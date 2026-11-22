دمشق-سانا

تواصل دور النشر والمؤسسات الثقافية السورية، رفد المكتبة العربية بإصدارات جديدة تتنوع موضوعاتها بين الدراسات اللغوية والأدبية، والقراءات الفلسفية والروحية، والأعمال الروائية التي تستلهم التاريخ والواقع الإنساني، في مشهد يعكس تعدد الاهتمامات المعرفية والإبداعية، وحرص الكتّاب والباحثين على تقديم رؤى جديدة تثري الحوار الثقافي وتفتح آفاقاً أوسع أمام القراء والدارسين.

كتاب: نقد التسامح المحض

– المؤلفون: الفيلسوف الأمريكي روبرت بول وولف، وعالم الاجتماع الأمريكي بارينغتون مور الابن، والفيلسوف الألماني الأمريكي هربرت ماركوزه

المترجم: زينب سليمان شاهين

دار النشر: دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، 2026

نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب قراءة فلسفية واجتماعية نقدية لمفهوم التسامح في المجتمعات الحديثة، مفككاً دلالاته وحدوده، وكاشفاً كيف يمكن للتسامح الذي يُطرح بوصفه قيمة محايدة ومطلقة أن يتحول إلى أداة لتكريس الظلم الاجتماعي، فاتحاً المجال أمام إعادة التفكير في المفهوم ووظيفته في المجتمعات المعاصرة.

كتاب: لُجّة التعلق بغير الله

– المؤلف: الروائية والكاتبة السورية أميرة عليان تبلو

– دار النشر: دار الرموز العربية للنشر والتوزيع، إسطنبول، 2026

– نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب قراءة تأملية وروحية في طبيعة التعلق الإنساني، متناولاً مشاعر الافتقار والخوف والرجاء، وما ينشأ عنها من ارتباطات بالأشخاص والأشياء قد تتحول إلى قيود خفية تثقل النفس وتستنزف طمأنينتها، ويسلط الضوء على سبل التحرر من التعلق الدنيوي المفرط، وإعادة توجيه القلب نحو الله بوصف ذلك مدخلاً لتحقيق التوازن النفسي والسكينة الروحية.

رواية: بلون التراب

– المؤلف: الكاتب والروائي السوري عزيز تبسي

– دار النشر: مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، باريس وإسطنبول، 2026

– نبذة عن الرواية: ترصد الرواية مصائر ثلاثة أصدقاء منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تفرقهم التحولات التي شهدتها البلاد والنزوح عن مدينتهم حلب، ليلتقوا مجدداً في لحظة وداع تستحضر محطات من حياتهم وتفتح باب المراجعات السياسية والفكرية، وتضيء الرواية، بالتوازي مع حكاية الأصدقاء، على تجارب النساء في مواجهة الفقد، وما أظهرنه من قدرة على الصمود وتحمل أعباء الحياة في ظل الظروف القاسية.

رواية : خطف الماردات

– المؤلف: الكاتبة والروائية السورية لينا هويان الحسن

– دار النشر: دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، 2026

– نبذة عن الكتاب: تأخذ الرواية القارئ إلى عوالم بادية الشام وأساطيرها، حيث تتشابك الحكايات الإنسانية والعجائبية في سرد يمزج التاريخ بالخيال والأسطورة، وتتمحور أحداثها حول الأمير عسّاف والشابة نعومي القادمة من أجواء قصور الملوك وحرملك توبكابي وحلب، لتنكشف جذورها المرتبطة بعالم ماردات الجن، وتتداخل مصائر الشخصيات وسط مؤامرات السحرة وصراعات المردة والعهود القديمة، في رحلة روائية تستحضر الموروث الشعبي والأسطوري للمنطقة.

كتاب: معجم الأعلام الواردة في الشعر الجاهلي

المؤلف: الباحث والمحقق السوري الدكتور ياسر حمدو الدرويش

– دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 2026

– نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب معجماً توثيقياً للأعلام الواردة في الشعر الجاهلي، جامعاً الأسماء التي ذكرها الشعراء في قصائدهم، ومرتباً إياها وفق منهج هجائي يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها، ويتوزع العمل على ثلاثة أقسام رئيسية، تشمل أعلام الرجال والنساء والأقوام والقبائل، بما يوفر مادة علمية مرجعية للباحثين والدارسين في الأدب العربي والتاريخ والأنساب، ويسهم في توثيق جانب من الذاكرة الثقافية والاجتماعية للعرب قبل الإسلام.

وتشكل هذه الأعمال الأدبية والبحثية مساحة للتعرف إلى تجارب أصحابها ورؤاهم الفكرية والثقافية، وما تحمله من قراءات للتاريخ والمجتمع والإنسان، في إطار المشهد الثقافي السوري المتنوع.

كتاب: فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك

المؤلف: الفقيه والنحوي شمس الدين محمد بن قاسم الغزي

تحقيق: الباحثين المصريين وائل محمد بكر زهران الشنشوري وعبد الحليم فرحات أبو سنة.

دار النشر: دار المنهاج القويم للنشر والتوزيع، دمشق، 2026.

نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب شرحاً نحوياً لألفية ابن مالك، يتناول أبياتها بالبيان والتفسير، ويكشف عن دقائقها اللغوية والنحوية بأسلوب تعليمي ييسر فهم قواعد العربية واستيعاب مسائلها، وتبرز أهمية هذا الإصدار في نشر الشرح كاملاً للمرة الأولى بعد تحقيق نسخه الخطية النفيسة ومقابلتها، بما يتيح للباحثين والمهتمين بالنحو العربي الاطلاع على أحد المصنفات التراثية وإضافة نص علمي جديد إلى المكتبة النحوية.