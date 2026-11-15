معرض كتاب الطفل بحمص.. فضاء تفاعلي يعزز القراءة وينمي المواهب

حمص-سانا‏

فتحت مديرية ثقافة حمص اليوم الأحد أبوابها أمام الصغار، مع انطلاق فعاليات ‌‏”معرض كتاب الطفل”، الذي تنظمه بمناسبة يوم الطفل العالمي وأسبوع الكتاب، بهدف ‏ترسيخ عادة القراءة لدى النشء وتنمية خيالهم وقدراتهم المعرفية والأدبية عبر باقة ‏من الإصدارات والأنشطة التفاعلية.‏

ويقدم المعرض المستمر حتى التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري، تشكيلة واسعة ‏من الكتب والقصص ذات المضامين التعليمية والترفيهية، إلى جانب وسائل إيضاح ‏ومسابقات تحفز الأطفال على المطالعة واستكشاف مواهبهم المبكرة.‏

وبينت مسؤولة قسم الطفل في مديرية ثقافة حمص فرح ألفا في تصريح لمراسل ‏سانا، أن الفعالية تجمع بين الكتب القصصية والوسائل التعليمية التي تغني تجربة ‏الطفل، إضافة إلى ورشات تفاعلية ومسابقات تتضمن تكريماً لأفضل قصة مكتوبة ‏وأفضل تصميم لغلاف قصة خلال أيام المعرض.‏

وأشارت ألفا إلى أن الغاية الأساسية تتمثل في تحفيز الصغار على القراءة، واستبدال ‏الهاتف الذكي بالكتاب لتنشئة جيل قارئ، موضحة أن المعرض يستقبل زواره يومياً ‏من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.‏

ركن تحدي القراءة.. أنشطة تحفز على المطالعة

من جهتها، بيّنت منسقة “تحدي القراءة العربي” بحمص رنا جبر، أن ركن التحدي ‏المشارك في المعرض أعد برنامجاً قرائياً يمتد لخمسة أيام، يشمل التعريف بالمسابقة، ‏وقراءة الكتب ومناقشتها، وإقامة مناظرات بين المشاركين وتوجيه رسائل تشجيعية ‏لهم، فضلاً عن “شجرة تحدي القراءة” التي يدوّن عليها الزوار عناوين الكتب التي ‏قرؤوها والفوائد المكتسبة منها.‏

ولفتت جبر إلى أن التظاهرة تشكل مساحة للتواصل المباشر مع الأهالي، لتعريفهم ‏بأهمية المطالعة وتشجيعهم على اقتناء الكتب لأبنائهم.‏

تفاعل واسع من الأطفال والأهالي بالمعرض

وعبرت الطفلة زينب الكردي، إحدى الزائرات، عن سعادتها بالأجواء، مشيرة إلى أن ‏ركن الطفل وما يضمه من قصص وألعاب لفت انتباهها، وأتاح لها التعرف إلى ‏عناوين وروايات جديدة.‏

بدورها، أكدت والدة الطالبة شغف معلا، المشاركة في تحدي القراءة للعام الحالي، أن ‏المعرض يوفر خيارات غنية من الكتب العلمية والثقافية التي تساعد الأطفال على ‏توسيع مداركهم، مشيرة إلى استفادة ابنتها المباشرة من الإصدارات المعروضة.‏

ورشة كتابة القصة.. من القراءة إلى الإبداع

وشهد اليوم الأول انطلاق ورشة لكتابة القصة القصيرة، يقدمها الكاتب والناشط فراس ‏النجار، وتستهدف الفئة العمرية من 7 إلى 14 عاماً على مدى خمسة أيام، بهدف ‏تطوير مهارات الكتابة والتعبير والتفكير الحر لديهم.‏

وأوضح النجار أن الورشة تسعى إلى إيقاظ البذرة الأدبية لدى الصغار وتنمية ذائقتهم ‏الجمالية، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات الثقافية والتربوية والاجتماعية ‏لإعادة بناء الروح الإبداعية لدى الأطفال، ولا سيما في مجتمع خرج من حرب مدمرة.‏

وأكد ضرورة المبادرة إلى تنظيم دورات وبرامج تشجع الناشئة على الكتابة والتفكير ‏الحر، لافتاً إلى أن سوريا بلد عريق في الإبداع ولا ينبغي ترك أطفاله بعيدين عن هذه ‏المسارات.‏

وتشكل معارض كتب الأطفال في المحافظات محطة لتقريب الكتاب من الأجيال ‏الناشئة، عبر دمج القراءة بالأنشطة التفاعلية والإبداعية، بما يسهم في جعل المطالعة ‏جزءاً أصيلاً من يومياتهم. ‏