاب يشارك فيها الشعراء خليل حمادة، وأمير حجازي، وعلي صالح الجاسم، ومحمد قاقا، وأحمد عبد الحميد، ومحمد أيهم السليمان، في كلية الطب البيطري بحماة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

4 ـ أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء صفية الدغيم، والبراء هلال، وسليمان الجيجان، وعلي شاهين، وضياء الدين شعبان، في المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 ـ عرض فيلم الرسوم المتحركة (أتمنى لك كلباً لطيفاً) للمخرج جلال الماغوط، في سينما سلمية بحماة، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 ـ عرض فيلم الأطفال والعائلة المترجم “ألفين والسناجب”، وفيلم الدراما والكوميديا “سبع طاولات بلياردو فرنسية”، وفيلم الأطفال والعائلة المدبلج “آل كاساغرانديه”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

2 ـ عرض فيلم الرسوم المتحركة (أتمنى لك كلباً لطيفاً) للمخرج جلال الماغوط، في نادي سينما (8mm) بصافيتا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

3 ـ عرض فيلم الرسوم المتحركة (أتمنى لك كلباً لطيفاً) للمخرج جلال الماغوط، في نادي سينما تذاكر بطرطوس، الساعة الـ 7:00 مساءً.

اللاذقية:

محاضرة بعنوان (الأدب لغة الحياة وصوت القلب)، تقدمها الدكتورة غيثاء قادرة، تليها جلسة بودكاست ثقافي لنادي الشباب، ضمن فعاليات الشهر الثقافي (أوغاريت: حكاية محراث وحرف وموسيقا)، في مدرسة آفاق المستقبل باللاذقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

حلب:

1 ـ ملتقى بعنوان (لأنك الله)، بإشراف الأستاذة حسناء بابا، في المركز الثقافي العربي بالعزيزية، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

2 ـ عرض فيلم الرسوم المتحركة (أتمنى لك كلباً لطيفاً) للمخرج جلال الماغوط، في المكتبة الوطنية بحلب، الساعة الـ 7:00 مساءً.

3 ـ عرض أفلام “شربل”، و”حدوتة”، و”إنسيديوس: الاستحواذ” و”قلب الوحش”، و”الأم الأخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 ـ محاضرة بعنوان (التسرب المدرسي الأسباب والحلول)، تقيمها المحطة الثقافية بالعشارة في مدارس المدينة، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

2 ـ ندوة بعنوان (رحلة كتاب)، في المحطة الثقافية بالشعفة، الساعة الـ 5:30 مساءً.