دمشق-سانا
أقام المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق مساء اليوم الأحد، ندوة بعنوان «دور الثقافة في بناء الإنسان وتشكيل الوعي المجتمعي»، بمناسبة ذكرى تأسيس وزارة الثقافة، حيث ناقش المشاركون أهمية الثقافة في تكوين شخصية الفرد وترسيخ القيم ودور الأسرة والموروث الحضاري والمؤسسات الثقافية في تشكيل الوعي.
وشارك في الندوة، التي نظمتها مديرية الثقافة في دمشق، الباحثان أنس تللو وإبراهيم منصور، والصحفي سامر الشغري، وتناولت محاورها العلاقة بين الثقافة والواقع الاجتماعي، ومسؤولية المثقفين في قراءة التحولات ومناقشة قضايا الهوية والانتماء والتنوع.
الأسرة والموروث الحضاري في بناء الإنسان
وركز تللو في مداخلته على الدور المحوري للأسرة في تكوين وعي الفرد وبناء شخصيته، موضحاً أن التنشئة السليمة تبدأ من المنزل عبر التربية وترسيخ قيم الاحترام والأخلاق، ومستعرضاً أثر البيئة الأسرية في تشكيل شخصية الفرد وعلاقته بمجتمعه.
وأشار إلى أهمية الموروث الحضاري والتراث السوري، المادي وغير المادي، في بناء الإنسان، لما يحمله من قيم ومعارف وذاكرة جمعية تسهم في تشكيل وعي الأجيال وتعزيز ارتباطها بهويتها.
التنوع الثقافي يعزز الحوار وتقبل الآخر
من جانبه، أكد الشغري أن المشهد الثقافي يتسع لمختلف الرؤى، وأن تقبّل الآخر وإتاحة المجال أمام الجميع لتقديم نتاجهم يثريان الحياة الثقافية، مستشهداً باختلاف التجربتين الساخرَتين لدى علي الطنطاوي ومحمد الماغوط، رغم اشتراكهما في اللون الأدبي ذاته.
وتناول الشغري واقع المثقفين في عهد النظام البائد، معتبراً أن ما جرى الترويج له بوصفه احتضاناً للثقافة كان مقيداً بخطوط حمراء تتعلق بالقضايا السياسية الأساسية، ما حدّ من حرية التعبير.
وشدد على ضرورة مواصلة توسيع هامش الحرية في الإعلام الثقافي، وتعزيز ارتباطه بقضايا الناس والابتعاد عن الخطاب النخبوي، استكمالاً للنهج الذي تعمل عليه المؤسسات الإعلامية والثقافية منذ التحرير، مشيداً بجهود الوزارة في صون الحريات الفكرية كما ظهرت في التنوع الكبير بالفعاليات الثقافية، ومنها معرض الكتاب ومعارض الرسم والنحت والعروض المسرحية، وما أتاحته من مساحات أوسع للتعبير.
مسؤولية المثقف تبدأ بطرح الأسئلة الصحيحة
بدوره، تناول منصور دور المثقف في إحداث التغيير، مبيناً أن قدرته على التأثير في بنية المجتمع ترتبط بالسياقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة به.
وأشار إلى أن بعض الخطابات الثقافية في ظل الأنظمة الشمولية أسهمت في تمويه الحقائق وقلب المفاهيم وتبرير الواقع، لافتاً إلى ضرورة إعادة قراءة الأفكار الثقافية وربطها بالواقع المعيشي.
وشدد منصور على أن من أبرز مسؤوليات المثقف اليوم طرح الأسئلة الصحيحة بعيداً عن التوجيه المسبق، وفتح حوار جاد حول التاريخ المشترك والهوية الوطنية والتعدد الثقافي وقيم الحرية والعدالة والمساواة، بما يسهم في بناء حاضر مستقر ومستقبل يتجاوز مآسي الماضي.
واختُتمت الندوة بنقاشات أكدت أهمية دور المؤسسات الثقافية في توفير مساحات للحوار وتقبّل الاختلاف وصون التراث والذاكرة الجمعية، وتكامل أدوار الأسرة والمثقف والإعلام في بناء وعي مجتمعي يعبر عن قضايا الناس وتطلعاتهم.