درعا-سانا

يحمل قصر تراجان في مدينة بصرى الشام اسماً يعود إلى الإمبراطور الروماني الشهير، لكن تفاصيله المعمارية ودراسات تأريخه تكشفان عن حكاية مختلفة، تعود إلى العصر البيزنطي في أواخر القرن الخامس وبدايات القرن السادس الميلادي.

ويقع القصر في الحي الشرقي من بصرى القديمة، على بعد نحو 50 متراً جنوب الكنيسة الكبرى (الكاتدرائية)، وبالقرب من القوس النبطي، فيما يحدّه من الجهة الجنوبية الشرقية الخزان الكبير المعروف ببركة الحاج، ويمتد المبنى، ذو المخطط المستطيل، على مساحة إجمالية تبلغ 1850 متراً مربعاً، ويتألف من 4 أجنحة تحيط بفناء داخلي، تتوزع حوله الأروقة والغرف والحمامات، فيما تكشف قاعته العلوية ثلاثية الحنايا وأسقفه الحجرية عن مهارة معمارية لافتة.

صرح أسقفي يصحح الروايات التاريخية

على الرغم من شيوع تسميته قصر تراجان، فإن هذه التسمية ارتبطت بتفسير عالم الآثار الأمريكي هوارد كروسبي بتلر، الذي درس المبنى في مطلع القرن العشرين وربطه بمنشأة تعود إلى العصر الروماني.

غير أن الدراسات الأثرية والمعمارية اللاحقة أعادت النظر في هذا التفسير، ورجحت أن يعود تشييد المبنى إلى أواخر القرن الخامس وبدايات السادس الميلادي، مع احتمال استخدامه قصراً أسقفياً أو مقراً مدنياً لشخصية رفيعة المكانة.

وتشير نتائج التنقيبات الأثرية والتحليل المعماري التي أُجريت في القصر، ولا سيما الحملات المنفذة بين عامي 2007 و2009، إلى أن تشييده يعود إلى أواخر القرن الخامس أو مطلع القرن السادس الميلادي.

وقد وثقت الباحثة الفرنسية المختصة بالعمارة الأثرية بولين بيرو-فورنيه هذه النتائج في تقرير علمي نشرته عام 2010، ثم تناولت هوية المبنى ووظيفته في دراسة لاحقة عام 2022، رجحت فيها أنه كان مقراً لرئيس أساقفة مقاطعة العربية في العصر البيزنطي، استناداً إلى خصائصه المعمارية وموقعه القريب من الكاتدرائية، كما كشفت الدراسات عن وجود منشآت أقدم في الموقع وعناصر معمارية أعيد استخدامها في البناء، فيما استمرت التعديلات على حماماته حتى أواخر العصر الأموي، قبل هجر المبنى بعد ذلك.

تكوين معماري متقن وقاعة ثلاثية الحنايا

استناداً إلى الدراسة المعمارية للباحثة الفرنسية بولين بيرو-فورنيه، المنشورة عام 2003 في مجلة Syria العلمية المتخصصة في آثار الشرق الأدنى وتاريخه، بعنوان “قصر تراجان في بصرى: عرض وفرضيات لتحديد هويته”، يتميز القصر بتكوينه المعماري المتقن الذي يتألف من أربعة أجنحة تحيط بساحة مربعة بمساحة 681 متراً مربعاً، تتوسطها صهاريج لتجميع المياه، وتحيط بها أروقة محمولة على أعمدة من ثلاث جهات.

وخصص الطابق الأرضي للأغراض الخدمية والتموين وإيواء الدواب، إضافة إلى الحمامات الخاصة التي أضيفت في القرن الـ 6 الميلادي، بينما يضم الطابق العلوي، الذي يصعد إليه عبر درجتين حجريتين، أجنحة المعيشة وقاعة استقبال ضخمة، ذات تصميم ثلاثي الحنايا يعكس المكانة الرفيعة لساكنيه.

ذاكرة معمارية ومسار سياحي

في تصريح لـ سانا أوضح رئيس دائرة آثار بصرى الشام علاء أحمد الصلاح، أن قصر تراجان يشكل حلقة وصل معمارية لا غنى عنها لفهم التطور العمراني لمدينة بصرى الشام خارج نطاق القلعة والمسرح الروماني، لافتاً إلى الجهود المستمرة لوضع هذا المعلم على مسارات الزيارات السياحية المستمرة، وتكثيف جهود الصيانة الدورية لحماية بنيته البازلتية وضمان استدامته للأجيال القادمة.

وبيّن الصلاح أن هذا القصر يمثل جزءاً حياً من ذاكرة أهالي المدينة وهويتهم الثقافية، معرباً عن أمله في تعزيز الترويج السياحي والثقافي لهذا الصرح التاريخي بما يتيح للسياح والزائرين الاطلاع على براعة الإنسان السوري قديماً، الذي طوع الحجر البازلتي القاسي لبناء حضارة ما زالت شامخة إلى الآن.

حجر بازلتي يروي تحولات العمارة

من جهته أشار الخبير الأثري والباحث في العمارة الكلاسيكية سليمان الشحمة إلى أن الأهمية العلمية للقصر تكمن في تصحيحه المفاهيم التاريخية الشائعة حول هوية البناء، مبيناً أنه يمثل نموذجاً فريداً للقصور الأسقفية والمدنية الفخمة في العصر البيزنطي، وأضاف، أن القاعة ذات الحنايا الثلاث في الطابق العلوي، ونظام الحمامات الملحقة تجعل منه مدرسة هندسية متكاملة، توضح انتقال العمارة في منطقة حوران من الطابع الروماني إلى البيزنطي فالإسلامي المبكر بسلاسة.

وخضع قصر تراجان لمشروع تنقيب وترميم مشترك بين المديرية العامة للآثار والمتاحف والبعثة الأثرية الفرنسية بين عام 1997 وعام2011، شملت تأهيل عناصره المعمارية، ليكون مقصداً سياحياً وثقافياً يضاف إلى رصيد مدينة بصرى الشام الحضاري.