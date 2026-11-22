دمشق-سانا‏

أقام المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق مساء اليوم الأحد، ‏ندوة بعنوان «دور ‏الثقافة في بناء الإنسان وتشكيل الوعي المجتمعي»، بمناسبة ذكرى تأسيس وزارة ‏الثقافة، حيث ناقش المشاركون أهمية الثقافة في تكوين شخصية الفرد وترسيخ القيم ‏ودور الأسرة والموروث الحضاري والمؤسسات الثقافية في تشكيل الوعي.‏

وشارك في الندوة، التي نظمتها مديرية الثقافة في دمشق، الباحثان أنس تللو وإبراهيم ‏منصور، والصحفي سامر الشغري، ‏وتناولت محاورها العلاقة بين الثقافة والواقع ‏الاجتماعي، ومسؤولية المثقفين في قراءة التحولات ومناقشة قضايا الهوية والانتماء ‏والتنوع.‏

الأسرة والموروث الحضاري في بناء الإنسان

وركز تللو في مداخلته على الدور المحوري للأسرة في تكوين وعي الفرد وبناء ‏شخصيته، موضحاً أن التنشئة السليمة تبدأ من المنزل عبر التربية وترسيخ قيم ‏الاحترام والأخلاق، ومستعرضاً أثر البيئة الأسرية في تشكيل شخصية الفرد وعلاقته ‏بمجتمعه.‏

وأشار إلى أهمية الموروث الحضاري والتراث السوري، المادي وغير المادي، في ‏بناء الإنسان، لما يحمله من قيم ومعارف وذاكرة جمعية تسهم في تشكيل وعي ‏الأجيال وتعزيز ارتباطها بهويتها.‏

التنوع الثقافي يعزز الحوار وتقبل الآخر

من جانبه، أكد الشغري أن المشهد الثقافي يتسع لمختلف الرؤى، وأن تقبّل الآخر ‏وإتاحة المجال أمام الجميع لتقديم نتاجهم يثريان الحياة الثقافية، مستشهداً باختلاف ‏التجربتين الساخرَتين لدى علي الطنطاوي ومحمد الماغوط، رغم اشتراكهما في اللون ‏الأدبي ذاته.‏

وتناول الشغري واقع المثقفين في عهد النظام البائد، معتبراً أن ما جرى الترويج له ‏بوصفه احتضاناً للثقافة كان مقيداً بخطوط حمراء تتعلق بالقضايا السياسية الأساسية، ‏ما حدّ من حرية التعبير.‏

وشدد على ضرورة مواصلة توسيع هامش الحرية في الإعلام الثقافي، وتعزيز ‏ارتباطه بقضايا الناس والابتعاد عن الخطاب النخبوي، استكمالاً للنهج الذي تعمل عليه ‏المؤسسات الإعلامية والثقافية منذ التحرير، مشيداً بجهود الوزارة في صون الحريات ‏الفكرية كما ظهرت في التنوع الكبير بالفعاليات الثقافية، ومنها معرض الكتاب ‏ومعارض الرسم والنحت والعروض المسرحية، وما أتاحته من مساحات أوسع ‏للتعبير.‏

مسؤولية المثقف تبدأ بطرح الأسئلة الصحيحة

بدوره، تناول منصور دور المثقف في إحداث التغيير، مبيناً أن قدرته على التأثير في ‏بنية المجتمع ترتبط بالسياقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة ‏به.‏

وأشار إلى أن بعض الخطابات الثقافية في ظل الأنظمة الشمولية أسهمت في تمويه ‏الحقائق وقلب المفاهيم وتبرير الواقع، لافتاً إلى ضرورة إعادة قراءة الأفكار الثقافية ‏وربطها بالواقع المعيشي.‏

وشدد منصور على أن من أبرز مسؤوليات المثقف اليوم طرح الأسئلة الصحيحة بعيداً ‏عن التوجيه المسبق، وفتح حوار جاد حول التاريخ المشترك والهوية الوطنية والتعدد ‏الثقافي وقيم الحرية والعدالة والمساواة، بما يسهم في بناء حاضر مستقر ومستقبل ‏يتجاوز مآسي الماضي.‏

واختُتمت الندوة بنقاشات أكدت أهمية دور المؤسسات الثقافية في توفير مساحات ‏للحوار وتقبّل الاختلاف وصون التراث والذاكرة الجمعية، وتكامل أدوار الأسرة ‏والمثقف والإعلام في بناء وعي مجتمعي يعبر عن قضايا الناس وتطلعاتهم.‏