دمشق-سانا

حوّل 13 طالباً وطالبة من الكليات والمعاهد الفنية أفكارهم إلى مجسمات نحتية، خلال معرض لنتاج ورشة الجبصين المباشر احتضنه مرسم شغف في حي أبو رمانة بدمشق اليوم السبت، بإشراف الفنانة التشكيلية والأستاذة في جامعة دمشق روان عودة، وبمشاركة المدربين عباس تعتوع ومعتصم كركندي وفرح حنت.

ورشة تفاعلية بتقنيات نحتية جديدة

أوضحت عودة في تصريح لسانا أن الورشة جاءت بهدف تعريف طلاب الجامعات الجدد بتقنية الجبصين المباشر، وإتاحة المجال لهم لخوض تجربة عملية مختلفة في التعامل مع مادة تُعد من المواد الصعبة نسبياً في مجال النحت، مبينةً أن الورشة استمرت خمسة أيام وفتحت المجال أمام المشاركين لتقديم أفكارهم الخاصة وتجسيدها ضمن أعمال فردية.

وأشارت عودة إلى أن أهمية الورشة تكمن في طابعها التفاعلي، إذ أتاحت للطلاب فرصة اختبار قدراتهم الفنية وإثبات أنفسهم في بداية مسيرتهم الأكاديمية، لافتةً إلى أن العمل جرى بإشراف مدربين مختصين قدّموا الدعم الفني للمشاركين وساعدوهم على تجاوز التحديات التقنية خلال مراحل التنفيذ، ومبينةً أن النتائج التي خرجت بها الورشة كانت مشجعة وأسهمت في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

نحت مباشر يتجاوز القوالب التقليدية

من جهته، أوضح المشرف التقني على الورشة عباس تعتوع أن المبادرة أُقيمت دعماً لطلاب كلية الفنون الجميلة والمعاهد الفنية، وركزت على تقنية الجبصين المباشر التي تتيح بناء المجسمات بشكل مباشر دون الحاجة إلى المرور بمراحل نحت الطين وصنع القوالب التقليدية.

ولفت تعتوع إلى أن آلية العمل بدأت بإعداد الطلاب رسوماً أولية لأفكارهم، ثم إنشاء هياكل معدنية للأعمال قبل البناء عليها باستخدام الجبصين المباشر، مبيناً أن هذه التجربة أسهمت في كسر الحواجز التقليدية أمام الطلاب وشجعتهم على الاستفادة من مواد وتقنيات مختلفة في تنفيذ أعمالهم النحتية.

أعمال فنية وتجارب إبداعية متنوعة

عكس المعرض تنوعاً في الأفكار والرؤى الفنية التي قدمها المشاركون، حيث عرض الطالب غيث مصطفى، من السنة الثالثة في اختصاص الحفر والطباعة، عملاً نحتياً بعنوان النبيل التائه على شكل بطة، تناول من خلاله فكرة أن المظهر الخارجي لا يحدد حياة الإنسان أو قيمته الحقيقية، موضحاً أن التجربة أتاحت له التعرف إلى أساليب جديدة في النحت، مع ضرورة تنظيم المزيد من الورشات والفعاليات التي تسلط الضوء على الفنانين الشباب وتدعم تجاربهم الإبداعية.

بدورها، تحدثت خريجة كلية الفنون الجميلة اختصاص الحفر والطباعة لجين أخرس، عن مشاركتها الأولى في مجال النحت من خلال عمل استلهم عناصره من الطبيعة وما تمنحه من مشاعر محبة وتفاؤل، واصفةً تجربة العمل بالجبصين المباشر بأنها جديدة وغنية بالمعرفة والخبرة، لأنها تتيح عرض نتاج الورشات ضمن معارض مفتوحة للجمهور لتعريف المجتمع بإبداعات الطلاب وتعزيز التواصل بين الفنانين الشباب والمتلقين.

يُشار إلى أن مرسم شغف فضاء فني وتعليمي يُعنى بصقل المواهب التشكيلية ونشر الوعي الفني وتوظيفه حياتياً، عبر ورشات عمل ومشاريع متخصصة في مجالات الرسم والنحت والخط العربي وتصميم الأزياء والأشغال اليدوية لمختلف الفئات العمرية. ويمتلك المرسم ثلاثة فروع في دمشق (في مشروع دمر، والمزة، وأبو رمانة)، وينظم باستمرار دورات تأهيلية لطلاب الكليات والمعاهد الفنية وورشات تطبيقية بإشراف مجموعة من الفنانين والأكاديميين التشكيليين.