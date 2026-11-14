فيلم “قلب الوحش”.. حين تصبح الرفقة طريقاً للنجاة في براري ألاسكا

دمشق-سانا

تضع البرية القاسية في فيلم “قلب الوحش” جندياً سابقاً وكلبه العسكري أمام اختبار قاسٍ للنجاة، بعد تحطم طائرتهما في ألاسكا بأمريكا، لتتحول الرحلة إلى حكاية عن الوفاء وآثار الحرب والقدرة على مواصلة الحياة.

وتشكل العلاقة بين الجندي وكلبه المحور الإنساني الذي يبني عليه المخرج الأمريكي ديفيد آير فيلمه، موضوع قراءة زاوية فيلم تحت الضوء هذا الأسبوع، التي تتناول كيفية تقديم هذه العلاقة درامياً وبصرياً، إلى جانب ما أثاره العمل من آراء نقدية وتفاعل جماهيري.

ويؤدي براد بيت شخصية جيمس بلمونت، ضابط القوات الخاصة السابق في الجيش الأمريكي، بمشاركة جاي كي سيمونز وآنا لامبي، عن سيناريو كاميرون ألكسندر، وبدأ عرض الفيلم في الصالات في أيلول الماضي.

رفيقان يحملان آثار الحرب

تتمحور الحكاية حول جيمس وكلبه أودين، من فصيلة الراعي الألماني، اللذين جمعتهما سنوات الخدمة العسكرية ومواقف الخطر، وتركَت الحرب آثارها في كليهما، إذ يعاني الجندي ندوباً نفسية وجسدية، فيما فقد الكلب إحدى قوائمه، وبعد ابتعادهما عن الحياة العسكرية، يجدان نفسيهما إثر تحطم الطائرة في مواجهة براري ألاسكا ومخاطرها، معتمدين على الثقة والرفقة لتجاوز المحنة.

ويمنح هذا الترابط العلاقة بين الرجل والكلب مركز الثقل العاطفي في الفيلم، فأودين شريك في الصراع، وليس مجرد رفيق يساعد البطل على النجاة، كما تكشف علاقتهما عن أثر التجارب المشتركة في بناء الثقة ومواجهة الخوف والعزلة.

الصمت لغة الشخصيات

يقلل المخرج آير من الحوار في أجزاء واسعة من العمل، ويعتمد على النظرات والحركة والتفاعل بين الشخصيتين للتعبير عن المشاعر، ويقدم براد بيت أداءً مقتصداً، يوظف فيه تعبيرات الوجه والحركة الجسدية لتصوير رجل تثقله ذكريات الحرب، فيما يمنح الكلب أودين الحكاية حضوراً عاطفياً مؤثراً.

وفي مراجعة نشرها موقع “روجر إيبرت” المتخصص بالنقد السينمائي، أشار الناقد غلين كيني إلى أن أداء الكلب وتعبيراته من أبرز عناصر الفيلم، ورأى أن المشاهد التي تجمعه بصاحبه أكثر تأثيراً من بعض المواجهات مع الحيوانات البرية، التي بدت مؤثراتها البصرية أقل إقناعاً.

الطبيعة طرف في الصراع

تتجاوز براري ألاسكا دور الخلفية المكانية لتصبح قوةً ضاغطةً على الشخصيتين، بما تضمه من غابات كثيفة وممرات وعرة وطقس متقلب، وتبرز الصورة السينمائية، التي أدارها ماورو فيوري، اتساع المكان ووحشته، من خلال التباين بين اللقطات الواسعة التي تظهر ضآلة الإنسان أمام الطبيعة، والمشاهد القريبة التي تلتقط التعب والإصابات والانفعالات.

وتستفيد مشاهد الحركة من خبرة آير في أفلام التشويق، فتتصاعد الأخطار وتضع البطل أمام اختبارات متلاحقة، رغم أن محدودية بعض المؤثرات البصرية تقلل أحياناً من واقعية المواجهات.

بين الإشادة ومألوفية الحكاية

تلتقي آراء نقدية عدة عند تقدير العلاقة بين جيمس وأودين بوصفها أبرز عناصر الفيلم، فقد أشاد الناقد الأمريكي ريتشارد روبر، في مراجعته عبر شبكة “إن بي سي 5 شيكاغو”، بجمال التصوير وحيوية مشاهد الحركة، معتبراً أن الرابطة العاطفية بين الجندي وكلبه تمنح العمل سحره الخاص.

كما وصفت الناقدة البريطانية ويندي آيد، في مراجعتها بصحيفة “ذا أوبزرفر” في 25 أيلول 2026، الفيلم بأنه قصة مؤثرة عن شجاعة الكلاب وتضحياتها، تحمل شحنة عاطفية تفوق المتوقع، مشيدةً بهدوء أداء براد بيت وتماسكه.

في المقابل، رأى الناقد روبي كولين في صحيفة “ذا ديلي تلغراف” أن الفيلم يعتمد المسار المألوف لأفلام النجاة في البرية، من دون ابتكار صيغة سردية جديدة، لكنه يقدم مغامرة متماسكة تعرف طبيعة الحكاية التي تريد روايتها.

وتعكس تقييمات موقع روتن توميتوز هذا الاستقبال الإيجابي، إذ سجل الفيلم، وفق البيانات الظاهرة اليوم السبت، 84 بالمئة على مقياس النقاد، بمتوسط 6.9 من 10، مقابل 94 بالمئة للجمهور، بمتوسط 4.6 من 5.

وينضم فيلم “قلب الوحش” إلى أفلام منحت الحيوان دوراً محورياً في الحكاية، مثل حياة باي وحصان الحرب ونداء البرية والرقص مع الذئاب، حيث تصبح العلاقة بين الإنسان والحيوان مدخلاً لاستكشاف الخوف والوفاء والهشاشة والقوة.