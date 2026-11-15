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نور بهجت تروي حكاية البيت والحنين في أول معرض فردي لها بدمشق القديمة

نور بهجت نور بهجت تروي حكاية البيت والحنين في أول معرض فردي لها بدمشق القديمة
الفنانة التشكيلية نور بهجت في أول معرض فردي لها - دمشق - 14-11-2026

دمشق-سانا

تفتح الفنانة التشكيلية نور بهجت نوافذ الذاكرة والانتماء في معرضها الفردي الأول بدمشق “ملامح البيت”، الذي افتتح الجمعة في فضاء ذي خان بدمشق القديمة، بتنظيم من منصة «URBANIST»، طارحةً مقاربة بصرية معاصرة لعلاقة الإنسان بمكانه الأول.

0P5A0006 نور بهجت تروي حكاية البيت والحنين في أول معرض فردي لها بدمشق القديمة

ويقدم المعرض قراءة بصرية معاصرة لعلاقة الإنسان بمكانه الأول، عبر أكثر من 20 عملاً تنقلت بين الرسم الزيتي والأكريليك والكولاج، مستحضرة تفاصيل يومية وعناصر مألوفة من الفضاء المنزلي، لتتحول إلى مفردات فنية مشحونة بالدلالات الوجدانية.

البيت حالة شعورية تتجاوز المكان

في تصريح لـ سانا، تحدثت بهجت عن تجربتها الأولى في دمشق التي تستند إلى تصور خاص لمفهوم البيت والذاكرة المكانية، حيث تحاول من خلال أعمالها التعبير عن المشاعر المرتبطة بهذا الفضاء الإنساني الذي يشكل نقطة ارتكاز للهوية والحنين والاستقرار.

بهجت التي درست الفنون في دبي وشاركت في معارض فردية وجماعية عدة، قبل أن تعود لتقديم تجربتها في دمشق، تجد أن أعمال “ملامح البيت” تترك للمشاهد مساحة واسعة للتأويل واستحضار تجاربه الشخصية.

0P5A0013 نور بهجت تروي حكاية البيت والحنين في أول معرض فردي لها بدمشق القديمة

وأشارت بهجت إلى أن لوحاتها تنسج حكاياتها من تفاصيل البيت البسيطة ومن ظلال الشمس التي تعبر جدرانه كل يوم فتوثق الزمن والمشاعر، لافتةً إلى أن المعرض يبعث برسالة وجدانية مفادها بأن الأهل والوطن هما الملاذ الأعمق مهما امتدت مسافات السفر، وأن دمشق تبقى الأصل والذاكرة الأولى.

اللون والظل لغة للذاكرة والانتماء

تبتعد بهجت في لوحاتها عن سرد القصص المباشرة، وتركز بدلاً من ذلك على تناسق الألوان والأشكال البسيطة، فاللون هنا يعبر عن مشاعر الإنسان داخل بيته، بينما تنقل اللوحات التجريدية أحاسيس يصعب وصفها بالكلمات، وتتداخل الألوان مع خامات الكولاج لتصنع طبقات من الذكريات والحنين، في حين تمنح الظلال والمساحات الفارغة المشاهد فرصة ليتأمل اللوحة ويفهمها بطريقته الخاصة.

0P5A0025 نور بهجت تروي حكاية البيت والحنين في أول معرض فردي لها بدمشق القديمة

وتؤكد بهجت أن فلسفة المعرض تقوم على ترجمة المشاعر من خلال الشكل واللون دون الحاجة إلى شروحات أو تفسيرات مسبقة، معتبرة أن الفن قادر على إيصال ما تعجز عنه اللغة أحياناً، وأن البيت يبقى رمزاً للمأوى الروحي مهما ابتعد الإنسان عن مكانه الأول.

فضاءات ثقافية تحتضن المواهب الشابة

أوضح مالك غاليري «URBANIST» أمجد مالكي أن المنصة تسعى لنشر الفن والثقافة السورية ودعم المواهب الشابة عبر تنظيم معارض تبرز طاقاتهم، مؤكداً أن هذه المساحات المستقلة تغني الحركة التشكيلية المحلية وتفتح حواراً حول قضايا الجيل الجديد.

يشكل “ملامح البيت” تجربة بصرية تستدعي أسئلة الهوية والمكان والانتماء، مقدماً رؤية فنية على عالم من المشاعر المشتركة التي تجعل من البيت أكثر من مكان للسكن، بل رمزاً دائماً للأمان والجذور والعودة.

0P5A0007 نور بهجت تروي حكاية البيت والحنين في أول معرض فردي لها بدمشق القديمة
0P5A0015 نور بهجت تروي حكاية البيت والحنين في أول معرض فردي لها بدمشق القديمة
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