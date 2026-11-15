كوريا الجنوبية.. اختتام الدورة الـ16 لبينالي غوانغجو للفن المعاصر

سيئول-سانا

يُعدّ “بينالي غوانغجو” أقدم وأعرق تظاهرة دولية للفن المعاصر في قارة آسيا، ويوازي في مكانته وتأثيره الفني تظاهرات عالمية كبرى مثل “بينالي البندقية”، ويُقام هذا الحدث الدوري كل عامين في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية، جامعاً نخبة من الفنانين والمفكرين من مختلف القارات لمناقشة قضايا الإنسان والمجتمع عبر الفنون البصرية الحديثة.

وتختتم اليوم الأحد فعاليات الدورة الـ 16 من بينالي غوانغجو للفن المعاصر، التي جمعت أعمال 43 فناناً ومجموعة فنية من 22 دولة، تحت عنوان “ينبغي أن تغيّر حياتك”، مقدمةً تجارب فنية تستكشف قدرة الإبداع على إحداث التحول في حياة الأفراد والمجتمعات وطرائق فهمهم للعالم.

وذكرت مؤسسة بينالي غوانغجو، في بيان نشرته على موقعها الرسمي مؤخراً، أن الدورة أقيمت بإدارة الفنان السنغافوري هو تزو نيين، وبإشراف القيّمين الفنيين تشي كيونغفا، وبارك غاهي، وبرايان كوان وود، وأن عنوان الدورة مستمد من العبارة الختامية لقصيدة “جذع أبولو القديم” للشاعر الألماني راينر ماريا ريلكه، المنشورة عام 1908، والتي تستحضر أثر مواجهة العمل الفني في تغيير نظرة الإنسان إلى الحياة.

التغيير ممارسة فنية

انطلقت المعارض الفنية ضمن البينالي في 5 أيلول الماضي، متناولةً التغيير بوصفه عملية مستمرة تتجاوز لحظات التحول الكبرى، لتشمل الممارسات اليومية والعلاقات والإدراك، وكيف تتشكل من خلالها طرائق جديدة للتفاعل مع المحيطين الإنساني والطبيعي.

وتوزعت الأعمال المشاركة بين تجارب فنية تتصل بالذاكرة الفردية والجماعية، والتحولات السياسية والاجتماعية، والعلاقة بين الإنسان والبيئة، مقدمةً رؤى مختلفة حول إمكانات الفن في إعادة تشكيل التصورات وفتح مسارات جديدة للتفكير.

وبرزت مشاركة “بيت أمهات مايو”، وهو تجمع لنساء ارتبطت حياتهن بالقمع، حيث قدمت المشاركات أعمالاً فنية أُنجزت خلال دروس للرسم بدأت عام 2022 بالتعاون مع الفنان جو هونغ، وبلغ عدد اللوحات 322 لوحة، إلى جانب إصدار يوثق حكاياتهن، في تجربة تصل بين التعبير الفني والذاكرة والتضامن المجتمعي.

منصة للفن المعاصر

يعود تأسيس بينالي غوانغجو إلى عام 1995، وهو من أبرز منصات الفن المعاصر في آسيا، ويشكل فضاءً للحوار بين تجارب فنية تنتمي إلى ثقافات وسياقات مختلفة.

وقدّم البرنامج المصاحب لاختتام الدورة، بين الـ 6 و8 من تشرين الثاني الجاري، عروض أداء وورش عمل وأفلاماً وحوارات، تناولت استمرارية الممارسات الفنية وما تتركه التجارب الإبداعية من أثر بعد انتهاء المعارض.