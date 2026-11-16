المجلس الدولي للمتاحف.. 80 عاماً من صون التراث وتعزيز الحوار الثقافي

باريس-سانا

يحتفل المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، في السادس عشر من تشرين الثاني الجاري، بمرور ثمانين عاماً على تأسيسه، مستعيداً مسيرة ثمانية عقود من العمل الدولي المشترك في حماية التراث الثقافي وصون المجموعات المتحفية وتطوير المعايير المهنية والأخلاقية، وتعزيز دور المتاحف بوصفها مؤسسات ثقافية وتعليمية فاعلة في المجتمعات.

وتأتي الاحتفالية هذا العام بحسب ما ذكر المجلس الدولي للمتاحف في مادة نشرها على موقعه الإلكتروني مؤخراً تحت شعار ” المتاحف توحّد عالماً منقسماً”، في تأكيد على أهمية المتاحف باعتبارها فضاءات للحوار والتفاهم والتبادل الثقافي بين الشعوب والأجيال، وجسوراً للتواصل الإنساني في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم.

مسيرة التعاون المتحفي الدولي

تعود بدايات المجلس إلى العاصمة الفرنسية باريس عام 1946، عندما استضاف متحف اللوفر اجتماعات تأسيسه خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 تشرين الثاني، بمشاركة وفود من 14 دولة، إلى جانب ممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية، حيث أقرت الاجتماعات إنشاء المجلس بصيغته التأسيسية، ووضعت الأسس الأولى لتنظيم عمله.

وجاء تأسيس المجلس في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، استجابة للحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في حماية المجموعات المتحفية، وتبادل الخبرات، وتطوير أساليب الحفظ والترميم، بما يسهم في حماية التراث الثقافي الإنساني وضمان استمرارية نقله إلى الأجيال المقبلة.

ومع مرور السنوات، توسعت مهام المجلس لتشمل قضايا أخلاقيات العمل المتحفي، وإتاحة الثقافة، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب مواكبة التحولات التي طرأت على مفهوم المتحف ووظيفته في الحياة المعاصرة.

فعاليات ومعرض رقمي يوثقان ثمانية عقود من الإنجاز

يتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي أطلقها المجلس على مدار العام، من أبرزها معرض رقمي بعنوان “المتاحف في حركة: 80 عاماً على تأسيس المجلس الدولي للمتاحف”، يوثق مسيرة المنظمة منذ انطلاقتها، من خلال وثائق أرشيفية وصور ومحطات تاريخية وشهادات تسلط الضوء على تطور شبكة المتاحف الدولية واتساع نطاق عملها وتنوع اختصاصاتها.

ويتوزع المعرض على ثلاثة محاور رئيسية، تتناول تطور الشبكة العالمية للمجلس، والشراكات والتعاون في تشكيل مستقبل المتاحف، ودور هذه المؤسسات في المجتمع، كما دعا المجلس لجانه الوطنية والدولية وأعضاءه وشركاءه إلى تنظيم معارض ولقاءات وأنشطة تعليمية ومبادرات مجتمعية، ومشاركة محطات من تاريخ مؤسساتهم ضمن الاحتفالية، بما يعزز حضور المتاحف في الحياة الثقافية والاجتماعية.

شبكة دولية واسعة وتعريف متجدد للمتحف

بحسب بيانات المجلس، تضم شبكته أكثر من 67 ألف عضو في 137 دولة وإقليماً، من خلال 121 لجنة وطنية و35 لجنة دولية وسبعة تحالفات إقليمية و22 منظمة منتسبة، ما يعكس اتساع نطاق التعاون الدولي وتنوع المؤسسات والمتخصصين المنضوين تحت مظلته.

وفي إطار مواكبة التطورات الثقافية والاجتماعية، اعتمد المجلس عام 2022 تعريفاً جديداً للمتحف، باعتباره مؤسسة دائمة غير ربحية في خدمة المجتمع، تعمل على البحث وجمع التراث المادي وغير المادي وصونه وتفسيره وعرضه، وتلتزم بمبادئ الإتاحة والشمول والتنوع والاستدامة، وتوفر فرصاً للتعليم والمتعة والتأمل وتبادل المعرفة.

وتؤكد الذكرى الثمانون لتأسيس المجلس الدولي للمتاحف أن أهمية هذه المؤسسات لم تعد تقتصر على حفظ المقتنيات وعرضها، بل امتدت لتشمل بناء جسور التواصل بين الثقافات، وتعزيز الوعي بالتراث والذاكرة الإنسانية، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم، بما يجعل المتاحف شريكاً أساسياً في بناء مجتمعات أكثر انفتاحاً وقدرة على مواجهة تحديات الحاضر وصون إرثها للأجيال القادمة.