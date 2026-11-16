السوق المقبي في دير الزور.. حين تحكي الأقبية ذاكرة الحرف والتجارة

دمشق-سانا

تختصر أسواق دير الزور القديمة حكاية مدينة كان نبضها يتردد في حركة التجار والصنّاع والقادمين من الريف والبادية، وشكلت على مدى عقود فضاءً حيوياً للتبادل التجاري والتواصل الاجتماعي، تتجاور فيه الحرف وتتوارثه الأجيال، حاملةً ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.

وفي قلب هذه الحكاية يقف السوق المقبي، الذي يحل ضيفاً على زاوية نبض التراث، شاهداً على زمنٍ ازدهرت فيه التجارة وتجاورت المهن، فيما تتجه الجهود اليوم إلى ترميم أجزاء منه، وإعادة الحياة إلى ممراته ومحاله التاريخية.

وللحديث عن السوق وأعمال تأهيله أوضح مدير آثار دير الزور خطاب السايج في تصريح لـ سانا، أن هذه الأعمال تشمل مرحلة جديدة من التأهيل، عبر مشروع يستهدف ترميم أجزاء من أسواقه التاريخية، بالتعاون بين المديرية العامة للآثار والمتاحف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة “حراس الحقيقة”، في خطوة تجمع بين حماية الإرث المعماري واستعادة النشاط التجاري والحرفي وإعادة الحياة إلى مركز المدينة القديم.

وأضاف: يستهدف المشروع نحو 40 بالمئة من الأسواق التاريخية، التي تشكل بممراتها ومحالها المتخصصة وخاناتها جزءاً أساسياً من ذاكرة دير الزور وهويتها العمرانية، فيما يجري استكمال الإجراءات الفنية والإدارية والكشوف الميدانية تمهيداً لانطلاق أعمال الترميم، بعد سنوات من الدمار الذي أصاب هذا النسيج التاريخي.

معلم تاريخي يجسد هوية المدينة

يُعد السوق المقبي من أبرز المعالم التاريخية في دير الزور وأكبر أسواقها القديمة، ويعود بناؤه إلى أواخر العهد العثماني، وتميز بممراته المسقوفة بالأقبية والمحلات التجارية المتراصة على جانبيه، ضمن شبكة مترابطة من الأسواق المتخصصة التي شكلت مركزاً للحياة الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.

وذكر السايج أن أهمية السوق لا تقتصر على قيمته المعمارية، بل لأنه كان نقطة التقاء بين المدينة والريف والبادية، إذ شكل فضاءً للتبادل التجاري وتداول المنتجات والبضائع، ومكاناً تتقاطع فيه علاقات التجار والحرفيين والأهالي، وتنتقل عبره المهن والخبرات والعادات التجارية من جيل إلى آخر.

ويضم السوق سبعة أقسام تجارية متخصصة، هي أسواق العطارين والحدادة وخلوف والحبال وعكاظ والتجار والخشابة، إضافة إلى نحو 900 محل تجاري وخانين، ويعكس هذا التنوع طبيعة النشاط الاقتصادي الذي عرفته المدينة، وتكامل المهن التي وفرت احتياجات سكانها وأبناء المناطق المحيطة بها.

سبعة أسواق تختزن ذاكرة الحرف الديرية

لكل سوق خصوصيته المهنية والتاريخية؛ فسوق العطارين ارتبط بتجارة الأعشاب والتوابل، فيما اشتهر سوق الحدادين بصناعة الأدوات المعدنية اللازمة للزراعة والأعمال اليومية، وارتبط سوق الخشابين بصناعة الأدوات واللوازم الخشبية، أما سوق الحبال فلبّى احتياجات مرتبطة ببيئة البادية وبيت الشعر.

وبحسب السايج شكلت بقية الأسواق فضاءات لتداول السلع والمنتجات المختلفة، بما فيها الحبوب والأقمشة والمواد الاستهلاكية، الأمر الذي جعل السوق المقبي سجلاً حياً لتاريخ المهن والحرف في المنطقة الفراتية، وشاهداً على العلاقة الاقتصادية التي ربطت المدينة بمحيطها الريفي والبدوي.

وتعرض السوق لدمار واسع جراء اعتداءات النظام البائد، طالت آثاره وأجزاء من بنيته المعمارية ومحاله وبوابته التاريخية، ما أدى إلى تراجع دوره التجاري، وتعطل عدد من الأنشطة الحرفية التي ارتبطت به طويلاً.

وتضم شبكة الأسواق التاريخية ثلاث خانات، هي خان الترك، وخان براجيك، وخان الخشب، وكانت تؤدي دوراً تجارياً وخدمياً مهماً، إذ استقبلت التجار والقادمين إلى المدينة، ووفرت أماكن لتخزين البضائع والمبيت، ويمكن أن يشكل تأهيلها واستثمارها سياحياً فرصة لإبراز قيمتها المعمارية والتاريخية، وإغناء المشهد التراثي في المدينة.

ترميم على مرحلتين بدعم منظمتين

أوضح السايج أن مشروع ترميم الأسواق التاريخية يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الحفاظ على هوية المدينة العمرانية، مشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيتولى ترميم سوق خلوف والمحلات والأسواق المطلة على ساحة الحرية، والممتدة من فندق الأمل حتى سوق الخشابة، إضافة إلى سوق الحبال وقسم من سوق الحدادة.

وأضاف: إن منظمة «حراس الحقيقة» ستتولى ترميم سوق عكاظ، الذي يصل بين سوق العطارين وسوق التجار، لافتاً إلى أن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أبلغوا المديرية بالموافقة على المشروع، وأن المقاولين سيجرون جولات ميدانية للكشف على واقع الأسواق وتحديد متطلبات العمل، تمهيداً للبدء بالتنفيذ.

وبين السايج أن الموافقات المتعلقة بمشروع منظمة «حراس الحقيقة» وصلت إلى نحو 90–95 بالمئة، بانتظار استكمال الإجراءات النهائية، معرباً عن أمله بأن تبدأ أعمال المشروعين خلال الفترة المقبلة، بما يفتح الطريق أمام استعادة جزء من النشاط التجاري والحرفي في الأسواق.

نموذج للترميم يمكن تعميمه على بقية الأسواق

أشار السايج إلى أن اختيار سوق أو سوقين كنموذج للتأهيل يحمل أهمية كبيرة، لأنه يقدم تجربة عملية في أساليب الترميم والتنفيذ والإكساء والحفاظ على الطابع العمراني، ويمكن الاستفادة منها مستقبلاً في إعادة تأهيل بقية الأسواق، حتى في حال توقف دعم المنظمات، من خلال إشراك المجتمعات المحلية ومجلس المدينة، بوصفه الجهة المالكة للأسواق، والمستثمرين القادرين على المساهمة في إعادة تأهيل المحال.

وبين أقبية السوق المقبي ومحاله وخاناته، تختزن دير الزور جانباً من تاريخها التجاري والاجتماعي، وتبقى استعادة هذا المكان مرتبطة بحماية عمارته وإحياء حرفته وتهيئة الظروف لعودة الناس إليه، فترميم الأسواق القديمة يعيد الاعتبار لذاكرة المدينة، ويمنح موروثها فرصة جديدة للحضور في حياتها اليومية.