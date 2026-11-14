المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 14 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 – فعالية للأطفال بعنوان (رسم وأعمال يدوية)، بإشراف الأستاذتين وفاء الحافظ وباسمة كيلو، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – ورشة للأطفال بعنوان (فن الكروشيه)، بإشراف الأستاذة ملك شعبو، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – مسرحية كوميدية تعليمية للأطفال والعائلات بعنوان (ماشا والدب)، تقدمها فرقة عمو سعيد، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 2:00 ظهراً والساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – ورشة للأطفال بعنوان (الرسم وإعادة التدوير)، بإشراف الأستاذة علا الأحمر، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3:00 عصراً.

5 – ندوة بعنوان (خير جليس)، بإشراف الأساتذة جلال الغزي، وفوزية عامر، وبشار بطرس، يليها معرض وحفل موسيقي بعنوان (عندما يغني الكتاب) بقيادة الأستاذة رزان قدسي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 -عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المترجم “الأقدام السعيدة”، والمدبلج “ملكة الثلج”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 مساءً، والساعة الـ 7:00 مساءً.

7 – عرض أفلام “حدوتة”، و”كيف تسرق بنكاً”، و”رامايانا”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان على البال”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة عمل للأطفال بعنوان (كتابي بوابتي إلى العالم)، تتضمن ورشة قراءة والحديث عن أهمية القراءة والكتابة، تقدمها مجموعة من الأطفال الموهوبين في مجال الكتابة، في المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (الخطوة الأولى تصنع الغد)، تقدمها الدكتورة بشرى فهده، اختصاصية أمراض الغدد الصم والسكري، في قاعة البلدية بالمحطة الثقافية في الضمير، الساعة الـ 4:00 عصراً.

حمص:

1 – ورشة بعنوان (استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي)، يديرها الأستاذ عمرو الحبال، في المركز الثقافي العربي بتلكلخ، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – ندوة فكرية بعنوان (أخلاقيات المهنة)، يقدمها الدكتور محمد بشير جابر، في المركز الثقافي العربي بالقصير، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – ورشة بعنوان (الكتابة الإبداعية: كيف نصنع نصاً يشبهنا؟)، تقدمها الكاتبة ليلى الهاشمي، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي العربي في حمص، الساعة الـ 5:00 مساءً.

حماة:

1 – نشاط ثقافي للأطفال بعنوان (مغامرات حجر مدهش) ضمن مبادرة ذاكرة الماء والمدينة، يتضمن قراءة في كتاب، ومغامرة استكشافية داخل قصر العظم، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – فعالية ثقافية تفاعلية للأطفال بعنوان (قلوب صغيرة وقيم عظيمة)، تتضمن عرضاً مسرحياً، وجلسة حوارية تفاعلية، وفقرة تلفزيونية بعنوان (كوكب بلا تنمر)، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – عرض فيلم الرعب والخيال العلمي الأمريكي (ريزدنت إيفل)، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة، المترجم “الأقدام السعيدة”، والمدبلجان “إليو”، و”في أحلامك”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

1 – فعاليات للأطفال ضمن (النادي الشتوي) تتضمن حلقة كتاب بعنوان (كيف عرف الناس شكل الأرض)، وورشات أعمال يدوية أوريغامي، وموسيقا، وكورالاً، ومسرحاً، في المركز الثقافي العربي بعين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – فعالية للأطفال بعنوان (كتابٌ يُقرأ.. عقلٌ يزهر)، في قاعة الأنشطة بالطابق الثالث بدار الثقافة في اللاذقية، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 – جلسة استماع للأطفال بعنوان (مميز بالأصفر)، يقدمها فريق المركز الثقافي، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حلب:

1- محاضرة بعنوان (فن صناعة الشموع يدوياً)، تقدمها المدربة صباح حايك، في مقر جمعية تمكين المرأة بالمجتمع في حي السريان الجديدة، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – ورشة لكتابة القصة بعنوان (نعود أدراجنا)، في مساحة”مجتمع الدائرة” الثقافية بشارع محطة بغداد في حلب، من الساعة الـ 3:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – أمسية موسيقية كلاسيكية بعنوان (مقاطع من باليه كسارة البندق) لطلاب معهد صباح فخري للموسيقا، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – عرض أفلام “كيف تسرق بنكاً”، و”حدوتة”، و”خلي بالك من نفسك”، و”قلب الوحش”، و”أم أخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 – محاضرة ينظمها المركز الثقافي العربي في صبيخان بعنوان (لأنه الله نحبه ونعظمه)، يقدمها الشيخ محمد حسين الطلك، في مسجد جليبيب بصبيخان، بعد صلاة المغرب.

2 – الجلسة الثالثة من دورة بعنوان (أساسيات الحاسوب)، في المحطة الثقافية بالشعفة، الساعة الـ 5:30 مساءً.