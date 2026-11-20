دمشق-سانا

مع ساعات الفجر الأولى من كل يوم خميس، يتوافد مئات الأهالي إلى التكية السليمية في حي الصالحية الدمشقي، عند سفح جبل قاسيون، حاملين أوانيهم للحصول على وجبة «شوربة الشيخ محيي الدين»، المعروفة أيضاً باسم «الهريسة»، في تقليد اجتماعي وإنساني متوارث على مدى أكثر من خمسة قرون، مجسداً قيم العطاء والتراحم والتكافل.

وبجوار جامع الشيخ محيي الدين ابن عربي، تقف التكية السليمية شاهداً على استمرار العمل الخيري في دمشق، حيث تواصل المؤسسات والجمعيات الخيرية تقديم وجبة الهريسة، المعدّة من القمح واللحم، للأهالي والمحتاجين وعابري السبيل كل يوم خميس، محافظةً على تقليد اجتماعي متوارث يجسد قيم العطاء والتكافل والتراحم بين أبناء المدينة وزوارها.

نشأة تاريخية وتكاتف أهلي

تعود نشأة التكية السليمية إلى مطلع القرن السادس عشر، إذ أُنشئت لإيواء طلاب العلم الوافدين إلى دمشق وتوفير الطعام لهم، قبل عودتهم إلى بلدانهم لنشر ما تعلموه، فيما اقتصر نشاطها لاحقاً على تقديم وجبة «الهريسة» أسبوعياً، إلى جانب وجبات «إفطار صائم» خلال شهر رمضان المبارك، حسب ما أوضح لـ سانا رئيس اللجنة المشرفة على التكية محمد عادل التكريتي.

وبعد توقف مؤقت، استأنفت التكية نشاطها قبل نحو 35 عاماً، وكانت الوجبات توزّع يومي الإثنين والخميس، إلى أن اعتُمدت قبل نحو سبع سنوات آلية لتنظيم التوزيع، استندت إلى دراسات اجتماعية وبطاقات مخصصة، ليصل عدد الوجبات الموزعة أسبوعياً إلى 900 وجبة.

وأوضح التكريتي أن استمرار هذا المشروع الخيري يعتمد على تضافر جهود أهل الخير وما يقدمونه من تبرعات ومساهمات، مشيراً إلى مبادرات تطوعية تعكس روح التعاون المجتمعي، منها مبادرة بعض السيدات بين الحين والآخر إلى شراء القمح وإيصاله بأنفسهن إلى مطبخ التكية، لإعداده وتوزيعه على الأهالي.

وأكد التكريتي أن العمل في التكية يعتمد على تكامل جهود الطهاة العاملين بأجر والمتطوعين، الذين يشكلون ما بين 60 و70 بالمئة من إجمالي القائمين على مهام التنظيم والاستقبال والتوزيع، ويتطلب إعداد الوجبة الأسبوعية نحو سبعة إلى ثمانية خراف و225 كيلوغراماً من القمح.

الهريسة.. تقليد يجمع الناس ويحفظ الذاكرة

من جهته، أوضح الباحث في التراث الدمشقي محيي الدين قرنفلة أن استمرار تقليد «شوربة الشيخ محيي الدين» لأكثر من خمسة قرون يعود إلى ما يحمله من قيم اجتماعية وإنسانية، إذ تجاوز مفهوم الإطعام الخيري ليصبح تقليداً قائماً على البركة والضيافة، يشارك فيه مختلف أبناء المجتمع، من الأغنياء والفقراء، مشيراً إلى أن اجتماعهم في صف واحد فجر الخميس، يعكس أسلوباً تراثياً حافظ على كرامة المحتاجين، وجعل العطاء ممارسة جماعية لا تميّز بين الناس.

وأوضح قرنفلة أن اختيار «الهريسة» لم يكن مصادفة، فهي في الموروث الشامي «طعام الجماعة» الذي يُطهى طوال الليل بجهد تعاوني، كما يضمن ذوبان اللحم في القمح عدالة التوزيع بحيث ينال كل مستفيد القيمة الغذائية ذاتها، مضيفاً: « تبقى التكية السليمية حالة استثنائية صمد فيها الطقس الإنساني إلى جانب الحجر، وظلّت رائحة قمحها فجر كل خميس جزءاً من ذاكرة حي الصالحية الدمشقي».

بدوره، شرح الطاهي محمد إياد بقدونس، المشرف على إعداد الوجبة منذ نحو 35 عاماً، مراحل تحضير الهريسة، التي تبدأ عند الثالثة من عصر يوم الأربعاء بسلق القمح وكمره في قدور كبيرة وتركه حتى ينضج، بالتزامن مع طهي اللحم في أوانٍ منفصلة والتخلص من زفره، قبل جمع المكونات وإضافة البهارات اللازمة، ثم خلطها باستخدام آلة مخصصة بدلاً من الدق اليدوي الذي كان متبعاً قديماً، نظراً للكميات الكبيرة التي يجري إعدادها، لتكون الوجبة جاهزة للتوزيع قبيل فجر الخميس.

تقليد متوارث ونبض أهلي

على أعتاب التكية، تتجلى مكانة هذا التقليد في نفوس المستفيدين والزوار، ومن بينهم علي أحمد بابطين، الذي يقيم في حي ركن الدين، ويواظب على الحضور صباح كل خميس، مشيداً بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال من القائمين على التكية، وواصفاً الأجواء بأنها تسودها روح المحبة والتآلف.

من جهتها، لفتت رويدة المارديني إلى ما تتميز به «شوربة الشيخ محيي الدين» من مذاق خاص وحسن تنظيم في توزيعها، مشيرةً إلى أن الكميات التي تُعد أسبوعياً تكفي الحاضرين، وتستمر هذه العادة طوال العام، بما في ذلك شهر رمضان المبارك.

بدورهما، أكد رضوان طلحة وأحمد شماع، من كبار السن في الحي، أن هذا التقليد التراثي حافظ على استمراريته وانتظامه ونظافته على مدى العقود، رغم تغير الظروف الاقتصادية، مشيرَين إلى أن «هريسة الشيخ محيي الدين» تجسد قيم المحبة والتضامن والتكافل بين أبناء المجتمع، ومورد خير متواصل يرفد ذاكرة دمشق وعطاءها الإنساني.

التكية في سطور

شُيّدت التكية السليمية عام 924 هـ/1518 م بأمر من السلطان العثماني سليم الأول، ضمن الامتداد التاريخي لشارع المدارس في حي الصالحية بدمشق، وتُعد من أقدم المنشآت العثمانية في المدينة، وتتميّز بهندسة معمارية متقنة تضم قبتين بيضويتين وأقواساً وفراغات خدمية، ما يجعلها نموذجاً لتداخل التقاليد المعمارية والزخرفية الشامية والمصرية في العصرين الأيوبي والمملوكي مع بواكير العمارة العثمانية.

وتعرضت التكية لحريق عام 962هـ/1554-1555م، قبل أن تخضع للترميم، وتواصل حضورها بوصفها معلماً تاريخياً ارتبط بالعمل الخيري والتكافل الاجتماعي في دمشق.