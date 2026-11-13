كتاب المناظر.. ابن الهيثم يؤسس لعلم البصريات التجريبي

دمشق-سانا

في غرفة معتمة بالقاهرة قبل أكثر من ألف عام، تسلّل خيط رفيع من ضوء الشمس عبر ثقب صغير في الجدار، ليرسم على السطح المقابل صورة مقلوبة للعالم الخارجي.

العالم الحسن بن الهيثم الذي تابع هذا المشهد لم يتوقف عند لحظة الدهشة الأولى التي رسمها هذا المشهد، بل حوّلها إلى مختبر علمي نقض به النظريات القديمة حول الإبصار، فخطّ بين جدران عزلته كتابه “المناظر”، مؤسساً لعلم البصريات الحديث، وواضعاً حجر الأساس للمنهج التجريبي القائم على البرهان والرياضيات.

سبع مقالات في علم الضوء والرؤية

يتألف الكتاب من سبع مقالات، تضم مجموعة من الفصول التي تتناول قضايا البصريات من جوانب مختلفة، وتبدأ المقالة الأولى ببحث كيفية الإبصار بالجملة، وخصائص البصر والضوء، وكيفية إشراق الأضواء، بينما تتناول الثانية المعاني التي يدركها البصر وعللها وطرق إدراكها.

وتبحث المقالة الثالثة في أغلاط البصر وأسبابها، وتنتقل الرابعة إلى كيفية إدراك المبصرات بالانعكاس عن الأجسام العاكسة، بينما تتناول الخامسة مواضع الخيالات والصور التي تظهر في المرايا، وتبحث السادسة في أخطاء الإبصار الناتجة عن الانعكاس، وتختتم المقالة السابعة بدراسة كيفية إدراك البصر للضوء بالانعطاف عند مروره في الأجسام الشفافة المختلفة في كثافتها عن الهواء.

وينقسم الكتاب من حيث موضوعاته العامة إلى قسمين، حيث يعالج الأول إشراق الأضواء ورؤية المبصرات على الاستقامة، بينما يدرس الثاني انعكاس الضوء وانعطافه، وما ينتج عنهما من ظواهر بصرية في المرايا والأجسام الشفافة.

نظرية جديدة في تفسير الإبصار

ومن أبرز إسهامات ابن الهيثم في الكتاب معارضته النظريات القديمة التي فسرت الرؤية بخروج أشعة من العين نحو الأشياء، أو بانتقال صور الأجسام إليها، مقدماً تصوراً يقوم على دخول الضوء المنعكس عن الأجسام إلى العين، وحدوث الإبصار نتيجة ذلك.

وأثبت من خلال التجارب أن الضوء ينتشر في خطوط مستقيمة، ودرس كيفية انعكاسه عن المرايا وانكساره عند انتقاله بين الأوساط الشفافة المختلفة، كما بحث أثر شدة الإضاءة وزوايا سقوط الأشعة في تكوين الصور وإدراكها.

وتناول ابن الهيثم العلاقة بين العين والدماغ في عملية الإبصار، ودرس الأخطاء البصرية والأوهام التي قد تنتج عن ظروف الرؤية، مقدماً تحليلات جمعت بين علم البصريات والجوانب النفسية للإدراك.

الغرفة المظلمة والتجربة العلمية

وخصص ابن الهيثم جانباً من أبحاثه لدراسة انتقال الضوء عبر الثقوب الصغيرة، وقدم وصفاً علمياً دقيقاً لظاهرة الغرفة المظلمة، التي تدخل إليها أشعة الضوء عبر فتحة صغيرة لتظهر صورة مقلوبة للأجسام الخارجية على السطح المقابل.

وشكلت هذه التجارب أساساً مهماً في فهم تكوين الصور بصرياً، وأسهمت في تطور المبادئ التي قامت عليها الكاميرا لاحقاً، كما أظهرت قدرة ابن الهيثم على توظيف الأدوات والتجارب العملية لاختبار الفرضيات وتفسير الظواهر الطبيعية.

