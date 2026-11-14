محال الشرقيات والتحف في بصرى الشام تستعيد نشاطها مع تحسن الإقبال السياحي

درعا-سانا

تستعيد محال الشرقيات والتحف التقليدية المحيطة بالمنطقة الأثرية في بصرى الشام ‏بريف درعا نشاطها، مع تحسن الإقبال السياحي، من خلال عرض مشغولات يدوية ‏ومنتجات تراثية تستحضر تاريخ المدينة وتدعم الحرف المحلية المتوارثة.‏

وتضم المحال المقامة في مبانٍ من الحجر البازلتي الأسود، تشكيلة من المشغولات ‏اليدوية والنحاسيات والمنسوجات التراثية والمطرزات، إلى جانب مجسمات لمعالم ‏أثرية، تعكس تاريخ المدينة وتتيح للزوار التعرف إلى جانب من الموروث الثقافي ‏السوري واقتناء منتجاته.‏

تسهيلات لتنشيط الأسواق

أوضح رئيس مجلس مدينة بصرى الشام عبد الله المقداد، لـ سانا اليوم السبت، أن ‏المجلس يعمل على تقديم التسهيلات الخدمية والتنظيمية لأصحاب المحال التراثية، ‏بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية في محيط القلعة والمدرج الأثري.‏

وأشار المقداد إلى أن تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات والإنارة والنظافة في ‏المدينة القديمة أسهما في عودة الحرفيين والتجار لافتتاح محالهم، مؤكداً حرص ‏المجلس على التزام الفعاليات التجارية بالمعايير الجمالية والمعمارية التي تحافظ على ‏الهوية الأثرية للمدينة.‏

ولفت إلى وجود تنسيق مع الجهات المعنية بوزارتي السياحة والثقافة لبحث إقامة ‏معارض وأسواق دائمة ومهرجانات، من بينها مهرجان بصرى الدولي.‏

حرف محلية وفرص عمل

من جانبه، بيّن صاحب أحد محال الشرقيات والتحف التقليدية محمد الحمد، أن إقبال ‏الزوار والسياح يشهد تحسناً مقارنة بالفترات الماضية، موضحاً أن المعروضات ‏تشمل تحفاً نحاسية ومنسوجات يدوية ومجسمات لمعالم أثرية ومطرزات، إلى جانب ‏قطع تراثية تعكس بيئة سهل حوران وتاريخ بصرى.‏

وأضاف أن حرفيين وحرفيات من أبناء المدينة يصنعون جزءاً من المعروضات، في ‏مسعى لإحياء المهن التقليدية وتوفير فرص عمل محلية، بينما تستقدم منتجات أخرى ‏من دمشق ومحافظات سورية مختلفة، معبّراً عن أن المحال تشكل جسراً ثقافياً يعرّف ‏الزوار بالحضارة السورية ويسهم في الحفاظ على الموروث الشعبي.‏

زوار يقتنون التذكارات

وأعرب السائح الماليزي مختار حاج أحمد عن إعجابه بالأسواق التراثية والمعروضات ‏فيها، مشيراً إلى أنها تعكس تاريخاً ثقافياً غنياً، وأنه حرص على شراء مجموعة من ‏القطع النحاسية والمشغولات اليدوية لتكون تذكاراً من زيارته إلى بصرى الشام.‏

وتُعد مدينة بصرى الواقعة على بعد 42 كيلومتراً شرق درعا، من أبرز المدن ‏المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‌‏”اليونسكو”، وتشتهر بمدرجها الروماني الكبير وقلعتها الأيوبية، إلى جانب عشرات ‏المعالم الأثرية التي تعود إلى العصور النبطية والبيزنطية والرومانية والإسلامية، ما ‏يجعلها مقصداً للسياحة الثقافية والتراثية.‏