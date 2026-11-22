حمص-سانا

أضاءت مسرحية المشهد الأخير، من تأليف وإخراج الفنان زيناتي قدسية، خشبة قصر الثقافة في حمص مساء اليوم السبت، معلنةً انطلاق فعاليات مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين، الذي تنظمه نقابة الفنانين السوريين بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمحافظة.

ويستمر المهرجان لمدة ستة أيام، يتضمن خلالها ستة عروض مسرحية تُقدّم يومياً عند الساعة السادسة مساءً في قصر الثقافة، بهدف تعزيز حضور المسرح في المشهد الثقافي بالمدينة، وإتاحة مساحة للتواصل المباشر بين الفنانين والجمهور وتبادل الخبرات الفنية.

دعم للحركة المسرحية في المحافظات

أكد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، في تصريح لمراسل سانا، أهمية استمرار المهرجان لما يحمله من رمزية التجدد والعطاء، ودوره في نشر الثقافة وتبادل الخبرات بين الكاتب والمخرج والممثل، مشيراً إلى أن الإقبال الجماهيري يعكس شغف أهالي حمص بالمسرح والفنون.

وأوضح الناطور أن النقابة ستواصل دعم الأنشطة المسرحية والموسيقية والدرامية في مختلف المحافظات رغم محدودية الإمكانات، لافتاً إلى أن المهرجان يندرج ضمن خطة نشاطات النقابة، بالتوازي مع فعاليات مسرحية مرتقبة في اللاذقية ودمشق.

من جهته، أشار مدير الثقافة في حمص فادي المسالمة إلى أن إقامة المهرجان بصورة دورية تشكل إضافة نوعية للحراك الثقافي في المدينة، وتهدف إلى ترسيخ حضور حمص على الخارطة المسرحية، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لمتابعة تجارب فنية متنوعة.

«المشهد الأخير».. الحوار سبيل لصون الوطن

بدوره، أوضح الفنان زيناتي قدسية، مؤلف ومخرج العرض الافتتاحي، أن المسرحية تطرح أهمية الحوار والتفاهم في معالجة الخلافات الزوجية، مشيراً إلى أن رسالتها الجوهرية تتمثل في ضرورة الوصول إلى تفاهمات راقية للحفاظ على البيت الذي نعيش فيه، بما يحمله من دلالة رمزية على الوطن.

ولفت قدسية إلى أهمية إقامة المهرجانات الثقافية في هذه المرحلة، لما تؤديه من دور في الارتقاء بالوعي وجمع الجمهور حول تجربة فنية مشتركة تمنح المشاهدين رؤى ومشاعر موحدة رغم اختلاف تجاربهم.

من جانبها، بيّنت الفنانة مثال جمول، المشاركة في بطولة العرض، أن العمل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية التي تحاكي تفاصيل الحياة الأسرية والعلاقة بين الرجل والمرأة من خلال مواقف يومية قريبة من الجمهور.

يُشار إلى أن مهرجان حمص المسرحي يُعد من أعرق التظاهرات المسرحية المحلية في سوريا وأكثرها استمرارية، حيث يشكل تقليداً ثقافياً سنوياً يجمع نخبة المسرحيين الحمصيين من مخرجين وممثلين وفنيين لتقديم نتاجهم الإبداعي المقتبس عن نصوص محلية وعربية وعالمية، برعاية نقابة الفنانين السوريين والتعاون مع مديرية الثقافة.

كما دأب المهرجان في كل دورة على تكريم إحدى القامات المسرحية في المحافظة تقديراً لعطائها الفني، ويُكرّم في دورته الحالية المخرج الفنان فهد الرحمون.