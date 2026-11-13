المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 13 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 – عرض مسرحي كوميدي للأطفال والعائلة بعنوان (علي بابا والأصدقاء)، تقدمه فرقة جدو أسامة، على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 مساءً.

2 – عرض فيلمي الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المترجم “رايا والتنين الأخير” والمدبلج “غَني”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 مساء، والساعة الـ 7:00 مساءً.

3- معرض فني تشكيلي فردي بعنوان (ملامح البيت)، للفنانة نور بهجت، في صالة ذي خان بدمشق القديمة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – عرض أفلام “حدوتة”، و”كيف تسرق بنكاً”، و”رامايانا”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان على البال”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1ـ عرض مسرحي تفاعلي بعنوان (العرس)، في النافذة الثقافية بأشرفية صحنايا، الساعة الـ 5:00 مساءً.

2- أنشطة نادي السينما ونادي الشطرنج، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

عرض الفيلم الكوميدي الأمريكي “دوبلكس”، في سينما سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “الديناصور اللطيف” و”زوتوبيا 2″، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 5:15 مساء.

2 – عرض الفيلم الروائي السوري اللبناني المشترك “محبس”، في صالة الملتقى الثقافي العائلي بمشتى الحلو، الساعة الـ 5:30 مساءً.

اللاذقية:

أنشطة النادي الشتوي للأطفال وتتضمن أعمالاً يدوية أوريغامي وورشات عمل موسيقية ومسرحية وكورال موسيقياً وحلقة كتاب بعنوان (كيف عرف الناس شكل الأرض)، في المركز الثقافي العربي بعين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

حلب:

عرض أفلام “كيف تسرق بنكاً”، و”حدوتة”، و”خلي بالك من نفسك”، و”قلب الوحش”، و”أم أخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.