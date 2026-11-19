دمشق:

1 ـ ورشة بعنوان (فن الإكسسوار)، تقيمها الأستاذة منال حبوباتي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 2:30 ظهراً.

2 ـ محاضرة بعنوان (دور الأسرة في بناء شخصية الطفل وغرس القيم الإيجابية لديه)، تلقيها الأستاذة قمر رمضان، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 3:30 عصراً.

3 ـ ورشة للأطفال بعنوان (حدد هدفك، وتعلم بذكاء)، تشرف عليها الأستاذة نيفين الزير، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 ـ ورشة بعنوان (بصمتي الرقمية من المتابعة للأثر)، تشرف عليها الأستاذة سماهر نقشبندي، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 ـ عرض مسرحي للأطفال بعنوان (ماشا والدب)، تقدمه فرقة عمو سعيد، على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 مساءً.

6 ـ فعالية بعنوان (لأنه الله.. نحبه ونعظمه)، يشرف عليها الشيخ مروان عرابي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 ـ عرض أفلام “حدوتة”، و”ألعاب الجوع: شروق الشمس عند الحصاد”، و”شربل”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ محاضرة بعنوان (مفهوم البركة أسبابها وموانعها في الأرزاق الحسية والمعنوية)، يقدمها الدكتور عبد الرحمن السعدي، في قاعة المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 ـ أمسية قصصية وحفل توقيع كتاب بعنوان (من ذاكرة التل)، تقدمها الأستاذة يسرى الشلبي، في قاعة المكتبة بالمركز الثقافي العربي في التل، الساعة الـ 4:00 عصراً.

حمص:

محاضرة بعنوان (القراءة حياة ثانية)، يلقيها الدكتور عبد الكريم بكار، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 4:00 عصراً.

طرطوس:

1 ـ عرض فيلمي الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلج “آل كاساغرانديه”، والمترجم “ألفين والسناجب: رحلة على الطريق”، وفيلم الجريمة والغموض “الجميع يعلم”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

2 ـ محاضرة بعنوان (وقفة مع العود)، يقدمها الأستاذ بسام حمودة، في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 ـ اجتماع نادي أصدقاء اتحاد الكتاب العرب يتضمن محاضرة بعنوان (المسرح الغنائي الرحباني)، يقدمها الأستاذ جوزيف طنوس ويرافقه على العود الأستاذ نزيه عبد الحميد، ويديرها الأستاذ نادر العجي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 ـ ظهرية شعرية للشاعر صقر عليشي، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

اللاذقية:

1 ـ محاضرة بعنوان (البنيان المرصوص)، تلقيها الأستاذة بثينة سعيد، في المركز الثقافي العربي بالحفة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 ـ ورشة بعنوان (البسملة بخط الرقعة)، يشرف عليها الأستاذ عمر طه، في المركز الثقافي العربي بالحفة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 ـ محاضرة بعنوان (لأنه الله: كيف نعظم الله تعالى ونوقره)، يقدمها الدكتور أيمن هاروش، في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 5:00 مساءً.

حلب:

1 ـ فعالية ثقافية بعنوان (ملتقى الحضارات)، في مدرسة مدينتي بالشهباء القديمة في حلب، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – ندوة بعنوان (الكلمة بين الحرية والمسؤولية: دورها في المنابر المؤثرة في المجتمع)، يشارك فيها الأساتذة محمد سرحيل، وعمار طاووز، ومحمد نجيب بنان، والأب بهجت قره قاش، والدكتور محمد نور حمدان، ويديرها الدكتور غياث أنيس، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 ـ عرض أفلام “شربل”، و”حدوتة”، و”استحواذ خبيث”، و”قلب الوحش”، و”الأم الأخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 ـ ورشة عمل بعنوان (كن إيجابياً)، يقدمها الأستاذ حسين الحسين والفريق التطوعي، في المدارس والأسواق بالقورية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ ندوة بعنوان (حقوق الطفل)، في المركز الثقافي العربي بصبيخان، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 ـ محاضرة بعنوان (الاستخدام الآمن للإنترنت)، يقدمها الأستاذ عبد الرزاق الحسين، في المحطة الثقافية بالشعفة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

4 ـ سهرة ثقافية يقدمها المهندس عبد الحميد الربيع، في المركز الثقافي العربي بالقورية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

الرقة:

محاضرة بعنوان (حقيقة الدنيا – الله هو الرزاق)، يلقيها الشيخ محمد موفق عبيد، في المركز الثقافي بعين عيسى، الساعة الـ 12:00 ظهراً.