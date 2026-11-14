مهرجان أمستردام يحتفي بالسينما الوثائقية ويعرض “طيور الحرب”‏

أمستردام-سانا
تستعيد السينما الوثائقية قدرتها على توثيق التحولات الكبرى في حياة الشعوب، من الحروب والثورات إلى تجارب النزوح والمنفى، مع انطلاق الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية (IDFA)، الذي يقدم برنامجاً دولياً يضم أعمالاً من بلدان متعددة، بينها الفيلم الوثائقي السوري البريطاني “طيور الحرب” الذي يجمع تجربة صحفية لبنانية ومصور وناشط سوري في حكاية تمتد على ثلاثة عشر عاماً.
وذكر الموقع الرسمي للمهرجان في تقرير نشره يوم أمس، أن الدورة تقام بين 12 و22 تشرين الثاني الجاري، وتشمل عروضاً سينمائية وبرامج مهنية وفعاليات تستكشف أشكالاً مختلفة من السرد الوثائقي، فيما يتضمن “قسم الأفضل من المهرجانات” (Best of Fests) الفيلم الوثائقي “طيور الحرب”، للمخرجين جناي بولس وعبد القادر حبق، في عرضه الأول في هولندا.
”طيور الحرب”.. حكاية من حلب
يتتبع الفيلم، ومدته 85 دقيقة، العلاقة التي نشأت بين الصحفية اللبنانية جناي بولس، التي عملت في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، والمصور والناشط السوري عبد القادر حبق، بعدما استعانت بولس بالمواد المصورة التي كان يرسلها من حلب، في وقت مُنع فيه الصحفيون الأجانب من دخول المدينة.
وبحسب ملخص الفيلم المنشور على الموقع الرسمي للمهرجان، بدأت العلاقة بتبادل رسائل قصيرة ومعلومات مرتبطة بالعمل الصحفي، ثم تطورت إلى تسجيلات صوتية ومقاطع شخصية، وصولاً إلى حكاية مشتركة توثق أثر الحرب والثورة في سوريا على حياتهما وعائلتيهما، وما رافق ذلك من فقدان ونزوح ولجوء.
ويعتمد العمل على أرشيف شخصي جمعه المخرجان على مدى ثلاثة عشر عاماً، مستعيداً محطات من الثورة في سوريا، وأثرها على لبنان، وتجربتهما في الغربة، وطارحاً أسئلة عن الحدود الفاصلة بين توثيق الأحداث والوقوع في قلبها بوصفهما جزءاً من التجربة الإنسانية.
وكان الفيلم قد نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأثر الصحفي ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية العالمية في مهرجان صندانس السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2026، قبل مشاركته في مهرجان أمستردام.
تجارب توثق العالم
ويواصل المهرجان تقديم أفلام تتناول قضايا إنسانية واجتماعية وسياسية، إلى جانب أعمال تستكشف إمكانات الصورة الوثائقية وأساليب السرد الجديدة، كما يخصص مساحة للأعمال التفاعلية والوسائط الحديثة من خلال برنامجه دوك لاب (DocLab)، الذي يحتفي هذا العام بمرور عشرين عاماً على تأسيسه.
وتشكل الدورة الجديدة منصةً للقاء صناع الأفلام والمنتجين والموزعين والمهتمين بالسينما غير الروائية، عبر عروض وندوات وأنشطة مهنية تسلط الضوء على تطور الفيلم الوثائقي ودوره في قراءة الواقع وتقديم روايات متعددة عنه.