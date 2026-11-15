معرض كتاب الطفل بحمص.. فضاء تفاعلي يعزز القراءة وينمي المواهب

حمص-سانا
فتحت مديرية ثقافة حمص اليوم الأحد أبوابها أمام الصغار، مع انطلاق فعاليات ”معرض كتاب الطفل”، الذي تنظمه بمناسبة يوم الطفل العالمي وأسبوع الكتاب، بهدف ترسيخ عادة القراءة لدى النشء وتنمية خيالهم وقدراتهم المعرفية والأدبية عبر باقة من الإصدارات والأنشطة التفاعلية.
ويقدم المعرض المستمر حتى التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري، تشكيلة واسعة من الكتب والقصص ذات المضامين التعليمية والترفيهية، إلى جانب وسائل إيضاح ومسابقات تحفز الأطفال على المطالعة واستكشاف مواهبهم المبكرة.
وبينت مسؤولة قسم الطفل في مديرية ثقافة حمص فرح ألفا في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية تجمع بين الكتب القصصية والوسائل التعليمية التي تغني تجربة الطفل، إضافة إلى ورشات تفاعلية ومسابقات تتضمن تكريماً لأفضل قصة مكتوبة وأفضل تصميم لغلاف قصة خلال أيام المعرض.
وأشارت ألفا إلى أن الغاية الأساسية تتمثل في تحفيز الصغار على القراءة، واستبدال الهاتف الذكي بالكتاب لتنشئة جيل قارئ، موضحة أن المعرض يستقبل زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.
ركن تحدي القراءة.. أنشطة تحفز على المطالعة
من جهتها، بيّنت منسقة “تحدي القراءة العربي” بحمص رنا جبر، أن ركن التحدي المشارك في المعرض أعد برنامجاً قرائياً يمتد لخمسة أيام، يشمل التعريف بالمسابقة، وقراءة الكتب ومناقشتها، وإقامة مناظرات بين المشاركين وتوجيه رسائل تشجيعية لهم، فضلاً عن “شجرة تحدي القراءة” التي يدوّن عليها الزوار عناوين الكتب التي قرؤوها والفوائد المكتسبة منها.
ولفتت جبر إلى أن التظاهرة تشكل مساحة للتواصل المباشر مع الأهالي، لتعريفهم بأهمية المطالعة وتشجيعهم على اقتناء الكتب لأبنائهم.
تفاعل واسع من الأطفال والأهالي بالمعرض
وعبرت الطفلة زينب الكردي، إحدى الزائرات، عن سعادتها بالأجواء، مشيرة إلى أن ركن الطفل وما يضمه من قصص وألعاب لفت انتباهها، وأتاح لها التعرف إلى عناوين وروايات جديدة.
بدورها، أكدت والدة الطالبة شغف معلا، المشاركة في تحدي القراءة للعام الحالي، أن المعرض يوفر خيارات غنية من الكتب العلمية والثقافية التي تساعد الأطفال على توسيع مداركهم، مشيرة إلى استفادة ابنتها المباشرة من الإصدارات المعروضة.
ورشة كتابة القصة.. من القراءة إلى الإبداع
وشهد اليوم الأول انطلاق ورشة لكتابة القصة القصيرة، يقدمها الكاتب والناشط فراس النجار، وتستهدف الفئة العمرية من 7 إلى 14 عاماً على مدى خمسة أيام، بهدف تطوير مهارات الكتابة والتعبير والتفكير الحر لديهم.
وأوضح النجار أن الورشة تسعى إلى إيقاظ البذرة الأدبية لدى الصغار وتنمية ذائقتهم الجمالية، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات الثقافية والتربوية والاجتماعية لإعادة بناء الروح الإبداعية لدى الأطفال، ولا سيما في مجتمع خرج من حرب مدمرة.
وأكد ضرورة المبادرة إلى تنظيم دورات وبرامج تشجع الناشئة على الكتابة والتفكير الحر، لافتاً إلى أن سوريا بلد عريق في الإبداع ولا ينبغي ترك أطفاله بعيدين عن هذه المسارات.
وتشكل معارض كتب الأطفال في المحافظات محطة لتقريب الكتاب من الأجيال الناشئة، عبر دمج القراءة بالأنشطة التفاعلية والإبداعية، بما يسهم في جعل المطالعة جزءاً أصيلاً من يومياتهم.