“خير جليس” في ثقافي العدوي.. أطفال دمشق يرسمون شغف القراءة بالألوان والموسيقا

دمشق-سانا

جسّد أطفال ويافعون من ثمانية مراكز تربوية فنية بدمشق شغفهم بالقراءة في معرض فني بعنوان “خير جليس”، الذي استضافه المركز الثقافي في العدوي اليوم السبت بمناسبة أسبوع الكتاب، جامعاً بين اللوحات التشكيلية والمجسمات والفقرات الموسيقية لإبراز دور الكتاب في بناء الإنسان.

لوحات اليافعين ترسم شغف القراءة

توزعت المشاركات على تجارب فنية وخامات متنوعة، حملت في مضمونها رسائل تدعو إلى القراءة والتعلم، حيث قدم مركز الفنان عبد اللطيف الصمودي عشر لوحات أنجزها يافعون تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً، تناولت شغف القراءة، وما يتيحه الكتاب من آفاق جديدة للمعرفة، معتبرة أن العلم يفتح طريق النور أمام الإنسان ويرتقي بمكانته.

وفي ركن مركز الفنان حيدر يازجي، تنوعت الأعمال بين الموضوعات الأدبية والتعبيرية، وقدمت غنى طه (17 عاماً) لوحة جسدت فيها وجه الكاتب المسرحي الإنكليزي وليم شكسبير، وأرفقتها بأسماء عدد من أبرز مؤلفاته في المجالات التاريخية والكوميدية والتراجيدية، فيما أكدت محار السليمان (12 عاماً) من خلال مشاركتها أن القراءة تصنع إنساناً متكاملاً، في تعبير عن أثر المعرفة في تكوين الشخصية.

إعادة التدوير تصنع مجسمات إبداعية

حضرت فكرة إعادة التدوير بوصفها مدخلاً للإبداع في أعمال مركز الفنان مروان قصاب باشي، الذي قدم مشاركوه مجسمات فنية صنعت من الكتب والورق المعاد استخدامه، من بينها مكتبة مصغرة داخل كتاب، في محاولة لتحويل المادة الورقية إلى تكوينات فنية تحمل رسالة ثقافية.

وأوضحت مشرفة المركز نهى جليلاتي، أن المشاركة ركزت على إبراز مكانة الكتاب عبر توظيف تقنيات إعادة تدوير الكتب والورق وطيّه في أعمال إبداعية وتفاعلية؛ شملت مجسمات “شلالات الكتب”، ودمى ورقية مستوحاة من مقولة «خير جليس في الأنام كتاب»، ومجسماً لطفل يبني قصراً من الورق، إلى جانب لوحات تشكيلية تهدف جميعها إلى تقديم الكتاب بصورة مبتكرة تعزز ارتباط الأطفال بالقراءة بوصفها مصدراً للمعرفة ونافذة للخيال.

حروفيات وخامات فنية تحتفي بالكتاب

كما تنوعت المعروضات بين لوحة خشبية ذات أرضية ذهبية حملت الآية الكريمة (اقرأ باسم ربك الذي خلق) وأعمال يدوية من الفخار نقش عليها “سوريا يا حبيبتي” ومجسمات لكتب صنعت من مادة الفلين، لتقدم جميعها نماذج عن قدرة الأطفال على توظيف الخامات المختلفة في التعبير عن أفكارهم.

وقدم مركز الفنان نذير إسماعيل 18 لوحة تنوعت بين الرسوم المنفذة بقلم الرصاص والأعمال الحروفية، وجمعتها فكرة التأكيد على أهمية القراءة ومكانة الكتاب في حياة الفرد والمجتمع، فيما اختار المشاركون في مركز الفنان وليد قارصلي مادة الكرتون لإنجاز لوحات اتسمت بألوانها الزاهية ورسوماتها الطفولية، وصورت الكتاب بأسلوب محبب للأطفال، ومن بينها لوحة للأرض وهي تحمل كتاباً، في إشارة إلى عالمية المعرفة وأهمية القراءة في حياة الشعوب.

الكتاب في مواجهة تحديات المحتوى الرقمي

في كلمة خلال الفعالية، أكد مدير المراكز التربوية للفنون التشكيلية في مديرية تربية دمشق جلال الغزي، أن الكتاب يظل وسيلة أساسية للتعلم وركيزة في بناء الإنسان الواعي القادر على التفكير والتحليل وفهم الذات والعالم المحيط، مشدداً على أنه لا يزال مساحة للتأمل وشريكاً أصيلاً في بناء الفرد والمجتمع رغم تحديات المحتوى الرقمي وانتشار المعلومة السريعة.

وأوضح الغزي، أن الفن رسالة ثقافية واجتماعية قادرة على إيصال القضايا التي تلامس المجتمع، لافتاً إلى أن المراكز التربوية عملت على إعداد الأطفال وتحضير أعمالهم لتعزيز ثقتهم بمواهبهم وتنمية حسهم الجمالي، حيث نجحوا في التعبير عن مكانة الكتاب في الحياة المعاصرة بأساليب إبداعية جمعت بين اللوحة والكلمة والموسيقا.

ورافق المعرض حفل موسيقي قدم خلاله المشاركون مجموعة من الأغاني التي ارتبطت بذاكرة أجيال من الأطفال، منها”مشوار رايحين مشوار”، و”لحن الحياة” و”افتح يا سمسم”، و”حلوة يا بلدي”، لتتكامل اللوحات والألحان في فعالية أكدت أن غرس حب الكتاب يبدأ من الطفولة عبر مساحات إبداعية تفتح أمام الأجيال الجديدة أبواب المعرفة والخيال.