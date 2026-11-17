أمستردام-سانا



تستمر في العاصمة الهولندية أمستردام فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية “إدفا” (IDFA)، بمشاركة 253 فيلماً ومشروعاً من 80 بلداً.



وتمتد الفعاليات حتى الثاني والعشرين من تشرين الثاني الجاري، مسلطةً الضوء على قضايا الواقع المعاصر والتحولات الاجتماعية والسياسية، عبر أعمال وثائقية تتنوع في موضوعاتها وأساليبها السينمائية.



ووفقاً للموقع الرسمي للمهرجان، انطلقت العروض في الثاني عشر من الشهر الجاري داخل عدد من صالات السينما والمسارح في أمستردام، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم التاسع عشر من تشرين الثاني، بحضور نخبة من صناع الأفلام والمهنيين المتخصصين في السينما الوثائقية.

“رتل النمر الأبيض” يفتتح الدورة الـ39 ومشاركة مغربية بارزة

وتضم المسابقة الدولية 13 عملاً، يُعرض 12 منها للمرة الأولى عالمياً أو دولياً، من بينها الفيلم المغربي “بردي” للمخرجة تالا حديد، وفيلم “مدينة الهزارة” لخادم داي، وفيلم “مورو غراندي” لإيزابيل جوفيلي وريتا توليدو.



وكان المهرجان استهل دورته الحالية بالعرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي الكندي ‌‏”رتل النمر الأبيض‌‎” (White Tiger Column)‎، من إخراج روبرت منتوف ودوايت ‏جانتزي وبراين ديكي حيث ينافس الفيلم ضمن المسابقة الدولية، ويترشح لجائزة أفضل ‏فيلم أول‎.‎



في المقابل، تستقطب مسابقة “الرؤى” 13 فيلماً تميل إلى التجريب السينمائي وتقديم معالجات بصرية وأساليب سردية مغايرة، وذلك إلى جانب مسابقات الأفلام القصيرة، والأعمال الرقمية والتفاعلية، وبرامج الأفلام المختارة.

قضايا الواقع والاستقطاب والذكاء الاصطناعي

حظيت الرسائل الفكرية والسياسية للمهرجان باهتمام واسع في الصحافة الهولندية، إذ ربطت صحيفة “إن آر سي” (NRC) بين احتفاء المهرجان بالذكرى العشرين لتأسيس برنامج “دوك لاب” (DocLab) المعني بالوسائط الرقمية، وبين القضايا الشائكة التي تطرحها الأفلام المشاركة،



كما رصدت التغطيات الإعلامية مواقف التضامن الإنساني التي شهدتها الفعاليات، وفي مقدمتها ظهور المخرجة الهولندية سابين خرونيفيخن مرتديةً الكوفية الفلسطينية أثناء تسلمها منحة “كولتورفوندس” المخصصة لدعم المشاريع الوثائقية.

جوائز مالية لدعم الأفلام والمواهب

تتنافس الأفلام المشاركة على حزمة من الجوائز تشمل جائزتَي أفضل فيلم في المسابقة الدولية ومسابقة الرؤى، إضافة إلى جوائز الإخراج والمونتاج والتصوير السينمائي، كما تضم القائمة جوائز أفضل فيلم أول، وأفضل فيلم هولندي، وأفضل توظيف إبداعي للمواد الأرشيفية، وتبلغ قيمة كل منها 5 آلاف يورو، فضلاً عن جوائز مسابقات الأفلام القصيرة والأعمال الرقمية والتفاعلية.



وكانت منحة “كولتورفوندس” للأفلام الوثائقية، البالغة قيمتها 50 ألف يورو، قد مُنحت خلال حفل الافتتاح للمخرجة الهولندية سابين خرونيفيخن، دعماً لإنتاج مشروعها الوثائقي الجديد.

مسيرة تمتد منذ عام 1988

تعود انطلاقة مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية إلى تشرين الثاني عام 1988 على يد مؤسسته ألي ديركس، في حقبة كانت فيها السينما الوثائقية محدودة الحضور في صالات العرض الهولندية، وحسب صحيفة “داتش نيوز”، عرضت الدورة التأسيسية 72 فيلماً واستقطبت نحو ألفي زائر.



وعلى مدار العقود الماضية، تطور المهرجان ليصبح أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في السينما الوثائقية، موسعاً نطاق برامجه ليشمل التدريب المهني، وأسواق الأفلام، ومنتديات التمويل والإنتاج المشترك.