دمشق-سانا

من زخارف المخطوطات وتكوينات الخط العربي إلى فسيفساء المساجد والقباب المزينة والأعمال الخزفية، تتعدد تجليات الفن الإسلامي وتتسع جغرافياً وزمنياً، حاملةً ملامح حضارات وثقافات تفاعلت عبر قرون، وأسهمت في صياغة لغة بصرية تجمع بين المهارة الحرفية والابتكار الفني والتنوع الجمالي.

وتحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الأربعاء، الثامن عشر من تشرين الثاني من كل عام، اليوم الدولي للفن الإسلامي، الذي أقره مؤتمرها العام في تشرين الثاني عام 2019، بهدف التعريف بالتعبيرات الفنية الإسلامية القديمة والمعاصرة، وإبراز إسهامها في الحضارة الإنسانية، وتعزيز الحوار بين الثقافات، وتشجيع تبادل الخبرات والجهود الرامية إلى حماية هذا الإرث وصونه.

حضور في الذاكرة السورية

في سوريا، تتجلى جوانب بارزة من هذا الإرث في العمارة الأموية وفنون الزخرفة، ويأتي الجامع الأموي في دمشق شاهداً على تطور الفن الإسلامي المبكر، بما يحمله من فسيفساء زجاجية ملونة تصور مباني وحدائق وأشجاراً ومياهاً جارية، نفذت على خلفيات مذهبة، إلى جانب الزخارف الهندسية والنباتية التي تزين أجزاء من بنائه.

وتوضح هيئة الموسوعة العربية السورية، في مدخلها المعنون «الفن العربي والإسلامي»، أن الفسيفساء ظهرت في المنشآت الإسلامية المبكرة، ومنها الجامع الأموي بدمشق، حيث اتخذت موضوعات زخرفية وطبيعية، وصورت مشاهد من المباني والحدائق والمياه الجارية، كما تشير إلى أن هذا الفن ارتبط بمهارات الصناع المحليين في بلاد الشام، الذين أتقنوه وطوروا أساليبه.

ولا ينحصر الإرث الفني الإسلامي في العمارة والفسيفساء، بل يمتد إلى المخطوطات وفنون الخط والتذهيب والتجليد، وصناعة الخزف والمعادن والمنسوجات، وهي مجالات تعكس تنوع البيئات التي احتضنت هذا الفن وتفاعلها مع بعضها عبر التاريخ.

فعاليات تجمع الفن والمعرفة

تتوزع فعاليات إحياء المناسبة بين ورشات فنية وجولات متحفية وأنشطة تعليمية تستهدف مختلف الفئات العمرية، ففي قطر، ينظم متحف الفن الإسلامي في الدوحة برنامجاً يمتد من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً، يتضمن ورشة لتعلم تقنيات التذهيب والزخرفة، وجولات تعريفية بمقتنيات المتحف باللغتين العربية والإنكليزية، وجولة خاصة يقدمها أحد القائمين على المجموعات الفنية، إضافة إلى أنشطة للأطفال وعروض تراثية يقدمها طلاب المدارس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في تقرير نشرته في الـ 15 من تشرين الثاني الجاري، أن البرنامج يشمل أيضاً أنشطة في مكتبة المتحف لتصميم العلامات الورقية المزخرفة، وألعاباً تفاعلية تتعرف من خلالها العائلات على الأنماط الهندسية الإسلامية، إلى جانب جلسة لنادي القراءة تناقش رواية «سمرقند» لأمين معلوف وما تستحضره من تاريخ المخطوطات والشاعر عمر الخيام.

وفي بريطانيا، يستضيف المتحف الشرقي التابع لجامعة درم ورشة فنية بالتعاون مع المركز العالمي للفن الإسلامي، بمشاركة الفنانة فتحية عبد الصمد، يتعرف خلالها المشاركون إلى تقنيات الزخرفة بالشمع على الأقمشة، في نشاط يجمع بين التعريف بالأنماط الهندسية الإسلامية والتجريب الفني، وفق البرنامج المنشور على الموقع الرسمي للجامعة.

وتعيد المناسبة تسليط الضوء على أهمية توثيق هذه الفنون وحماية شواهدها ومجموعاتها، وصون التقنيات الحرفية المرتبطة بها، وإتاحة المجال أمام الباحثين والفنانين والأجيال الجديدة للتعرف إلى إرث لا يزال حاضراً في عمارة المدن ومتاحفها وممارساتها الفنية المعاصرة.