واشنطن-سانا

اختارت شركة «أمازون إم جي إم ستوديوز» الأمريكية المتخصصة في إنتاج وتطوير الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والبرامج الترفيهية، الممثل البريطاني روبرت باتينسون، البالغ 40 عاماً، لتجسيد شخصية العميل السري جيمس بوند في الفيلم الـ26 من السلسلة السينمائية الشهيرة.

ويأتي باتينسون خلفاً لدانيال كريغ، ليصبح سابع ممثل يؤدي الشخصية في الأفلام الرسمية للسلسلة، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار إنتاج أفلام بوند.

وأعلنت الشركة اختيار باتينسون في 16 تشرين الثاني الجاري، مؤكدةً أن الفيلم سيتولى إخراجه الكندي دينيس فيلنوف، انطلاقاً من سيناريو للكاتب البريطاني ستيفن نايت، بينما يتولى الإنتاج إيمي باسكال وديفيد هيمان، والإنتاج التنفيذي تانيا لابوينت.

ووصف باتينسون اختياره بأنه شرف العمر، وفق ما ذكر موقع الشركة، معرباً عن سعادته بتجسيد شخصية قال: إنها تمثل حلماً تحقق، بينما رأى فيلنوف أنه يحمل روح بوند المعروفة ويضيف إليها طابعاً جديداً.

فريق الفيلم الجديد

وفي تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس في 16 تشرين الثاني الجاري، أشارت إلى أن المشروع يجمع أسماء لها حضور في أعمال سينمائية وتلفزيونية بارزة، إذ أخرج فيلنوف أفلاماً منها «كثيب» و«بليد رانر 2049» و«الوافدون»، بينما كتب نايت وأنتج أعمالاً عدة، من بينها مسلسل «بيكي بلايندرز» وفيلم «لوك».

ويأتي اختيار باتينسون بعد مسيرة جمعت بين الإنتاجات الجماهيرية والسينما المستقلة، إذ عرفه الجمهور في سلسلة هاري بوتر ثم الشفق، قبل أن يؤدي شخصية باتمان، بينما قدم أدواراً مختلفة في أفلام مثل الوقت الجيد للأخوين سافدي، والمنارة لروبرت إيغرز، لتمنحه هذه التجارب مساحة أداء تتجاوز صورة النجم المرتبط بسلسلة سينمائية واحدة.

ولم تعلن الشركة حتى الآن عنوان الفيلم الجديد بشكل رسمي، بينما أشارت تقارير فنية نقلتها مجلة «فارايتي» المتخصصة في أخبار صناعة الترفيه والسينما والتلفزيون، إلى إنجاز ستيفن نايت المسودة الأولى من السيناريو، وتوقعات ببدء التصوير خلال عام 2027 تمهيداً لطرح الفيلم في صالات العرض عام 2028.

وجوه متعددة للعميل 007

منذ ظهور جيمس بوند سينمائياً في فيلم دكتور نو عام 1962، ارتبطت الشخصية بستة ممثلين قبل باتينسون، هم شون كونري، وجورج لازنبي، وروجر مور، وتيموثي دالتون، وبيرس بروسنان، ودانيال كريغ، الذين قدموا أدوارهم في 25 فيلماً رسمياً.

ورسم كونري الصورة الأولى للعميل الأنيق والواثق، بينما أضفى مور على الشخصية خفة الظل والسخرية، وقدم دالتون قراءة أكثر جدية، قبل أن يجمع بروسنان بين الأناقة ومشاهد الحركة، أما كريغ الذي تولى الدور بين عامي 2006 و2021 فنقل بوند إلى مساحة أكثر واقعية، مظهراً جوانبه الإنسانية وهشاشته النفسية، إلى جانب صلابته ومهاراته القتالية.

وترى وكالة أسوشيتد برس في مقارنة بين باتينسون وأسلافه، أن الممثل يدخل الدور برصيد جماهيري واسع وخبرات متنوعة في السينما التجارية والمستقلة، على خلاف بعض أسلافه الذين اكتسبوا شهرتهم العالمية من خلال شخصية العميل السري نفسها، كما تشير إلى أن اختيار باتينسون ينهي سنوات من التكهنات بشأن خليفة كريغ، ويأتي بعد منافسة ضمت أسماء من بينها كالوم تيرنر وجوش أوكونور ونيكولاس هولت.

إدارة جديدة وإرث مستمر

ويتزامن اختيار الممثل الجديد مع تحول مؤسسي في تاريخ سلسلة جيمس بوند، ففي شباط 2025 أعلنت أمازون إم جي إم اتفاقاً لتأسيس مشروع مشترك مع المنتجين باربرا بروكولي ومايكل جي ويلسون لإدارة حقوق الملكية الفكرية لجيمس بوند، مع احتفاظ الأطراف الثلاثة بالملكية المشتركة، وحصول أمازون على السيطرة الإبداعية على الإنتاجات المقبلة بعد إتمام الاتفاق في آذار من العام نفسه.

ويمثل الفيلم المقبل أول إنتاج رسمي لشخصية العميل 007 منذ فيلم لا وقت للموت عام 2021، كما يشكل مرحلة جديدة في سلسلة سينمائية استمرت أكثر من ستة عقود، مستندة إلى روايات الكاتب البريطاني إيان فليمنغ، وحققت أفلامها إيرادات عالمية تجاوزت سبعة مليارات دولار عبر ستة عقود.

وبين إرث ستة ممثلين رسموا ملامح مختلفة للعميل 007، وتجربة باتينسون التي تجمع الشهرة الجماهيرية والاختيارات الفنية المتنوعة، تتجه الأنظار إلى كيفية إعادة تقديم الشخصية في عهد إنتاجي جديد، ومدى قدرة الفيلم المقبل على الجمع بين ملامح بوند الراسخة ومتطلبات جمهور تغيرت علاقته بأبطال السينما عبر الأجيال.