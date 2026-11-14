كتاب “جلالة السكينة”.. قراءة في قوة الهدوء ومواجهة ضغوط الحياة اليومية

دمشق-سانا

يبحث كتاب “جلالة السكينة.. دليل الشخصية الواعية من الأزمات إلى الإمكانات” للباحث الأمريكي وليام جورج جوردان في سبل بناء شخصية متزنة، تتسم بقوة الهدوء وقادرة على ضبط انفعالاتها ومواجهة ضغوط الحياة اليومية من دون أن تفقد وضوحها أو ثقتها بنفسها.

ويتناول الكتاب الصادر حديثاً عن دار كينا للترجمة والنشر، ترجمة رشا داوود، من خلال مجموعة من المقالات، معاني السكينة والاعتماد على الذات، وأثر الإنسان في محيطه، وكيفية التعامل مع التسرع والفشل، وصولاً إلى رؤيته للسعادة بوصفها حالة تنبع من الداخل وتتصل بوعي الفرد ومسؤوليته عن اختياراته.

الهدوء توازن لا استسلام للظروف

ولا يقدم جوردان الهدوء باعتباره انسحاباً من الواقع أو استسلاماً لما تفرضه الظروف، بل يراه حالة من التوازن تجمع بين وضوح التفكير والثقة بالنفس والقدرة على التصرف في اللحظات الصعبة.. فالإنسان الهادئ، وفق تصوره، ليس من يخلو من المشكلات أو يتجنب المواجهة، وإنما من يستطيع الحفاظ على تركيزه وطاقته حين تشتد الضغوط، من دون أن يفقد صلته بأهدافه ومبادئه.

السكينة في مواجهة التسرع

ينطلق المؤلف من التمييز بين السكينة الحقيقية والجمود، فالتشبه بتمثال أبي الهول، كما يوضح، لا يعني امتلاك الهدوء، لأن السكينة لا تلغي الحيوية أو المشاعر، بقدر ما تمنح الإنسان قدرة أكبر على توجيه طاقته واستخدامها في الوقت المناسب.

ويخصص الكتاب مساحة لانتقاد التسرع، الذي يصفه بأنه آفة تستنزف الإنسان، وتضعف قدرته على التفكير والعمل المتقن، ويرى أن الاستعجال يتسلل إلى تفاصيل الحياة، من العمل والتعليم إلى العلاقات اليومية، فيدفع صاحبه إلى الانشغال بسرعة الإنجاز على حساب جودته.

أثر الإنسان في محيطه

يتوقف الكتاب عند أثر الفرد في الآخرين، مشيراً إلى أن الإنسان يترك انطباعاً وتأثيراً في محيطه من خلال كلماته وتصرفاته، حتى عندما لا يقصد ذلك، وهو يؤكد أن الاعتماد على الذات، لا يعني الاستغناء عن الآخرين أو رفض التعاون معهم، وإنما تحمل المسؤولية عن القرارات، والعمل على تحويل الإمكانات إلى أفعال.

الفشل طريق إلى التعلم

ويؤكد الكتاب على إعادة النظر في معنى الفشل، فهو ليس نهاية الطريق عند الإنسان، لأن الأخير مطالب بأن يخرج من كل إخفاق بحصيلة تجربة تكشف مواطن الضعف وتفتح المجال أمام خيارات جديدة، ويشير إلى أن التعثر لا يلغي قيمة الجهد السابق، وأن الاستمرار في المحاولة والتعلم من الأخطاء قد يحول التجربة الصعبة إلى خطوة نحو النجاح.

ويكمل المؤلف هذه الرؤية بالتأكيد على أهمية بذل أفضل ما يستطيع الإنسان في كل مرحلة، بدلاً من تعليق جهده على انتظار فرصة مثالية أو نتيجة مضمونة، فالنجاح، بحسب الفكرة التي يطرحها، تحكمه النتيجة، ولكنه أيضاً مرهون بجدية العمل ونزاهة الوسائل والقدرة على مواصلة السعي.

السعادة تبدأ من الداخل

وفي المقال الأخير، يعود الكتاب إلى سؤال السعادة، ليقدمها بوصفها حالة تنبع من داخل الإنسان، وتتصل بمدى انسجام حياته مع قناعاته ومبادئه، لا بما يملكه من مال أو مكانة أو مظاهر نجاح خارجية، ويربط جوردان بلوغها بتجاوز الأنانية والشك، وتوجيه الاهتمام إلى غايات تتعدى المصلحة الشخصية، وفي مقدمتها خدمة الآخرين والقيام بالواجبات بضمير حي.

ورغم أن العمل كُتب في مطلع القرن العشرين، فإن أسئلته عن التسرع والضغط اليومي ومعنى النجاح والسعادة تظل قابلة للنقاش في حياة الإنسان المعاصر.

وليام جوردان.. ملامح من تجربته الفكرية

وُلد وليام جورج جوردان في نيويورك عام 1864، وتوفي عام 1928، درس في كلية مدينة نيويورك، وبدأ مسيرته المهنية في الصحافة والتحرير، كما عمل محاضراً وكتب مقالات ومؤلفات تناولت التربية والتدريب الذهني وضبط النفس وبناء الشخصية.

ومن أبرز مؤلفاته “ملكية ضبط النفس” و”قوة الحقيقة”، و”تاج الفردية”، وتندرج هذه الأعمال ضمن اهتمامه بتطوير الشخصية الفردية، وتعزيز مسؤولية الإنسان عن أفكاره وسلوكه واختياراته.