دمشق:

1 ـ ملتقى شعري بعنوان (أمطار تشرين وبوح الكلمات الدافئة)، يشارك فيه الشعراء رجاء نور الدين، وسمر الغوطاني، ومروة عبد السلام، وهناء داوودي، وغدير إسماعيل، ومحمد دحبور، ومحمد طارق الفرا، وهاني السايس، ويديره عمر أورفه لي، في مبنى اتحاد الكتاب العرب بالمزة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 ـ ورشة للإناث بعنوان (أساسيات النقر على المزهر)، تقدمها الأستاذة تهاني الرحمون، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 ـ ورشة للأطفال بعنوان (الإعلامي الصغير)، بإشراف الأستاذة حنين خرسة، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3:00 عصراً.

4 ـ ندوة بعنوان (الفن التشكيلي كوسيلة علاج للأطفال ذوي صعوبات التعلم)، تقدمها الباحثة زمزم الحاج، في جمعية بيت الخط العربي والفنون بساحة الشهبندر، الساعة الـ 3:30 عصراً.

5 ـ ورشة بعنوان (أساسيات التصوير الفوتوغرافي.. احتراف الكاميرا والهاتف الذكي)، بإشراف المدرب عبد الكريم النعيمات، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 3:30 عصراً.

6 ـ ورشة للأطفال في فن صناعة الإكسسوارات يدوياً بعنوان (طوق وسوار)، بإشراف الأستاذة عبيدة المزيك، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 ـ محاضرة بعنوان (قادمون من أعماق الكون)، يلقيها المهندس فايز فوق العادة، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

8 ـ محاضرة بعنوان (التربية الذكية بلا صفع بلا صراخ)، يلقيها الأستاذ حمزة الحمزاوي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

9- ندوة بعنوان (نشأة المدارس الدينية في دمشق وأبرز سماتها)، يشارك فيها الدكتور أمين صعب والأستاذ خالد فياض، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 مساءً.

10 ـ عرض فيلمين للأطفال والرسوم المتحركة المدبلجة “ملكة الثلج” و”الفأر الطباخ”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 مساءً، والساعة الـ 7:00 مساءً.

11 ـ عرض أفلام “حدوتة”، و”رامايانا”، و”كيف تسرق بنكاً”، و”ولا كان على البال”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ محاضرة بعنوان (السيرة النبوية)، تقدمها الأستاذة هدى الأحمد، في المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان (صحتي مسؤوليتي)، تقدمها الدكتورة مناس رمضان، في المحطة الثقافية بالضمير، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 ـ محاضرة بعنوان (رحلة الفتاة الجامعية)، تقدمها الأستاذة أسماء السواح، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 4:00 عصراً.

حمص:

1 ـ محاضرة صحية بعنوان (نحو حياة صحية.. لنكافح السكري بالوعي والوقاية)، تقدمها الدكتورة أميرة عواد، في المركز الثقافي العربي بحمص، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 ـ ورشة للسيدات بعنوان (الحكواتي بين القديم والحديث)، تقدمها إيلين ديب، في قاعة عبد المعين الملوحي بالمركز الثقافي العربي في حمص، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 ـ محاضرة بعنوان (الغزو الفكري لبلاد الشام)، يلقيها الدكتور عبد الرحمن بيطار، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي العربي في حمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 ـ عرض فيلم الدراما التاريخية الأرجنتيني الأمريكي “الأرجنتين 1985″، في مركز هارموني بشارع الأظن في حي الحميدية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 ـ محاضرة بعنوان (مرحلة التخطيط)، تقدمها الأستاذة رشا العبد الرحمن، في قاعة المحاضرات بمديرية الثقافة في حماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 ـ فعالية توعوية وتفاعلية للأطفال بعنوان (معاً نحو طفولة أكثر وعياً وصحة)، يقدمها الدكتور عبد الله حبيب، والدكتورة منال الهويش، واختصاصية التغذية العلاجية لمى بارودي، في قاعة المحاضرات بمديرية الثقافة في حماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

إدلب:

محاضرة بعنوان (ما زالوا أحياء)، يقدمها الأستاذ جمال شحود، في المركز الثقافي العربي بإدلب، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

طرطوس:

1 ـ عرض أفلام “ليلو وستيتش” المدبلج، و”الزنزانة 211″، و”الأحذية الحمراء والأقزام السبعة” المترجم، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

2 ـ ندوة حوارية تفاعلية بعنوان (داء السكري)، بإشراف فريق من العيادة السكرية، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

1 ـ نشاط تفاعلي للأطفال بعنوان (في عالم البحار)، في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ ماراثون قراءة بعنوان (آفاق تقرأ)، في مدرسة آفاق المستقبل باللاذقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 ـ أصبوحة شعرية بعنوان (نسمات شعرية خريفية)، يقدمها الشاعران علي الزينة وفيصل صقر، في المركز الثقافي العربي ببيت ياشوط، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

ـ ورشة عمل وتدريب بعنوان (مهارات حياتية)، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

5 ـ محاضرة بعنوان (لأنه الله.. الاعتصام بكتابه سبيل النجاة)، يقدمها الدكتور يوسف جيرو، في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “كيف تسرق بنكاً”، و”حدوتة”، و”خلي بالك من نفسك”، و”قلب الوحش”، و”أم أخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

الرقة:

1- محاضرة بعنوان (الخط العربي تاج الفنون البصرية)، يقدمها الأستاذ أسامة الخضر، في ثانوية المناهل بالسبخة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2- محاضرة بعنوان (إحياء المدن متعددة الطبقات.. الرقة الكبرى أنموذجاً)، يلقيها الدكتور فيصل الحسن، في مديرية الثقافة بالرقة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

دير الزور:

ندوة بعنوان (من المبادرة إلى التأسيس.. نحو رابطة شباب مدينة الشعفة)، يقدمها مدير شؤون الشباب في منطقة البوكمال عبد الله عكاش الخلاف، في المحطة الثقافية بالشعفة، الساعة الـ 4:00 عصراً.