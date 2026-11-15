المديرية العامة للآثار والمتاحف: حماية الممتلكات الثقافية واجب وطني وإنساني

دمشق-سانا

أكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف التزامها باتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ومنع نهبها وسرقتها، وملاحقة المتاجرين بها، داعيةً إلى تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

الاتجار بالتراث جريمة عابرة للحدود

وأشار البيان الذي صدر أمس السبت وتلقت سانا نسخة منه إلى أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه حماية التراث الإنساني، لارتباطه بشبكات الجريمة المنظمة والأنشطة المالية غير المشروعة العابرة للحدود، وما يترتب عليه من خسارة للمجتمعات التي تُسرق مقتنياتها الثقافية، بما تحمله من شواهد على تاريخها وعناصر من هويتها وذاكرتها المشتركة.

وجددت المديرية التزامها بتطوير آليات توثيق الممتلكات الثقافية وحصرها، ورفع مستوى الوعي بمخاطر تداول القطع مجهولة المصدر، إلى جانب تعزيز التدابير الرامية إلى منع النهب والسرقة وملاحقة المتاجرين بالتراث.

دعوة إلى الالتزام بالقوانين ومكافحة التهريب

دعا البيان الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية والعاملين في سوق الفنون وأفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتقيد بأخلاقيات المهنة، وتعزيز الوعي المجتمعي، والتعاون لتضييق الخناق على شبكات تهريب الممتلكات الثقافية.

وشددت المديرية على أن حماية هذه الممتلكات تتجاوز الحفاظ على القطع الأثرية بوصفها شواهد من الماضي، لتشمل صون حق المجتمع في تاريخه وهويته وذاكرته، وضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً لا يقبل المساومة.

استعادة الآثار السورية في صدارة المناسبة

تسلط مديرية الآثار والمتاحف بهذه المناسبة الضوء على الجهود المبذولة لاستعادة القطع الأثرية السورية المنهوبة، وما نظمته المديرية من معارض تحت عنوان “سوريا تستعيد آثارها”، للتعريف بالممتلكات الثقافية التي عادت إلى البلاد، وإبراز أهميتها التاريخية والحضارية.

وأقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم 14 تشرين الثاني من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، خلال مؤتمرها العام الأربعين عام 2019، بهدف تسليط الضوء على مخاطر سرقة الآثار ونهبها وتهريبها، وتعزيز التعاون الدولي لاستعادتها وحماية التراث.