مهرجان أمستردام يحتفي بالسينما الوثائقية ويعرض “طيور الحرب”‏

أمستردام-سانا‏

تستعيد السينما الوثائقية قدرتها على توثيق التحولات الكبرى في حياة الشعوب، من الحروب والثورات إلى تجارب النزوح والمنفى، مع ‏انطلاق الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية (‏IDFA‏)، الذي يقدم برنامجاً دولياً يضم أعمالاً من بلدان ‏متعددة، بينها الفيلم الوثائقي السوري البريطاني “طيور الحرب” الذي يجمع تجربة صحفية لبنانية ومصور وناشط سوري في حكاية ‏تمتد على ثلاثة عشر عاماً.‏

وذكر الموقع الرسمي للمهرجان في تقرير نشره يوم أمس، أن الدورة تقام بين 12 و22 تشرين الثاني الجاري، وتشمل عروضاً سينمائية ‏وبرامج مهنية وفعاليات تستكشف أشكالاً مختلفة من السرد الوثائقي، فيما يتضمن “قسم الأفضل من المهرجانات” (‏Best of Fests‏) ‏الفيلم الوثائقي “طيور الحرب”، للمخرجين جناي بولس وعبد القادر حبق، في عرضه الأول في هولندا.‏

‏”طيور الحرب”.. حكاية من حلب ‏

يتتبع الفيلم، ومدته 85 دقيقة، العلاقة التي نشأت بين الصحفية اللبنانية جناي بولس، التي عملت في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي ‏سي، والمصور والناشط السوري عبد القادر حبق، بعدما استعانت بولس بالمواد المصورة التي كان يرسلها من حلب، في وقت مُنع فيه ‏الصحفيون الأجانب من دخول المدينة.‏

وبحسب ملخص الفيلم المنشور على الموقع الرسمي للمهرجان، بدأت العلاقة بتبادل رسائل قصيرة ومعلومات مرتبطة بالعمل ‏الصحفي، ثم تطورت إلى تسجيلات صوتية ومقاطع شخصية، وصولاً إلى حكاية مشتركة توثق أثر الحرب والثورة في سوريا على ‏حياتهما وعائلتيهما، وما رافق ذلك من فقدان ونزوح ولجوء.‏

ويعتمد العمل على أرشيف شخصي جمعه المخرجان على مدى ثلاثة عشر عاماً، مستعيداً محطات من الثورة في سوريا، وأثرها على ‏لبنان، وتجربتهما في الغربة، وطارحاً أسئلة عن الحدود الفاصلة بين توثيق الأحداث والوقوع في قلبها بوصفهما جزءاً من التجربة ‏الإنسانية.‏

وكان الفيلم قد نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأثر الصحفي ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية العالمية في مهرجان صندانس السينمائي ‏في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2026، قبل مشاركته في مهرجان أمستردام. ‏

تجارب توثق العالم

ويواصل المهرجان تقديم أفلام تتناول قضايا إنسانية واجتماعية وسياسية، إلى جانب أعمال تستكشف إمكانات الصورة الوثائقية ‏وأساليب السرد الجديدة، كما يخصص مساحة للأعمال التفاعلية والوسائط الحديثة من خلال برنامجه دوك لاب (‏DocLab‏)، الذي ‏يحتفي هذا العام بمرور عشرين عاماً على تأسيسه.‏

وتشكل الدورة الجديدة منصةً للقاء صناع الأفلام والمنتجين والموزعين والمهتمين بالسينما غير الروائية، عبر عروض وندوات ‏وأنشطة مهنية تسلط الضوء على تطور الفيلم الوثائقي ودوره في قراءة الواقع وتقديم روايات متعددة عنه.