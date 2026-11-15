معرض فرنسي يستعيد إبداعات فنانات خارج الأطر الأكاديمية

باريس-سانا

بعيداً عن قاعات التعليم الفني والمؤسسات الأكاديمية، تشكلت تجارب نسائية ابتكرت عوالم بصرية خاصة وأساليب تعبير متفردة، يستعيدها معرض «متفردات.. فنانات ذاتيات التكوين ومتحررات من القيود» في متحف «لام» للفن الحديث والمعاصر والفن الخام بمدينة فيلنوف داسك شمال فرنسا، من خلال نحو 300 عمل لـ70 فنانة، توثق مسارات إبداعية امتدت من عام 1869 حتى مطلع الألفية الثالثة.

وتتناول صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، المعرض الذي يستعيد تجارب فنية لنساء بينهن فنانات معروفات وأخريات لم تحظَ أعمالهن بالاهتمام الكافي، تشكلت إبداعاتهن بعيداً عن التعليم الأكاديمي والمؤسسات الفنية التقليدية، وتميزت بابتكار عوالم بصرية خاصة، وزخارف نباتية غنية، وتصاميم مبتكرة للأزياء.

تجارب تتجاوز التصنيفات

يبتعد المعرض في عنوانه عن استخدام مصطلح الفن الخام، الذي ابتكره الفنان الفرنسي جان دوبوفيه عام 1945 للتمييز بين الفن الأكاديمي والممارسات الإبداعية الخارجة عن الأطر الثقافية والفنية السائدة، إذ يسعى إلى توسيع قراءة هذه التجارب وإظهار صلاتها بالتحولات التي شهدها الفن خلال القرن العشرين.

وتشمل الأعمال المعروضة ممارسات إبداعية نشأت في بيئات اجتماعية متنوعة، من الأوساط الشعبية والريفية إلى أماكن العزل ومجموعات المهتمين بالتواصل الروحي، مقدمةً نماذج لفنانات اعتمدن على التجربة الذاتية والابتكار بعيداً عن التعليم الفني المتخصص.

ومن بين الأعمال التي يتوقف عندها المعرض لوحة “امرأة بفستان برتقالي وحصان أزرق” للفنانة الجزائرية الراحلة بايا محي الدين، واسمها الحقيقي فاطمة حداد، فيما يستقبل الزوار في إحدى قاعاته حجر منحوت على هيئة وجه، عُرف باسم “حجر الثرثارات”، وكان يُستخدم في العصور الوسطى لمعاقبة النساء اللواتي اعتُبرت أقوالهن تشهيرية، إذ كان يُعلّق حول أعناقهن خلال استعراضهن علناً.

إعادة قراءة تاريخ الفن

يضع المعرض هذه الأعمال في سياق أوسع من تصنيفها ضمن الفن الخام، مسلطاً الضوء على تجارب نسائية أسهمت في ابتكار أشكال ورؤى فنية تتقاطع مع أسئلة الفن الحديث، وعلى ضرورة استعادة أسماء وأعمال غابت طويلاً عن السرديات الفنية السائدة.

ويفتح هذا التوجه نقاشاً حول المعايير التي حددت الاعتراف بالفنانين وأعمالهم، والحدود الفاصلة بين الفن الأكاديمي والإبداع الفردي، ولا سيما حين يتعلق الأمر بفنانات لم تتح لهن فرص الظهور في المؤسسات والمعارض التقليدية.