الدوحة-سانا

تتجه أنظار محبي السينما إلى العاصمة القطرية الدوحة، مع انطلاق الدورة الجديدة من مهرجان الدوحة السينمائي 2026 غداً الخميس، والتي تستمر حتى 27 تشرين الثاني الجاري، وتقدم على مدى تسعة أيام برنامجاً متنوعاً من الأفلام العربية والعالمية، يجمع بين المسابقات والعروض الخاصة والأعمال الكلاسيكية المرممة، إلى جانب الفعاليات الموسيقية واللقاءات الحوارية والأنشطة الفنية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.

ويفتتح المهرجان بفيلم «المحطة» للمخرجة اليمنية الاسكتلندية سارة إسحاق، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو تجربتها الروائية الطويلة الأولى، بعد مشاركته في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي في أيار الماضي، وفوزه بخمس جوائز في برنامج «فاينال كت في فينيسيا» عام 2025، وفق بيان معهد الدوحة للأفلام الصادر في 23 أيلول الماضي.

مسابقات وأقسام من سينمات العالم

تضم المسابقة الرسمية أربعة أقسام، هي الأفلام الروائية الطويلة الدولية، والأفلام القصيرة الدولية، ومسابقة «أجيال» الموجهة إلى الجمهور الشاب، ومسابقة «صنع في قطر» التي تعرض إبداعات المخرجين المقيمين في البلاد، بحسب البرنامج المنشور على الموقع الرسمي للمهرجان مؤخراً.

وتتسع العروض خارج المسابقة لتشمل العروض الاحتفالية والخاصة، وبرامج تركز على سينمات بلدان محددة، بينها إندونيسيا واليمن، وبرنامج «عام الثقافة: صنع في المكسيك»، إلى جانب عروض خاصة لأفلام قطرية وبرنامج «أجيال السينمائي».

وفي العروض الاحتفالية، يبرز الفيلم الوثائقي «إدوارد سعيد: بين العوالم» للمخرجة مايكن بيرد، الذي يستعيد سيرة المفكر الفلسطيني الأمريكي وإرثه الفكري، وفيلم «دعم الحياة» للمخرج دانييلي روغو، عن متطوعين طبيين دوليين يعملون إلى جانب زملائهم الفلسطينيين في مستشفيات غزة، فضلاً عن الفيلم اللبناني البرازيلي «غضب»، الذي يتناول محاولة شقيقتين استعادة مدخراتهما المصرفية لإنقاذ حياة إحداهما.

وتضم القائمة أيضاً أفلاماً متنوعة، منها «52 بلو» للمخرج علي العربي، عن شاب هندي يسعى إلى لقاء نجمه الرياضي المفضل خلال كأس العالم في قطر، و«النمور الورقية» لجيمس غراي، و«صخور حمراء» لبرونو دومون، إضافة إلى فيلم «أرتو» للمخرج عبد الرحمن سيساكو، وهو عمل غامر بتقنية 360 درجة، وفق بيان المعهد المنشور في 19 تشرين الأول الماضي.

سينما الخليج والكلاسيكيات المرممة

يخصص المهرجان برنامج «سينما الخليج» لسبعة أفلام من السعودية وعُمان والإمارات والكويت والبحرين، تجمع بين الأعمال الروائية الطويلة والقصيرة، وتتناول موضوعات الهوية والتراث والتحولات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية في 29 تشرين الأول الماضي، أن البرنامج يضم الفيلمين السعوديين «سائقي وأنا» لعهد كامل و«سلالة» لهشام فقيه، إلى جانب الأفلام القصيرة «غيوم» و«يوم دنيا» و«ناموس» و«مساء مع ليلى» و«سالم ليس سالماً».

ويطلق المهرجان برنامج «كلاسيكيات الدوحة» بالتعاون مع مؤسسة سينما العالم، لإعادة عرض أعمال سينمائية مرممة تركت أثراً في تاريخ الفن السابع، من بينها «معركة الجزائر» للمخرج جيلو بونتيكورفو، و«المومياء» للمخرج المصري شادي عبد السلام، المعروف أيضاً بعنوان «ليلة عدّ السنين»، وفق بيان معهد الدوحة للأفلام المنشور في 15 تشرين الثاني الجاري.

ويشمل البرنامج المجتمعي عروضاً مجانية في الهواء الطلق بحديقة متحف الفن الإسلامي ضمن فعالية «السينما تحت النجوم»، تعرض ثلاثة أفلام رسوم متحركة هي «حكاية فراشة» و«فيلم الدب الصغير» و«بابار: ملك الفيلة»، كما يقدم عرضاً مخصصاً لأحد أفلام المخرج العراقي حسن هادي، مع الوصف الصوتي والترجمة بلغة الإشارة والترجمة النصية المعززة، لتيسير متابعة العمل على الجمهور من ذوي الاحتياجات.

الموسيقا والحوارات إلى جانب الشاشة

لا يقتصر برنامج المهرجان على العروض السينمائية، إذ يتضمن خمس ليالٍ من العروض الموسيقية التي تجمع الهيب هوب والآر أند بي والموسيقا الإلكترونية والأفروبيت والأغنيات العربية المعاصرة، بمشاركة فنانين من المنطقة والعالم، بحسب بيان المعهد الصادر في الثاني من تشرين الثاني الجاري.

كما يشمل البرنامج لقاءات ونقاشات مع صناع الأفلام والفنانين وشخصيات ثقافية، تتناول قضايا السينما وصناعة المحتوى والتجارب الإبداعية، إلى جانب فعالية «غيكدوم» المخصصة لثقافة الألعاب والأنمي والتنكر والفنون والموسيقا، ومنصات موجهة إلى المواهب الناشئة والجمهور الشاب.

وبهذا البرنامج المتعدد، يوسع مهرجان الدوحة السينمائي مساحة اللقاء بين السينما العربية والتجارب العالمية، جامعاً بين عرض الأفلام وترميم الذاكرة السينمائية وإتاحة الفنون لجمهور متنوع، في دورة تمتد تسعة أيام وتضع القصص الإنسانية والثقافية في صلب فعالياتها.