ضبط متورطين بالتنقيب غير المشروع في موقع أفاميا الأثري بحماة

حماة-سانا

في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواقع الأثرية السورية من التعديات وأعمال التنقيب غير المشروع، ضبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار والمتاحف، عدداً من المتورطين بالتنقيب غير القانوني في موقع أفاميا الأثري بريف حماة، وصادرت المعدات والأدوات المستخدمة في هذه الأعمال.

وتعمل المديرية العامة للآثار والمتاحف على تقييم الأضرار التي لحقت بالموقع، ووضع إجراءات لتعزيز حمايته وتوثيق معالمه، في ظل تعرض نحو نصف مساحته لأضرار وحفر ناجمة عن التنقيب العشوائي.

تعاون لحماية الموقع وملاحقة المتورطين

تقدمت المديرية العامة للآثار والمتاحف في بيان نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك أمس الأحد، بالشكر والتقدير إلى مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، على سرعة الاستجابة والتحرك لملاحقة المتورطين بأعمال التنقيب غير المشروع في موقع أفاميا الأثري، وضبطهم ومصادرة المعدات المستخدمة في هذه الأعمال.

وثمنت المديرية هذا التعاون والجهود المبذولة في التصدي للتعديات على الموقع، مؤكدة أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للحفاظ على المواقع الأثرية وصون التراث الثقافي السوري.

تضرر بين 45 و50 بالمئة من الموقع

أوضح مدير دائرة التنقيبات في المديرية العامة للآثار والمتاحف أيمن نابو، في تصريح لسانا، أن المديرية لم تنتهِ بعد من تقييم الحالة الراهنة لموقع أفاميا، ولا سيما أنه تعرض لعمليات حفر عشوائي وتنقيب غير قانوني، مشيراً إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تضرر بين 45 و50 بالمئة من مساحة الموقع نتيجة حفر التنقيب غير القانوني، وبالتالي لم يكتمل بعد تقييم الحالة الحالية للموقع.

وبالنسبة للإجراءات الفنية والقانونية، أوضح أن القطع الأثرية التي يتم ضبطها ومصادرتها تُسلّم مباشرة إلى المديرية العامة لإجراء الفحص عليها وتقييمها من الناحيتين الأثرية والتاريخية، فيما تبقى المعدات المصادرة في عهدة مديرية الأمن التي تحيلها بدورها إلى القضاء للبت في أمرها، أما الأجهزة المستخدمة في البحث عن الآثار فتتم مصادرتها بشكل نهائي وتسليمها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف.

نقطة حراسة دائمة ودوريات مكثفة

بشأن التنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، أكد نابو أنه تمت مناقشة إمكانية إنشاء نقطة حراسة دائمة وتسيير دوريات مكثفة، والاستجابة الفورية للبلاغات المتعلقة بوجود تنقيب سري في المنطقة، وخاصة خلال ساعات الليل.

وأشار إلى أن الأجهزة التي تم ضبطها شملت جهازاً يُستخدم أساساً للكشف عن المعادن والألغام، جرى تطويره قليلاً لاستخدامه في تحديد الفراغات والقطع المعدنية الموجودة داخل الأرض على أعماق معينة، إضافة إلى أدوات حفر بسيطة كالمعاول والفؤوس، إلى جانب العربات والدراجات النارية التي استخدمها المتورطون للتنقل بين أقسام الموقع الأثري.

توثيق وتسجيل في الإيسيسكو

عن خطة العمل في موقع أفاميا، بيّن مدير التنقيب أنها تشمل توثيق الأضرار والمساحة عبر التصوير الجوي بالطائرات المسيّرة (الدرون)، مشيراً إلى أن المديرية عملت خلال العام الماضي على تسجيل موقع أفاميا على لائحة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وقد تم التسجيل فعلياً في أيار الماضي، الأمر الذي يكسب الموقع أهمية تاريخية وعالمية.

ويأتي هذا الجهد المشترك بين مديرية الآثار والمتاحف ومديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب ضمن مسار متكامل لحماية أفاميا، أحد أبرز المواقع الأثرية في سوريا، وتعزيز إجراءات صونها والحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية للأجيال القادمة.