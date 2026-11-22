دمشق:

1 – صالون ثقافي للسيدات بعنوان (لأن فكركِ يصنع الأثر)، تدير الحوار فيه المهندسة مها الساعاتي والأستاذة ميساء كديمي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – لقاء تفاعلي بعنوان “حياتك على مقاس من ؟”، تقدمه الإعلامية هنادي الشيخ نجيب، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – معرض خط عربي، بإشراف الأستاذ محمد زاهر الحمود، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:30 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (الأطفال بين الطلاق والقانون: من يحمي حقوقهم؟)، تلقيها الأستاذة ميس عابدين، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 مساءً.

5 – ندوة بعنوان (دور الثقافة في بناء الإنسان وتشكيل الوعي المجتمعي)، يشارك فيها الأستاذان حسن القنطار وسامر الشغري، والدكتوران أنس تللو وإبراهيم منصور، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

6 – افتتاح معرض فني بعنوان (على حافة الضوء)، بمشاركة الفنانين عفاف خرما، وفدوى شهدا، ونور خوري، وأكرم رافع نصر، في غاليري آرت هاوس بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – عرض مسرحي بعنوان (العرض يجب أن يستمر)، على مسرح الحمراء، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – عرض أفلام “حدوتة”، و”ألعاب الجوع: شروق الشمس عند الحصاد”، و”شربل”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

ندوة علمية حوارية بعنوان (المواريث في الإسلام بين عدالة التشريع وواقع التطبيق)، يقدمها الدكتور محمد سعيد عطا والشيخ عبد النبي رومية، في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 4:00 عصراً.

حمص:

1 – محاضرة بعنوان (فن إدارة النفس)، تلقيها الأستاذة رنا جميل بكورة، في قاعة سامي الدروبي بمديرية الثقافة في حمص، الساعة الـ 3:00 ظهراً.

2 – عرض مسرحي بعنوان (رانديفو) لفرقة أورنينا، ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان حمص المسرحي، على مسرح دار الثقافة بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – أمسية موسيقية على البيانو بعنوان (جارة القمر)، يقدمها الدكتور ماريو بطرس، على المسرح الأرثوذكسي بحمص، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

1 – افتتاح فعاليات معرض حماة للكتاب، بمشاركة 60 وكالة ودار نشر سورية وعربية، في كلية الطب البيطري بجامعة حماة، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – أمسية شعرية ضمن فعاليات معرض حماة للكتاب، يشارك فيها الشعراء حسان عربش، وأنس شربتجي، ومحمد الجوبر، وصفية الدغيم، وعلي حاج حمود، في كلية الطب البيطري بجامعة حماة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 – أمسية شعرية حوارية بعنوان (قراءات شعرية وحوار حول التجربة الشخصية والإبداعية)، يشارك فيها الشاعران حسن بعيتي وسامر أحمد محمد، وتديرها الأستاذة زهراء محمد كمون، في المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – عرض الفيلم اللبناني “دو يو لوف مي” للمخرجة لنا ظاهر، في سينما سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – نشاط بعنوان (قصة مثل: إن ما طاعك الزمان طيعه)، بإشراف قسم التراث في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – سرد قصصي للأطفال بعنوان (مجموعة قصصية لخالد الأمين)، بإشراف مكتبة الأطفال في قصر الثقافة بصافيتا، في مدرسة الجروية ح1، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – عرض فيلمي الأطفال والعائلة، المدبلجين “أسطورة أوز: عودة دوروثي” و”دامبو”، وفيلم الدراما والكوميديا “سبع طاولات بلياردو فرنسية”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

1 -حلقة كتاب بعنوان (كوني صحابية) للدكتورة حنان لاشين، في المكتبة العامة بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (تحولات القراءة في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي)، تقدمها الدكتورة حنان شغري، في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 – احتفالية بمناسبة يوم الطفل العالمي بعنوان (أبطال الغد في ميدان اليوم)، تتضمن مسرحية وفقرة أغانٍ وتحديات، بإشراف الأستاذة نسرين الأحمد، في المركز الثقافي العربي بالحفة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

4 – حفل توقيع كتاب للدكتور حذيفة عكاش، في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 5:00 مساءً.

حلب:

1 – فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة يوم الطفل العالمي، تتضمن أنشطة ترفيهية وتفاعلية وألعاباً ومسابقات وفقرات ثقافية وفنية وتوزيع هدايا، في المركز الثقافي العربي بالعزيزية، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2- عرض أفلام “شربل”، و”حدوتة”، و”إنسيديوس: الاستحواذ” و”قلب الوحش”، و”الأم الأخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور :

1 – محاضرة بعنوان (براعم الثقافة)، تقدمها الآنسة سلوى الحاج حمادي، بإشراف المحطة الثقافية في العشارة، في مدارس المدينة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (تربية الخراف بين الواقع والاكتشاف)، يقدمها الدكتور عبد الخالق الرحمو، في المركز الثقافي العربي بالميادين، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان (روايات محظورة)، يقدمها الدكتور قاسم القحطاني، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 6:00 مساءً.

الرقة:

لقاء تشاوري حول واقع المسرح في محافظة الرقة، في مديرية الثقافة بالرقة، الساعة الـ 6:00 مساءً.