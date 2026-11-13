مشروع تربوي إبداعي لتعليم العربية عبر الحكاية والإنشاد

دمشق-سانا

في زمن تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتزايد التحديات التي تواجه الطفولة المبكرة في الحفاظ على الهوية اللغوية، تبرز الحاجة إلى مشاريع تربوية تبسط المنهاج التعليمي وتجمع بين المعرفة والمتعة، عبر وسائل حديثة تعتمد الحكاية الشعرية والإنشاد والصورة التفاعلية لكسر قوالب التلقين التقليدية الجافة.

وفي هذا الصدد تبرز قناة “مكتبة الثعلب الأحمر” على منصة يوتيوب بوصفها مشروعاً تربوياً يسعى إلى تقديم محتوى هادف يجمع بين التعليم والمتعة، من خلال سلسلة “أقرأ، أنشد، أتعلم” التي أعدها الكاتب المختص بأدب الطفل جيكار خورشيد، لتكون تجربة تعليمية متكاملة تتوجه إلى الأطفال بأسلوب حديث يعتمد الحكاية الشعرية والإنشاد والصورة التفاعلية، بعيداً عن أساليب التلقين التقليدية.

حكايات شعرية تفكك عسر القراءة

بين خورشيد في تصريح لـ سانا أن مشروع “أقرأ، أنشد، أتعلم” يستهدف الأطفال في الفئة العمرية بين ثلاث وسبع سنوات، كما يولي اهتماماً خاصاً بالأطفال الذين يعانون صعوبات وعسراً في القراءة، وجاء ثمرة سنوات من العمل المتواصل، حيث بدأ بتأليف حكاية شعرية مستقلة لكل حرف من حروف اللغة العربية، تتضمن قيماً لغوية وأخلاقية وعلمية وسلوكية تسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته الفكرية والإبداعية.

ولفت خورشيد إلى أن الحكايات تتناول موضوعات قريبة من عالم الطفل ومشكلاته اليومية، بحيث تقدم الحلول بأسلوب غير مباشر وممتع، في رسالة تربوية تشجع الطفل على الحوار وضبط الانفعالات، مبيناً أن عملية إعداد المشروع استغرقت نحو ثلاث سنوات من العمل المتواصل، لتتحول الأفكار إلى سلسلة تعليمية تضم ثلاثين كتاباً داخل صندوق واحد، منها ثمانية وعشرون كتاباً قصصياً، مخصصاً لكل حرف حكاية شعرية مستقلة، إضافة إلى كتاب تفاعلي لتعليم الحروف العربية، وكتاب آخر لتلوين شخصيات القصص.

من الكتاب إلى الشاشة.. رحلة إبداعية متعددة

وأشار خورشيد إلى أن المشروع لم يتوقف عند حدود الكتاب المطبوع، بل تطور إلى تجربة متكاملة تجمع بين القراءة والاستماع والمشاهدة، حيث تولت الفنانة منال محجوب رسم شخصيات الحكايات ومشاهدها بأسلوب يحاكي خيال الطفل، فيما وضع الموسيقار سمير قصيباتي الألحان التي حولت الحروف والكلمات إلى أعمال إنشادية تربوية، وقدمت الفنانة نور عربي الأداء الغنائي الذي انسجم مع طبيعة العمل الموجه للأطفال، وفي مرحلة لاحقة جرى تحويل الحكايات إلى أفلام قصيرة تعرض عبر قناة “مكتبة الثعلب الأحمر” على يوتيوب، ما أتاح للأطفال التفاعل مع المحتوى بصرياً وسمعياً إلى جانب القراءة.

كما استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة محدودة ومدروسة للمساعدة في تحريك بعض الشخصيات المرسومة، مع الحفاظ على الهوية الفنية الأصلية للرسومات وعدم الاعتماد على التوليد الآلي للمحتوى.

وينطلق المشروع من فكرة احترام عقل الطفل وإثراء مخيلته، إلى جانب تعريفه بالحيوانات والطيور والبيئات المختلفة والجغرافيا والدول، وتعزيز ارتباطه بالطبيعة من خلال مفاهيم الحفاظ على البيئة والنظافة واحترام الكائنات الحية، كما تتضمن الحكايات عناصر المغامرة والتشويق والألغاز التفاعلية التي تشجع الطفل على التفكير والبحث والاستكشاف.

تعزيز دور الأسرة في التربية والتعلم

وأكد خورشيد أن مسؤولية تنظيم وقت الطفل أمام الشاشات تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأسرة، داعياً أولياء الأمور إلى الاطلاع على محتوى القناة قبل تقديمه للأطفال، كما شدد على أهمية التمييز بين المحتوى الآمن والمناسب والمحتويات غير الملائمة، والاستعانة بأهل الاختصاص عند الحاجة إلى تقييم المواد الموجهة للأطفال.

ولفت إلى أن القناة تسعى إلى تحويل المشاهدة إلى تجربة تشاركية بين الطفل وأسرته عبر مناقشة الحكايات والقيم التي تطرحها، ما يعزز الحوار الأسري ويمنح الأطفال فرصة للاستفادة من المحتوى في حياتهم اليومية، بدلاً من الاكتفاء بالمشاهدة السلبية.

رؤية مستقبلية لبناء جيل محب للمعرفة

في إطار خططها المستقبلية، أوضح خورشيد أن القناة تعمل على إنتاج محتوى جديد، يهدف إلى تبسيط قواعد اللغة العربية والنحو للأطفال عبر أناشيد وأمثلة تطبيقية تساعدهم على الفهم والتفاعل، كما يجري التحضير لمشروع واسع لطباعة سلسلة “أقرأ، أنشد، أتعلم” وتوزيعها على رياض الأطفال والمدارس في سوريا، بهدف تعزيز حضور الكتاب الإبداعي في العملية التربوية.

يذكر أن جيكار خورشيد كاتب متخصص في أدب الطفل العالمي، يكتب الشعر والقصة والرواية والمسرح للطفل، حائز جوائز دولية في أدب الطفل، وألف أكثر من 500 كتاب للأطفال، ويدير مؤسسة لطباعة كتب الأطفال باللغات العالمية في هولندا، ويعمل مستشاراً لعدد من المؤسسات ودور النشر العربية والعالمية في الجانب الإبداعي.