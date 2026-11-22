دمشق-سانا



بحث وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، والثقافة محمد ياسين صالح مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الرقمية في الدنمارك كريستينا إيجيلوند والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي والثقافة، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم الأحد في مبنى وزارة التعليم العالي بدمشق.



وتخلل اللقاء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة السورية ووزارة التعليم العالي الدنماركية، وقعها الوزيران صالح وإيجيلوند، بحضور معاوني وزارتي التعليم العالي والثقافة، ورئيس جامعة دمشق، وعدد من رؤساء الجامعات الدنماركية، ومدير المعهد الدنماركي «بيت العقاد» بدمشق.

نحو شراكة أكاديمية وعلمية أوسع

وأكد الوزير الحلبي أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات السورية الدنماركية في مجالي التعليم العالي والثقافة، معرباً عن أمله في أن تسهم المباحثات في وضع خارطة طريق لتطوير التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.



ورحب بإعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق، باعتباره منصة للتبادل الثقافي والأكاديمي وفضاءً للأنشطة العلمية والثقافية والدورات التدريبية والبرامج التعليمية القصيرة بالتعاون مع الجهات المعنية.



وأشار الحلبي إلى أن الوزارة أعدت مشروع اتفاقية إطارية للتعاون بين وزارتي التعليم العالي في البلدين، سيتم عرضها على الجانب الدنماركي لدراستها تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة وتوقيعها لاحقاً.



ولفت إلى أهمية بناء شراكات مباشرة بين الجامعات السورية والدنماركية، وتشكيل فرق بحثية مشتركة، وتوسيع برامج المنح الدراسية وتبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية قصيرة لأعضاء الهيئات التدريسية، إلى جانب التعاون في التعليم التقني والتحول الرقمي واستحداث مسارات متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة.



كما شدد على أهمية التعاون في مجالات ضمان الجودة واعتماد الجامعات وتطوير المناهج وتحديد أولويات مشتركة للبحث العلمي، ولا سيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والأمن المائي والبيئة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

تعاون ثقافي وعلمي متعدد المجالات

من جانبها، أكدت الوزيرة إيجيلوند أن زيارتها إلى سوريا تعكس التزام بلادها بمواصلة عمل المؤسسات الدنماركية، بما فيها المعهد الدنماركي، وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين البلدين.



وأشارت إلى أن الشراكات التعليمية والثقافية تسهم في توطيد العلاقات بين الشعوب والثقافات، معربة عن استعداد الدنمارك لبحث آفاق تعاون أوسع في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والأمن، وتعزيز الترابط بين التعليم والبحث العلمي والقطاع الصناعي، ولا سيما في ظل متطلبات التعافي وإعادة الإعمار.



وبينت أن التعاون الثنائي لا يقتصر على الجوانب الدبلوماسية بل يشمل الشراكات الثقافية والعلمية والتعليمية.

مذكرة تعاون في مجالات الثقافة والتراث

بدوره، أوضح وزير الثقافة أن مذكرة التفاهم الموقعة تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الثقافة المختلفة، بما فيها الآثار والمتاحف والمكتبات وثقافة الطفل والسينما والمسرح وتعليم الكبار والتنمية الثقافية.

وأشار صالح إلى أن المذكرة تمثل امتداداً للتعاون السابق، ولكن ضمن أطر ومعايير جديدة تناسب سوريا الجديدة، وتتضمن مقترحات للتعاون في الأرشفة والمكتبات والترميم، حيث ستُجرى دراسة قانونية شاملة لبنودها وتحويلها إلى مشاريع، ليكون “المعهد الدنماركي” نقطة اتصال ومساعداً في التنفيذ.





يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع استقبل في الحادي والثلاثين من آب الماضي وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن والوفد المرافق له في دمشق، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار، بالتزامن مع إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والعلمي والثقافي بين البلدين.