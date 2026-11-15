مانويل جيجي في رحاب المعهد العالي.. تكريم يستحضر ذاكرة المسرح السوري

دمشق-سانا

كرّم المعهد العالي للفنون المسرحية المخرج المسرحي مانويل جيجي خلال أمسية حوارية أقامها الصالون الثقافي على خشبة المسرح الإيطالي، وأدارها الناقد والإعلامي سعد القاسم، بحضور طلاب المعهد وخريجيه، في لقاء استعاد محطات من تجربته الفنية والتدريسية، وفتح نقاشاً حول واقع المسرح السوري وسبل تطويره ومستقبل الأجيال الجديدة.

شهادات الطلاب بين التجريب والالتزام

تضمنت الأمسية حواراً حول مسيرة جيجي المسرحية والفكرية، ومداخلات لعدد من طلابه السابقين الذين استحضروا مواقف من سنوات دراستهم وعملهم معه، بينها ذكريات طريفة من التدريبات والعروض المسرحية، ولا سيما تجارب عروض التخرج، ومنها مسرحية “المفتش العام”، متحدثين عن أسلوبه في توجيه الطلاب ومنحهم مساحة للتجريب وتحمل مسؤولية خياراتهم الفنية.

كما استعاد جيجي مواقف من تجربته التعليمية، مشدداً على أهمية الالتزام بمواعيد التدريب واحترام زملاء العمل والخشبة، وأن الموهبة تحتاج إلى الانضباط والممارسة المستمرة حتى تتحول إلى تجربة فنية ناضجة.

وتناول الحوار مسؤولية الأساتذة في مواكبة الأجيال الجديدة والتعلم من طلابهم والانفتاح على أفكارهم وتجاربهم، إلى جانب دور القراءة والثقافة والخيال في بناء شخصية الممثل، وضرورة مواصلة الاطلاع على الفنون والتجارب المختلفة وتوسيع المعارف، وعدم حصر الأداء في الصوت والكلام، إذ يمكن للصمت والحركة والتعبير الجسدي أن تنقل معاني كاملة على خشبة المسرح.

جيجي: “كل عرض يحتاج لأدوات وتعبيرات جديدة”

وقال المخرج المسرحي مانويل جيجي في حديثه لـ”سانا” إن كل عرض مسرحي ينبغي أن يقدم تجربة مختلفة عن سابقه من حيث الأدوات والتعبير والتقنيات، بما يشمل الإضاءة والديكور والسينوغرافيا والأداء، مشيراً إلى أهمية الصورة البصرية في نقل المعنى إلى الجمهور واختصار الحوار وتحويله إلى مشاهد ذات دلالات تعبيرية.

واستعرض جيجي تجربته في توظيف خيال الظل في عدد من أعماله المسرحية، ومنها “سيمفونية الهادي” و”الآلية” و”جنكيز خان”، موضحاً أن هذه التقنية تتيح بناء مشاهد وأمكنة متعددة بإمكانات بسيطة، وتمنح العرض حيوية من خلال حركة المؤدي وصوته وتفاعله خلف الظل، فضلاً عن إمكانية تطوير تفاصيل العمل ومعالجة الملاحظات خلال أيام عرضه.

وفي حديثه عن واقع المسرح السوري، دعا جيجي المخرجين الشباب إلى الاستفادة من خبرات أصحاب التجارب المسرحية، ومراجعة أعمالهم ومناقشة الأخطاء المتعلقة بالأداء والديكور والإخراج، مؤكداً ضرورة أن تكون كل تجربة جديدة أفضل من سابقتها، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل المسرح السوري، معتبراً أن استمرار الشباب في تقديم العروض، رغم الظروف التي مرت بها البلاد، دليل على عدم توقف الحركة المسرحية.

المعهد يستعيد دوره في الحياة الثقافية

أوضح عميد المعهد العالي للفنون المسرحية غطفان غنوم في تصريح مماثل أن استضافة وتكريم مانويل جيجي يمثلان فرصة للطلاب للاطلاع على تجربة مسرحية وفكرية غنية تركت أثراً في المسرح السوري.

كما أشار إلى أن هذه الأمسية تهدف إلى إعادة إحياء الفعاليات الثقافية للمعهد واستعادة دوره كمساحة تستقطب الفنانين والمثقفين، مؤكداً أن المبادرة تحمل رسالة تؤكد استمرار الحياة الثقافية في سوريا وتطلّعها للعودة إلى الصدارة.

مانويل جيجي.. مسيرة بين الإخراج والتدريس

يعد مانويل جيجي من المخرجين الذين امتدت تجربتهم المسرحية لعقود، فمن زحلة حيث ولد، إلى حلب فدمشق، ومنها إلى أرمينيا، حمل شغفه بالمسرح، وتخرج عام 1975 في المعهد المسرحي في يريفان.

وقدم خلال مسيرته نحو خمسين عرضاً مسرحياً تنوعت بين الكلاسيكي والمعاصر، وعمل في عدة مسارح كما درّس في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وأشرف على عروض تخرج، وأسهم في إعداد أجيال من الممثلين والمخرجين، وتولى رئاسة قسم التمثيل.