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محال الشرقيات والتحف في بصرى الشام تستعيد نشاطها مع تحسن الإقبال السياحي

DJI 20261110130812 0844 D محال الشرقيات والتحف في بصرى الشام تستعيد نشاطها مع تحسن الإقبال السياحي
سوق الشرقيات والتحف في بصرى الشام -درعا -سانا

درعا-سانا

تستعيد محال الشرقيات والتحف التقليدية المحيطة بالمنطقة الأثرية في بصرى الشام ‏بريف درعا نشاطها، مع تحسن الإقبال السياحي، من خلال عرض مشغولات يدوية ‏ومنتجات تراثية تستحضر تاريخ المدينة وتدعم الحرف المحلية المتوارثة.‏

DJI 20261110130640 0840 D محال الشرقيات والتحف في بصرى الشام تستعيد نشاطها مع تحسن الإقبال السياحي

وتضم المحال المقامة في مبانٍ من الحجر البازلتي الأسود، تشكيلة من المشغولات ‏اليدوية والنحاسيات والمنسوجات التراثية والمطرزات، إلى جانب مجسمات لمعالم ‏أثرية، تعكس تاريخ المدينة وتتيح للزوار التعرف إلى جانب من الموروث الثقافي ‏السوري واقتناء منتجاته.‏

تسهيلات لتنشيط الأسواق

أوضح رئيس مجلس مدينة بصرى الشام عبد الله المقداد، لـ سانا اليوم السبت، أن ‏المجلس يعمل على تقديم التسهيلات الخدمية والتنظيمية لأصحاب المحال التراثية، ‏بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية في محيط القلعة والمدرج الأثري.‏

DJI 20261110123849 0838 D محال الشرقيات والتحف في بصرى الشام تستعيد نشاطها مع تحسن الإقبال السياحي

وأشار المقداد إلى أن تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات والإنارة والنظافة في ‏المدينة القديمة أسهما في عودة الحرفيين والتجار لافتتاح محالهم، مؤكداً حرص ‏المجلس على التزام الفعاليات التجارية بالمعايير الجمالية والمعمارية التي تحافظ على ‏الهوية الأثرية للمدينة.‏

ولفت إلى وجود تنسيق مع الجهات المعنية بوزارتي السياحة والثقافة لبحث إقامة ‏معارض وأسواق دائمة ومهرجانات، من بينها مهرجان بصرى الدولي.‏

حرف محلية وفرص عمل

من جانبه، بيّن صاحب أحد محال الشرقيات والتحف التقليدية محمد الحمد، أن إقبال ‏الزوار والسياح يشهد تحسناً مقارنة بالفترات الماضية، موضحاً أن المعروضات ‏تشمل تحفاً نحاسية ومنسوجات يدوية ومجسمات لمعالم أثرية ومطرزات، إلى جانب ‏قطع تراثية تعكس بيئة سهل حوران وتاريخ بصرى.‏

MG 7253 محال الشرقيات والتحف في بصرى الشام تستعيد نشاطها مع تحسن الإقبال السياحي

وأضاف أن حرفيين وحرفيات من أبناء المدينة يصنعون جزءاً من المعروضات، في ‏مسعى لإحياء المهن التقليدية وتوفير فرص عمل محلية، بينما تستقدم منتجات أخرى ‏من دمشق ومحافظات سورية مختلفة، معبّراً عن أن المحال تشكل جسراً ثقافياً يعرّف ‏الزوار بالحضارة السورية ويسهم في الحفاظ على الموروث الشعبي.‏

زوار يقتنون التذكارات

وأعرب السائح الماليزي مختار حاج أحمد عن إعجابه بالأسواق التراثية والمعروضات ‏فيها، مشيراً إلى أنها تعكس تاريخاً ثقافياً غنياً، وأنه حرص على شراء مجموعة من ‏القطع النحاسية والمشغولات اليدوية لتكون تذكاراً من زيارته إلى بصرى الشام.‏

وتُعد مدينة بصرى الواقعة على بعد 42 كيلومتراً شرق درعا، من أبرز المدن ‏المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‌‏”اليونسكو”، وتشتهر بمدرجها الروماني الكبير وقلعتها الأيوبية، إلى جانب عشرات ‏المعالم الأثرية التي تعود إلى العصور النبطية والبيزنطية والرومانية والإسلامية، ما ‏يجعلها مقصداً للسياحة الثقافية والتراثية.‏

MG 7254 محال الشرقيات والتحف في بصرى الشام تستعيد نشاطها مع تحسن الإقبال السياحي
MG 7255 محال الشرقيات والتحف في بصرى الشام تستعيد نشاطها مع تحسن الإقبال السياحي
MG 7260 محال الشرقيات والتحف في بصرى الشام تستعيد نشاطها مع تحسن الإقبال السياحي
MG 7264 محال الشرقيات والتحف في بصرى الشام تستعيد نشاطها مع تحسن الإقبال السياحي
MG 7278 محال الشرقيات والتحف في بصرى الشام تستعيد نشاطها مع تحسن الإقبال السياحي
IMG 8490 محال الشرقيات والتحف في بصرى الشام تستعيد نشاطها مع تحسن الإقبال السياحي
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