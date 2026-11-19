دمشق-سانا

تواصل صالات السينما السورية تقديم عروض متنوعة من الإنتاجات السينمائية، مع برنامج هذا الأسبوع يضم أعمالاً من أنواع سينمائية مختلفة، تتوزع بين التشويق والدراما والرعب والسيرة، وتتيح للجمهور متابعة تجارب سينمائية متعددة على الشاشة الكبيرة.



الفيلم: ألعاب الجوع.. شروق الشمس على الحصاد

النوع: تشويق ومغامرة.

يروي مشاركة هايميتش في الدورة الخمسين لألعاب الجوع.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

الإخراج: فرانسيس لورانس.

التأليف: بيلي راي ومايكل ليسلي، عن رواية لسوزان كولينز.

البطولة: جوزيف زادا، مكينا غريس، رالف فاينس، جيسي بليمونس، إيلي فانينغ، غلين كلوز.

قصة الفيلم: تدور الأحداث قبل 24 عاماً من حكاية كاتنيس إيفردين، وتبدأ في صباح يوم الحصاد للدورة الخمسين من ألعاب الجوع، التي يشارك فيها الشاب هايميتش أبرناثي، متتبعة رحلته داخل ساحة المنافسات القاتلة ومحاولته تحدي سلطة العاصمة.

يعرض في: سينما سيتي بدمشق.



الفيلم: شربل

النوع: دراما.

سيرة القديس شربل.

بلد الإنتاج: لبنان.

الإخراج: نديم مهنا.

التأليف: كلوديا مارشيليان.

البطولة: جيري غزال، كارول الحاج، يوسف حداد، أليكو داوود، رندة كعدي، يارا زخور.

قصة الفيلم: يتناول الفيلم حياة يوسف مخلوف، الذي ولد عام 1828 في بلدة بقاعكفرا شمال لبنان، متتبعاً مراحل نشأته واختياراته الدينية، وصولاً إلى مسيرته الرهبانية.

يعرض في: سينما سيتي بدمشق وسينما الزهراء بحلب.



الفيلم: إنسيديوس: الاستحواذ

النوع: رعب وإثارة.

مس شيطاني يهدد حياة طالبة متفوقة وأسرتها.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

الإخراج: مارسيل والس.

البطولة: إميلي جين موريسون، دومينيك كيتنغ، لانا بارون، برايان بارون، جاي كريمس.

قصة الفيلم: تتحول حياة طالبة متفوقة إلى كابوس عندما تبدأ بالتصرف بعنف وغرابة في المدرسة والمنزل نتيجة تعرضها لمس شيطاني، ما يدفع والديها إلى الاستعانة بشخص قليل الخبرة في محاولة لإنقاذها وحماية البلدة من الخطر.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.