وتبرز أهمية الكتاب أيضاً في اعتماده منهجاً يقوم على الملاحظة والتجربة وصياغة الفرضيات ثم اختبارها، مع الاستعانة بالرياضيات لتفسير النتائج، وهو ما جعل مؤلفه من أبرز رواد المنهج التجريبي في تاريخ العلوم.

من العربية إلى اللاتينية

وحظي كتاب المناظر باهتمام واسع خارج العالم العربي، وتُرجم إلى اللاتينية خلال العصور الوسطى، وأصبح مرجعاً مهماً للباحثين الأوروبيين في البصريات، كما انتقلت أفكاره إلى دراسات لاحقة تناولت الضوء والرؤية والعدسات والمرايا.

وفي عام 1572 نشر فريدريش ريزنر ترجمة لاتينية للكتاب، ضمن مؤلف جمع نصوصاً من أعمال ابن الهيثم، وأرفق بها رسوماً توضيحية لأجزاء العين وآلية الإبصار، بينما امتد تأثير الكتاب إلى عدد من العلماء الأوروبيين الذين درسوا نظرياته وطوروها، وأسهمت مباحثه في التراكم العلمي الذي شهدته أوروبا خلال عصر النهضة.

رؤى الباحثين ومؤرخي العلوم في المناظر

وحظي الكتاب بقراءات نقدية وتاريخية معمقة من كبار مؤرخي العلوم في الشرق والغرب، إذ يرى مؤرخ العلوم الأمريكي جورج سارتون في موسوعته مدخل إلى تاريخ العلوم، أن ابن الهيثم أعظم عالم ظهر عند العرب في علم الطبيعة، وأعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى قاطبة، مؤكداً أن كتابه أعاد تأسيس علم البصريات على قواعد تجريبية صارمة.

وفي السياق ذاته، يشير المستشرق والمؤرخ الألماني ماكس مايرهوف في دراساته حول تاريخ الطب والبصريات إلى أن عظمة الابتكار الإسلامي تتجلى بوضوح في بحوث الضوء عند ابن الهيثم، لافتاً إلى أن دقة تبويب كتاب المناظر واستيفاءه مباحث انكسار الضوء وتشريح العين وتكوين الصور على الشبكية لا يقلان في منهجيتهما عن المراجع العلمية الحديثة.

عربياً، يتوقف الباحث ومؤرخ العلوم الدكتور عبد الحميد صبرة، الذي حقق الكتاب وأصدره عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت عام 1983، عند الأهمية المعرفية للمشروع الهيثمي، مبيناً في دراساته أن عبقرية المناظر تكمن في دمجه الفريد للبرهان الرياضي والاختبار الفيزيائي مع علم نفس الإدراك، ما حوّل الرؤية من مجرد ظاهرة هندسية مجرّدة إلى عملية حسية وعقلية متكاملة.

ابن الهيثم.. عالم البصريات والرياضيات

هو أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم، ولد في البصرة عام 354هـ/965م، وتلقى علومه فيها، ثم أقام في الشام قبل انتقاله إلى مصر، حيث اتصل بالخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، الذي أراد الاستفادة من خبرته الهندسية في دراسة نهر النيل ومشروعات تنظيم مياهه.

وتذكر الروايات التاريخية أنه تفرغ خلال إقامته في مصر للبحث والتأليف، فأنجز جانباً مهماً من أعماله العلمية، وذاع صيته في البصريات والرياضيات والفلك والطب.

وعُرف في المصادر الأوروبية باسم الهازن، وترك مؤلفات عديدة، من أبرزها المناظر وكيفية الإظلال، والمرايا المحرقة وشرح قانون إقليدس، وله إسهامات في الهندسة والفلك والميكانيكا وطب العيون.

وتوفي ابن الهيثم في القاهرة عام 430هـ/1040م، وبقي كتاب المناظر من أبرز الشواهد على تطور التفكير العلمي في الحضارة العربية الإسلامية، ومصدراً أساسياً لفهم تاريخ البصريات وانتقال المعرفة العلمية بين الحضارات.