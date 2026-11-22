حمص-سانا

أفكار إبداعية أعادت الحياة لمواد مهملة، وحولتها إلى منتجات فنية وعملية، لاقت مكاناً لها في معرض «إعادة التدوير.. خطوة نحو بيئة مستدامة» الذي احتضنه المجمع الثقافي بحي الشماس في حمص، لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع إعادة الاستخدام.

وضم المعرض أعمالاً نتجت عن ورشات تفاعلية شملت إعادة توظيف الأقمشة والملابس القديمة والعلب البلاستيكية والكرتونية والأوراق، وتحويلها إلى حقائب ودفاتر وإكسسوارات وقطع فنية ومنزلية، بما يجمع بين تنمية المهارات اليدوية وتشجيع السلوكيات البيئية الإيجابية.

وأوضح مدير المجمع الثقافي في الشماس حسام رمضون في تصريح لـ سانا، أن المعرض يعرض مخرجات ورشة تفاعلية لليافعين أُقيمت بمناسبة يوم البيئة الوطني، إلى جانب ورشة مخصصة لإعادة تدوير الأقمشة للسيدات، بهدف تشجيع الاستفادة من المواد المستهلكة وتقديم مفاهيم إعادة التدوير بأسلوب إبداعي وفني.

وأشار رمضون إلى أن المعرض يستمر ثلاثة أيام، من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الرابعة عصراً، ويشهد إقبالاً من طلاب المدارس المجاورة وأهالي الحي والمهتمين بالشأن البيئي.

مهارات جديدة وأفكار مبتكرة

وأوضحت المشاركة سوسن حمزة أنها تمكنت من توظيف مواد وأدوات منزلية مستهلكة في صناعة بروشات وحقائب ودفاتر وإكسسوارات منزلية، إضافة إلى منتجات مصنوعة من أقمشة الجينز والبلاستيك، مشيرة إلى أن الورشة أكسبتها مهارات جديدة في الخياطة والتعامل مع مواد متنوعة، وفتحت أمامها آفاقاً لتطوير هوايتها وتنفيذ أفكار مبتكرة داخل المنزل.

من جهتهما، أبدى الطالبان مصطفى الشعار ومحمد نور العلي إعجابهما بالأعمال المعروضة، ولا سيما تحويل مواد اعتادا التخلص منها، مثل الأطباق وقطع القماش والبلاستيك، إلى منتجات فنية وزخرفية قابلة للاستخدام، معتبرين أن المعرض أتاح لهما التعرف إلى أساليب جديدة للاستفادة من المخلفات.

ويجسد المعرض رسالة بيئية وإبداعية تدعو إلى إعادة النظر في المواد المستهلكة بوصفها موارد قابلة للاستفادة، وتسهم في الحد من النفايات والحفاظ على الموارد، مؤكداً أن الإبداع قادر على تحويل الأشياء المهملة إلى منتجات ذات قيمة جمالية وعملية.