نيويورك-سانا

بأغصان الكستناء المزهرة وألوانها المشرقة، سجلت لوحة “أشجار الكستناء المزهرة” للفنان الهولندي فنسنت فان غوخ حضوراً قياسياً في سوق الفن العالمي، بعدما بيعت مقابل 190.4 مليون دولار في مزاد أقامته دار “سوذبيز” بمدينة نيويورك، محققة أعلى سعر في تاريخ مزادات أعمال الفنان، ومتجاوزة رقمه السابق بفارق كبير.

وأفادت وكالة رويترز، في تقرير نشرته اليوم الخميس، بأن اللوحة المنجزة عام 1890 بيعت مساء أمس الأربعاء، لتتجاوز الرقم القياسي السابق لأعمال فان غوخ في المزادات، البالغ 117.2 مليون دولار، والذي سجلته لوحة “بستان بأشجار السرو” عام 2022 في مزاد كريستيز بنيويورك.

وتصور اللوحة مشهداً ريفياً في بلدة أوفير سور واز الفرنسية، حيث تصطف أشجار الكستناء المزهرة على جانبي طريق، فيما يظهر رجل يرتدي قبعة وثلاث نساء يحملن مظلات، في تكوين تتداخل فيه ضربات الفرشاة الحيوية مع الألوان الزاهية، حيث أنجز فان غوخ هذا العمل بعد انتقاله إلى البلدة في الأشهر الأخيرة من حياته، والتي أمضى فيها نحو شهرين قبل وفاته في تموز 1890.

وكانت اللوحة قد بقيت بعيدة عن العرض العام لأكثر من خمسين عاماً، وتُعد من أبرز أعمال المرحلة الأخيرة في تجربة فان غوخ الفنية، بما تحمله من ألوان وتكوينات تعكس تطور أسلوبه خلال إقامته في أوفير سور واز.