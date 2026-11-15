معرض ليفانت للكتاب في لندن.. مبادرة سورية لإحياء الموروث الثقافي والأدبي العربي ‏

لندن-سانا
نظم سوريون في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، معرض ليفانت للكتاب العربي، بهدف تعزيز حضور الكتاب العربي وإحياء الموروث الثقافي والأدبي العربي في بلاد الاغتراب.
وضم المعرض، الذي أقيم في أحد أجنحة فندق هيلتون، مجموعة متنوعة من الكتب في مجالات الثقافة والفن واللغة العربية والطب، بمشاركة ناشرين وكتاب من جنسيات عربية مختلفة.
إعادة الجمهور العربي إلى الكتاب
وقالت منظمة المعرض رنا الزين لـ سانا: إن المعرض يهدف إلى إعادة الجمهور العربي إلى الكتاب، في ظل إغلاق العديد من المكتبات العربية في لندن، واتجاه مكتبات أخرى إلى البيع عبر المواقع الإلكترونية وتوفير الكتب بصيغ إلكترونية، مشيرة إلى أن المعرض شهد إقبالاً واسعاً من أبناء الجالية العربية في بريطانيا.
وشاركت عمدة مقاطعة إيلينغ في لندن، فادوما محمد، في فعاليات المعرض حيث ألقت كلمة أكدت فيها أهمية التنوع الثقافي الذي تتميز به العاصمة البريطانية، مشيدة بدور الجالية السورية في تنظيم فعاليات تسهم في إحياء الثقافة العربية وتعزيز حضورها.
الزوار: المعرض يعزز الهوية العربية
ورحب زوار المعرض بتنظيم هذه الفعالية الثقافية، لما تؤديه من دور في تعزيز الهوية العربية، وتشجيع الأجيال الناشئة في بلاد الاغتراب على التعرف على ثقافتها وجذورها الحضارية من خلال الكتب العربية المتنوعة التي تلبي اهتمامات القراء في مختلف المجالات.
وقالت رنيم قطان، إحدى زائرات المعرض: إن تنظيم هذه الفعالية يتيح للجمهور العربي تصفح الكتب واختيار ما يحتاج إليه مباشرة، بدلاً من الاعتماد على المعارف والأصدقاء للحصول على الكتب من البلدان العربية أو البحث عنها عبر المتاجر الإلكترونية، مشيدة بدور المعرض بوصفه مرجعاً ثقافياً في لندن وفعالية سنوية تشجع العائلات على تعزيز ارتباط أطفالها بالكتاب العربي.
توقيع كتب بمشاركة ناشرين عرب
وشهد المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعه للكتاب العربي في لندن من حيث حجم المشاركة هذا العام، توقيع عدد من الكتب بمشاركة ناشرين وكتاب من جنسيات عربية مختلفة.
ويشكل معرض ليفانت للكتاب العربي في لندن مبادرة ثقافية مجتمعية تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب العربي وإحياء التراث الأدبي والفني العربي في العاصمة البريطانية، ويأتي تنظيمه امتداداً للحراك الثقافي والاجتماعي الذي تشهده أوساط الجالية السورية في المملكة المتحدة، والرامي إلى ربط الأجيال الناشئة في بلاد الاغتراب بجذورها الحضارية ولغتها الأم.