الرباط-سانا

تجمع الدورة الثالثة والعشرون من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، المقامة بين 20 و28 تشرين الثاني الجاري، أسماء بارزة في السينما العالمية، وتجارب جديدة من مختلف البلدان، في برنامج يوازن بين الاحتفاء بمسارات فنية راسخة واكتشاف أصوات سينمائية ناشئة، مع حضور لافت للأفلام العربية والإفريقية ومشروعات الإنتاج المستقلة.

وذكرت إدارة المهرجان في بيان نشرته في الثاني من تشرين الثاني الجاري عبر موقعها الإلكتروني، أن البرنامج يضم 74 فيلماً من 39 دولة، بينها عشرة أفلام تُعرض للمرة الأولى عالمياً، و11 عملاً حظيت بدعم «ورش أطلس»، المنصة المهنية التابعة للمهرجان، بينما تمثل 11 من الأفلام المشاركة بلدانها في سباق جوائز الأوسكار.

وتتوزع العروض على المسابقة الرسمية، والعروض الاحتفالية، وقسم «آفاق»، وبرنامج «القارة الحادية عشرة»، والبانوراما المغربية، إضافة إلى عروض مخصصة للأطفال والعائلات وبرنامج التكريمات.

مسابقة تكتشف أصواتاً جديدة

وتضم المسابقة الرسمية 13 فيلماً روائياً طويلاً تمثل تجارب أولى أو ثانية لمخرجيها، وتتنافس على جائزة «النجمة الذهبية»، تحت إشراف لجنة تحكيم ترأسها الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، الحائزة جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم «الحياة الوردية».

وتضم اللجنة الممثل الدنماركي كلايس بانغ، والمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والمخرج البريطاني أندرو هاي، والمنتج والمخرج المغربي سعيد حميش بن العربي، والممثلة فيكي كريبس، والممثل والمخرج جيل ليلوش، والممثلة إيما ماكي، والمخرجة الفرنسية السنغالية راماتا تولاي سي.

وتتوزع موضوعات الأفلام المتنافسة بين قضايا اجتماعية وإنسانية معاصرة.

تكريمات تستعيد مسارات سينمائية

ويحتفي المهرجان هذا العام بثلاثة فنانين تركوا بصمات مختلفة في السينما، هم الممثل والموسيقي الأمريكي جيف غولدبلوم، والممثل والمخرج الأمريكي جون تورتورو، والفنان المغربي يونس ميغري، تقديراً لتجاربهم التي امتدت بين التمثيل والإخراج والموسيقا والتأليف.

وشهد حفل تكريم غولدبلوم مساء أمس السبت، استعراض محطات من مسيرته التي تقترب من ستة عقود، قبل أن يفاجئ الحضور بتقديم مقطوعة موسيقية على البيانو، ثم يتسلم درع التكريم من الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون، وعُرف غولدبلوم بأدواره في أفلام «الذبابة» و«حديقة الديناصورات» و«يوم الاستقلال»، إلى جانب اهتمامه بالموسيقا والجاز.

أما تورتورو فتستعيد عروض التكريم أعمالاً بارزة في مسيرته، من «بارتون فينك» للأخوين كوين إلى «افعل الصواب» لسبايك لي، بينما يسلط تكريم يونس ميغري الضوء على تجربته المتداخلة بين الغناء والتلحين والتمثيل، وإسهامه في الموسيقا التصويرية لعدد من الأفلام المغربية.

ويتضمن البرنامج أيضاً لقاءات مفتوحة مع شخصيات سينمائية، بينها مونيكا بيلوتشي وجيمس غراي وكريستيان مونجيو وليلى مراكشي ولوكا غوادانيينو وزافييه دولان وريان جونسون، يتحدثون خلالها عن تجاربهم الفنية ومحطات من مساراتهم المهنية وأساليبهم في صناعة الأفلام.

ورش أطلس ودعم السينما الإقليمية

وبالتوازي مع العروض، تنطلق بين 22 و26 تشرين الثاني الدورة التاسعة من «ورش أطلس»، المخصصة لتطوير مشروعات السينما المغربية والعربية والإفريقية، وتجمع 30 مشروعاً وفيلماً من 14 دولة، اختيرت من بين 410 طلبات مشاركة، برعاية المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيلهو.

وتضم قائمة البلدان المشاركة سوريا وفلسطين ومصر ولبنان والأردن والسودان وليبيا وتونس والمغرب، إلى جانب دول إفريقية أخرى.

وتتيح الورش للمخرجين والمنتجين فرصاً للعمل مع خبراء دوليين، وتطوير النصوص والمشروعات، وبناء علاقات إنتاج وتوزيع، بما يجعل المهرجان مساحة لدعم الأفلام قبل وصولها إلى شاشات العرض، وليس مجرد مناسبة للاحتفاء بالأعمال المكتملة.

ويستمر المهرجان حتى 28 تشرين الثاني الجاري، حين تعلن لجنة التحكيم جوائز المسابقة الرسمية، وفي مقدمتها «النجمة الذهبية» لأفضل فيلم، لتختتم بذلك دورة تجمع بين حضور السينما العالمية ومحاولة توسيع فرص المخرجين الجدد، وتعزيز موقع المغرب بوصفه فضاءً للتلاقي والإنتاج السينمائي العربي والإفريقي.