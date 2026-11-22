أبو ظبي-سانا

ينقل بينالي أبو ظبي للفن العام الفن المعاصر من قاعات العرض إلى الشوارع والساحات المفتوحة، عبر أعمال تستكشف علاقة الإنسان بالمكان والذاكرة والانتماء، وتحول الفضاءات التي يرتادها السكان يومياً إلى مساحات للحوار والتفاعل مع الإبداع.

وتستضيف العاصمة الإماراتية الدورة الثانية من البينالي، التي افتتحت في 15 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 21 فناناً ومجموعة فنية من الإمارات ودول مختلفة، يقدمون 22 عملاً في أربعة مواقع، ضمن عنوان «البيت.. معجم للإحساس المشترك بالمكان».

وذكرت وكالة أنباء الإمارات في تقرير نشرته في الـ 16 من تشرين الثاني الجاري، أن دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي تنظم التظاهرة بإشراف المديرة الفنية إلفيرا ديانغاني أوسي، التي تتبنى في هذه الدورة تصوراً للبيت يتجاوز حدود المسكن ليشمل الذاكرة والتقاليد والتجارب اليومية المشتركة.

الفن في تفاصيل المدينة

وتتوزع الأعمال في العاصمة على سوق الميناء وميناء زايد وممشى شاطئ الحديريات والحديقة الواقعة بين متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبو ظبي، وتتنوع بين المنحوتات والتركيبات الفنية والأعمال التفاعلية المصممة لتتجاوب مع طبيعة الأماكن التي تحتضنها.

ومن بين المشاركات عمل للفنانة الإيطالية مارينيلا سيناتوري بعنوان «أحتوي جموعاً»، يتخذ شكل بنية ضوئية ضخمة مستوحاة من عمارة الاحتفالات الشعبية الإيطالية، بينما يقدم الفنان الكولومبي إيفان أرغوت أرجوحة دائرية كبيرة تستكشف العلاقة بين التوازن الفردي والجماعي، من خلال تصميم لا يستطيع فيه شخص واحد تحديد توازنها بمفرده.

وفي ميناء زايد، يستلهم الفنان الإماراتي خالد البنا مصيدة الصيد التقليدية «القرقور» في عمل ملون يستعيد صلة المنطقة بتاريخها البحري، بينما تلفت الفنانة شما الحامد الانتباه إلى البنية غير المرئية لشبكات التهوية في المدينة من خلال عمل «أتنفس عبر المدينة».

وعلى جزيرة السعديات، يقدم الفنان البريطاني النيجيري يينكا شونيبار منحوتة شراعية بعنوان «منحوتة الريح»، تمزج زخارف الأقمشة الهولندية التي اشتهر باستخدامها مع نقوش السدو الإماراتي، في صياغة فنية تجمع تأثيرات ثقافية متعددة.

البيت ذاكرة وانتماء

وتتجاوز فكرة البينالي تقديم أعمال فنية في أماكن عامة، إذ تسعى إلى ربطها بتاريخ المواقع وسكانها وتحولاتها، وإبراز كيف تتشكل علاقة الإنسان بالمكان من خلال الذكريات والعادات والممارسات اليومية، وتتيح الأعمال للجمهور مشاهدة الفن والتفاعل معه في فضاءات مألوفة، بعيداً عن الأطر التقليدية للمتاحف وصالات العرض.

وامتد برنامج البينالي إلى مدينة العين، حيث افتتحت أعماله في 23 تشرين الأول الماضي في واحة القطارة ومواقع أخرى، من بينها دوار التوّاية، وأعادت الفنانة الإماراتية روضة المزروعي توظيف غطاء الرأس التقليدي «التاسة» في تشكيل فني يمتد على مساحة واسعة، مستلهمة أحد مكونات الذاكرة المحلية.

ويستمر البينالي في أبو ظبي والعين حتى 15 شباط 2027، مع برنامج مصاحب يضم عروضاً أدائية وورش عمل وجولات إرشادية ولقاءات عامة، في تجربة تسعى إلى جعل الفن جزءاً من المشهد اليومي للمدينة، وإلى فتح حوار حول ما يمنح الأماكن معناها الإنساني والثقافي.