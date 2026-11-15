معرض ليفانت للكتاب في لندن.. مبادرة سورية لإحياء الموروث الثقافي والأدبي العربي ‏

لندن-سانا‏

نظم سوريون في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، معرض ليفانت للكتاب العربي، ‏بهدف تعزيز حضور الكتاب العربي وإحياء الموروث الثقافي والأدبي العربي في بلاد ‏الاغتراب.‏

وضم المعرض، الذي أقيم في أحد أجنحة فندق هيلتون، مجموعة متنوعة من الكتب في ‏مجالات الثقافة والفن واللغة العربية والطب، بمشاركة ناشرين وكتاب من جنسيات عربية ‏مختلفة.‏

إعادة الجمهور العربي إلى الكتاب

وقالت منظمة المعرض رنا الزين لـ سانا: إن المعرض يهدف إلى إعادة الجمهور العربي ‏إلى الكتاب، في ظل إغلاق العديد من المكتبات العربية في لندن، واتجاه مكتبات أخرى ‏إلى البيع عبر المواقع الإلكترونية وتوفير الكتب بصيغ إلكترونية، مشيرة إلى أن المعرض ‏شهد إقبالاً واسعاً من أبناء الجالية العربية في بريطانيا.‏

وشاركت عمدة مقاطعة إيلينغ في لندن، فادوما محمد، في فعاليات المعرض حيث ألقت ‏كلمة أكدت فيها أهمية التنوع الثقافي الذي تتميز به العاصمة البريطانية، مشيدة بدور ‏الجالية السورية في تنظيم فعاليات تسهم في إحياء الثقافة العربية وتعزيز حضورها.‏

الزوار: المعرض يعزز الهوية العربية ‏

ورحب زوار المعرض بتنظيم هذه الفعالية الثقافية، لما تؤديه من دور في تعزيز الهوية ‏العربية، وتشجيع الأجيال الناشئة في بلاد الاغتراب على التعرف على ثقافتها وجذورها ‏الحضارية من خلال الكتب العربية المتنوعة التي تلبي اهتمامات القراء في مختلف ‏المجالات.‏

وقالت رنيم قطان، إحدى زائرات المعرض: إن تنظيم هذه الفعالية يتيح للجمهور العربي ‏تصفح الكتب واختيار ما يحتاج إليه مباشرة، بدلاً من الاعتماد على المعارف والأصدقاء ‏للحصول على الكتب من البلدان العربية أو البحث عنها عبر المتاجر الإلكترونية، مشيدة ‏بدور المعرض بوصفه مرجعاً ثقافياً في لندن وفعالية سنوية تشجع العائلات على تعزيز ‏ارتباط أطفالها بالكتاب العربي.‏

توقيع كتب بمشاركة ناشرين عرب

وشهد المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعه للكتاب العربي في لندن من حيث حجم ‏المشاركة هذا العام، توقيع عدد من الكتب بمشاركة ناشرين وكتاب من جنسيات عربية ‏مختلفة.‏

ويشكل معرض ليفانت للكتاب العربي في لندن مبادرة ثقافية مجتمعية تهدف إلى تعزيز ‏حضور الكتاب العربي وإحياء التراث الأدبي والفني العربي في العاصمة البريطانية، ‏ويأتي تنظيمه امتداداً للحراك الثقافي والاجتماعي الذي تشهده أوساط الجالية السورية في ‏المملكة المتحدة، والرامي إلى ربط الأجيال الناشئة في بلاد الاغتراب بجذورها الحضارية ‏ولغتها الأم.‏