دمشق:

1 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “بحيرة البجع” و”موفاسا”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 مساءً، والساعة الـ 7:00 مساءً.

2 – عرض مسرحي للأطفال بعنوان (ليلى والذئب)، تقدمه فرقة عمو سعيد، على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 مساءً.

3 – عرض مسرحي بعنوان (العرض يجب أن يستمر)، على مسرح الحمراء، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – أمسية بعنوان (لكِ الوردُ)، تحييها جوقة الفرح الكبرى، في كنيسة سيدة دمشق، الساعة الـ 7:00 مساءً.

5 – أمسية موسيقية بعنوان (مساحة ارتجال مفتوحة)، في فضاء منزول بالربوة، الساعة الـ 8:00 مساءً.

6 – عرض أفلام “حدوتة”، و”ألعاب الجوع: شروق الشمس عند الحصاد”، و”شربل”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – يوم مفتوح للطفل يتضمن أنشطة رسم، وأشغالاً يدوية، وموسيقا، وغناءً بمناسبة يوم الطفل العالمي، في مقر المحطة الثقافية بجرمانا، من الساعة الـ 11:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان (خيركم لأهله)، تنظمها المحطة الثقافية في الضمير، ويقدمها الدكتور عمار إبراهيم العيسى، في جامع النشاوي بالضمير، بعد صلاة المغرب.

3 – عرض الفيلم الوثائقي السوري الهولندي (في مهب الريح) من إخراج إياد الجارود، يليه نقاش بحضور المخرج، على مسرح اليسوعية في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – عرض فيلم الرسوم المتحركة المدبلج (دنيا وأميرة حلب)، في صالة المبرة بقرية ديمو في ريف مصياف، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – عرض الفيلم الأمريكي (الأوديسة) “The Odyssey”، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “البحث عن نيمو” و”هوبرز”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “شربل”، و”حدوتة”، و”إنسيديوس: الاستحواذ” و”قلب الوحش”، و”الأم الأخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.